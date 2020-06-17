Число потерь в индо-китайском Гималайском инциденте выросло до 60-ти "двухсотых"

09:58 18.06.2020 Индия и Китай недосчитались многих

Две крупнейшие державы Азии выясняют отношения после пограничного инцидента



Индийские и китайские военные приступили к отводу сил на линии контроля в Восточном Ладакхе, где в ночь на вторник произошло самое серьезное за полвека столкновение пограничников. По последним данным, в ходе инцидента погибли не трое, а 20 индийских военных, включая их командира. КНР информацию о своих потерях не разглашает, однако индийские военные, ссылаясь на радиоперехват, сообщают, что число убитых и раненых с китайской стороны превысило 40 человек. Побоище на границе подорвало перезагрузку отношений двух стран, на которую сделали ставку индийский премьер Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин.



Ожесточенное столкновение пограничников Индии и Китая, произошедшее в ночь на 16 июня на линии контроля в Гималаях, получило в среду громкий резонанс в индийском обществе.



На фоне охвативших Индию стихийных антикитайских акций, участники которых сжигают портреты председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министр Нарендра Моди провел экстренную видеоконференцию с главами 15 штатов и союзных территорий, участники которой почтили память погибших индийских военнослужащих двухминутным молчанием.



Индийцы держат портрет лидера Китая Си Цзиньпина во время протеста против действий Китая в Восточном Ладакхе

Индийцы держат портрет лидера Китая Си Цзиньпина во время протеста против действий Китая в Восточном Ладакхе

Фото: Channi Anand / AP



По итогам совещания премьер-министр Моди, еще прошлой осенью с большой помпой принимавший китайского лидера в индийском городе Махабалипурам, сделал самое жесткое заявление в адрес соседей за все время своего правления: "Индия хочет мира, но если ее будут провоцировать, то она будет готова дать достойный ответ".



Я хочу заверить нацию, что жертва наших солдат напрасной не будет",- добавил индийский лидер.



Напомним, китайская сторона в своих официальных заявлениях настаивает, что ситуацию спровоцировали именно действия индийских военнослужащих, якобы дважды нарушивших линию контроля в Ладакхе.



Как заявили в среду в канцелярии индийского премьер-министра, вечером в пятницу Нарендра Моди проведет экстренную видеоконференцию с лидерами всех политических партий страны для обсуждения того, почему произошло столкновение в Восточном Ладакхе, и выработки общенационального консенсуса по вопросу о дальнейших отношениях с Китаем. Один из ведущих оппозиционных политиков страны Рахул Ганди, ранее занимавший пост президента второй политической силы в стране - партии "Индийский национальный конгресс", потребовал от премьер-министра более решительных действий. В то же время его мать Соня Ганди, которая возглавляет "Индийский национальный конгресс", подчеркнула, что перед лицом общей угрозы оппозиция поддержит действия армии и правительства.



На этом фоне военные и дипломаты Индии и Китая прилагают энергичные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации на линии фактического контроля в Гималаях. "Конечно, мы больше не хотим столкновений",- заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



В тот же день столкновения в долине Галван обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманиям Джайшанкар, договорившись урегулировать ситуацию мирным путем.



Уже было объявлено, что военные представители Индии и Китая вступили в контакт, они обсуждают ситуацию, обсуждают меры по деэскалации. Мы это приветствуем",- прокомментировал в среду обострение отношений Дели и Пекина глава МИД РФ Сергей Лавров.



Впрочем, он уточнил, что эта тема не будет включена в уже согласованную ранее повестку видеоконференции глав МИД России, Индии и Китая, намеченной на 22 июня.



С инициативой проведения такой конференции в формате РИК (Россия, Индия, Китай) выступила Москва. Отвечая на вопросы журналистов, господин Лавров дал понять, что, несмотря на инцидент в Ладакхе, переговоры состоятся. Однако вскоре после этого агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД Индии сообщило, что запланированная на 22 июня видеоконференция все же переносится. Индийские дипломатические источники "Ъ" подтвердили, что переговоры трех министров отложены.



