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Кен-Булун. В Киргизии очередной "бытовой межнациональный конфликт" в форме массового мордобоя
10:11 18.06.2020

Вечером 14 июня 2020 года молодые ребята, работающие охранниками кафе "Гавайи" и на заводе "Умут", будучи в нетрезвом состоянии, в селе Кен-Булун возле кафе "У Абдраима" избили посетителей, сообщил 18 июня депутат Бактыбек Турусбеков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, чтобы разнять конфликтующих, вступился 60-летний мужчина и получил увечья.

"Весь инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения. Суд отпустил подозреваемых под домашний арест. Дети и родные крайне возмущены этим. 16 июня в Кен-Булуне собралось около 200 человек и потребовали объективного разбирательства по делу. Прошу взять под контроль это дело. Там межнациональный конфликт произошел, что-то не поделили", - рассказал депутат.

Нужно быть аккуратнее при даче оценки конфликту. В первую очередь, это произошло на бытовой почве, ответил заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и добавил, что принятыми мерами сотрудников УВД Чуйской области, РОВД Чуйского района не был допущен межнациональный конфликт.

Источник - svodka.akipress.org
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