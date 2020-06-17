Вирус в Казахстане совершенно не хочет отступать

10:07 18.06.2020

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Нур-Султане



Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Нур-Султане. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня в городе зарегистрирован 2 951 случай коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет. Колоссальная нагрузка идет на врачей, медицинских сестер и всех других работников, задействованных в борьбе с COVID-19. Медработники уже третий месяц работают в усиленном режиме – работают на износ", – сказала Кисикова.



По ее данным, в последние 3 дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев КВИ, из них 50% – бессимптомные.



"В городе увеличилось количество обращений в скорую медицинскую помощь в 3,5 раза. Порядка 3700 обращений за прошедшие сутки, обслужено более 2 тысяч вызовов. Количество вызовов по линии КВИ увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в 8 раз. Благо, что в начале года купили свыше 50 машин, это хоть как-то помогает снять нагрузку. Дополнительно привлечены транспортные средства на уровне поликлиник", – добавила Кисикова.



Айдана Демесинова

17 Июня 2020