На фоне отката в отношениях Дели и Пекина информация по поводу того, что же реально произошло в Восточном Ладакхе, остается весьма противоречивой.

После первого краткого заявления индийского военного командования, в котором говорилось о трех убитых индийских военнослужащих, во вторник вечером командование сухопутных сил страны выступило с развернутым сообщением о ситуации в Ладакхе. Представленная в нем картина уже заметно отличалась от первоначальной версии, исходя из которой жертвы индийской стороны были минимальными.



"Индийские и китайские войска разошлись в районе Галван, где ранее они вступили в конфликт в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. Семнадцать индийских военнослужащих, которые получили серьезные ранения при исполнении служебного долга и подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности, умерли от ранений. В результате общее число погибших в ходе столкновения достигло 20 человек. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны",- говорится в новом заявлении индийского военного командования.



Пограничные инциденты осложнили перезагрузку Дели и Пекина

Несмотря на то что после непродолжительной, но кровопролитной войны 1962 года Индия и Китай на протяжении десятилетий вели "войну нервов" в Гималаях, она долгое время практически была бескровной. До инцидента этой недели в последний раз индийская армия несла потери в регионе в октябре 1975 года: тогда погибли четверо индийских солдат. Самым же масштабным инцидентом после войны 1962 года стало столкновение 1967 года на пограничном переходе Нату-Ла, в ходе которого погибли 80 индийских и 400 китайских солдат.



Таким образом, инцидент в Восточном Ладакхе стал самым ожесточенным столкновением сторон за 53 года. Удивляют не только масштабы побоища, в котором, по последним данным, с обеих сторон принимали участие более тысячи человек, но и тот факт, что пограничники бились насмерть в тот момент, когда военное командование двух стран вело переговоры о нормализации ситуации на линии контроля. Причем до самого последнего момента обе стороны в один голос заявляли о том, что переговоры продвигаются успешно и близки к завершению.



В то время как Пекин сразу же после инцидента обвинил в провокационных действиях Индию, в Дели изложили свою версию того, почему пограничникам внезапно пришлось вступить в столкновение, несмотря на переговоры по деэскалации. "Старшие командиры провели продуктивное совещание 6 июня 2020 года и согласовали процесс деэскалации. Впоследствии командиры "на земле" провели серию совещаний для реализации договоренностей, достигнутых на более высоком уровне. Хотя мы ожидали, что деэскалация будет происходить гладко, китайская сторона отошла от консенсуса на линии фактического контроля в долине Галван",- заявил во вторник вечером официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая

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До конца остается неясным, почему инцидент повлек такое количество смертей, учитывая, что стороны не применяли огнестрельное оружие. Напомним, что в начале мая уже произошла аналогичная массовая драка пограничников в Ладакхе, в которой приняли участи около 300 человек, однако в ней никто не погиб. Также неясно, почему индийская сторона сообщила о столь масштабных потерях не сразу, а лишь спустя несколько часов.



По данным газеты Times of India, одной из причин массовой гибели военнослужащих, помимо сурового климата и отсутствия возможности оказать своевременную медицинскую помощь пострадавшим, могло стать то, что в ходе драки использовались не просто палки и камни, а стальные прутья с гвоздями. При этом, учитывая, что столкновение происходило на большой высоте, часть военнослужащих погибла, сорвавшись со скал. Среди погибших оказался командир 16-го Бихарского полка Сантош Бабу, который ранее вел переговоры с китайскими военными о разведении сил в Ладакхе.



Китайская сторона о своих потерях официально не сообщает, однако индийские военные, ссылаясь на данные радиоперехвата, утверждают, что общее число убитых и раненых с китайской стороны составило 43 человека.



В то время как официальные китайские лица воздерживаются от выпадов в отношении Индии, в Китае уже зазвучали голоса с жесткими предупреждениями в адрес соседей. "Я хочу сказать индийцам: не принимайте сдержанность Китая за его слабость и никогда не будьте высокомерны с Китаем. Китай не хочет конфликта с Индией, но он его никогда не боялся",- прокомментировал инцидент в Ладакхе главный редактор государственной англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.



Сергей Строкань

17.06.2020, Источник - kommersant.ru

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