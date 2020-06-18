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Замхокима Кибрайского района Ташобласти Машрапов задержан с взяткой $25 тысяч
09:55 18.06.2020

Замхокима Кибрайского района задержан при получении $25 тысяч
При получении 25 тысяч долларов за обещание выделить земельный участок предпринимателю задержан заместитель хокима Кибрайского района Ташкентской области. Возбуждено уголовное дело.

Заместитель хокима одного из районов Ташкентской области задержан при получении 25 тысяч долларов за предоставление земельного участка предпринимателю, сообщил телеканал "Узбекистан 24", не уточнив название района.

Отмечается, что замхокима потребовал 60 тысяч долларов за 10 га земли и оформление соответствующих документов. В оперативном мероприятии участвовали сотрудники органов Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Кроме того, "Узбекистан 24" сообщает, что ранее при продаже 1 га земельного участка за 100 тысяч долларов был задержано лицо, которые было в преступном сговоре с замхокима.

Как уточнил "Газете.uz" источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе хокима - начальнике управления инвестиций и внешней торговли Кибрайского района Жамшиде Машрапове.

Сообщается, что частный предприниматель Х. У. подал заявление в правоохранительные органы, указав, что в ноябре 2019 года передал замхокима 35 тысяч долларов за 1 га земли. Бизнесмен просил принять законные меры в отношении должностного лица, которое также предложило приобрести 9 га земли на улице Истиклол за 25 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки).

Другой источник разъяснил "Газете.uz", почему дело возбуждено именно по этим статьям и почему речь идет о даче, а не о получении взятки. Заместители хокима не уполномочены выдавать землю, поэтому дело квалифицируется по статье 211 через статью 28, то есть соучастие в даче взятки другому уполномоченному лицу, указал источник.

Источник - Газета.uz
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