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Кто кого "нагрел"? Казахстан продолжает сражаться в шведском суде с румынскими олигархами Стати
09:51 18.06.2020

Шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати
Апелляционный суд Свеаланда вынес решение по делу против Анатола и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны – Национального Банка Казахстана и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции

17 июня 2020

Апелляционный суд Свеаланда вынес решение по делу против Анатола и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны – Национального Банка Казахстана и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции.
Разбирательства в Шведских судах продолжались с 2018 года. Суду были представлены весомые доводы и доказательства, в том числе свидетельские показания заместителя Председателя Национального Банка Алии Молдабековой, а также заключения экспертов по английскому, шведскому и казахстанскому праву. Для участия в процессе была привлечена известная юридическая фирма "Frank Advokatbyra".
В ходе процесса Национальный Банк Казахстана доказал безосновательность доводов Стати и подтвердил, что его активы защищены абсолютным иммунитетом согласно принципам международного права, закрепленным в Конвенции ООН от 2 декабря 2004 года.
Кроме того, Шведский суд обязал Стати возместить Национальному Банку и Республике Казахстан понесенные судебные издержки в полном объеме. Подобные решения считаются крайне редкими в судебной практике скандинавского государства.
Решение Шведского суда позволит снять арест с активов Национального фонда на сумму около 83 млн долларов и является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан.
Ранее английский суд установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения. Несмотря на это, в 2017 году Стати добились наложения ареста на активы Национального фонда.
Напомним, что 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу казахстанской стороны, опровергнув доводы Стати и согласившись с доводами Национального Банка о том, что кастодиан BNYM, имеет обязательства в отношении активов Национального фонда исключительно перед Национальным Банком.
Национальный Банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати.

Источник - nationalbank.kz
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