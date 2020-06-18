Президент Трамп наделил США правом на религиозный интервенционизм, - Д.Минин

10:14 18.06.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 18.06.2020



Очередной "черный лебедь" в виде волнений негритянского населения, пролетевший вслед за коронавирусом над Америкой, как ни парадоксально, возможно, спас страну, а с нею и мир от худших потрясений.



По ряду признаков Белый дом вел подготовку к решению охватившего США экономического кризиса путем развязывания в конце лета большой войны на Ближнем Востоке против Ирана и Сирии. Резкое, почти на треть, сокращение американской группировки в Европе, вероятно, также служило целью усиления войск в соседнем регионе.



Однако ситуация в США такова, что подобный сценарий "решения всех проблем" выглядит малореальным. Достаточно представить, что может произойти, когда первые гробы с черными военнослужащими начнут приходить еще и из Ирана. Нельзя исключать, что срыв ожидавшейся иранской кампании был одним из мотивов активного подключения к протестам афроамериканцев различных организаций типа "Антифа" и некоторых демократов.



Однако не тот человек Дональд Трамп, чтобы так легко сдаваться. В последние дни он развил беспрецедентно кипучую деятельность на сравнительно новом для него религиозном фронте. Сама по себе идея использования религии в интересах внешней политики США не нова. В свое время целую монографию об этом написала бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт, которая со свойственным ей цинизмом, далеким от всякой веры, поучала, как ловчее направить верующих всего мира в русло американской гегемонии.



Мадлен Олбрайт со свойственным ей цинизмом, далеким от всякой веры, поучала как ловчее направить верующих всего мира в русло американской гегемонии.



Многие "фабрики мысли" в США имеют соответствующие программы, действуют и специализированные учреждения типа Центра Беркли при Джорджтаунском университете. Создана вертикально интегрированная система спецкомитетов и комиссий в конгрессе и правительстве для отслеживания мировой религиозной ситуации и выработки рекомендаций по ее использованию в национальных интересах. Ежегодно публикуются специальные отчеты и доклады. Выработан термин "культурные войны", в которых сражения идут не за территории, а за умы и души. Территории появятся потом.



И в этих войнах Трамп хочет стать победоносным главнокомандующим. Впервые в истории США он поднял программу "защиты религиозных свобод в мире" на высший уровень, приняв 2 июня специальный президентский указ. Ранее бдительные американские контролеры, заметив какое-либо нарушение, на их взгляд, прав верующих в какой-то стране, ограничивались главным образом развертыванием против нее пропагандистской кампании и ее осуждением на международных форумах. Теперь, согласно указу Трампа, США вправе вводить против предполагаемого нарушителя какие угодно санкции по примеру "Глобального закона Магнитского".



То есть, если вы слабы, вы можете выполнить все требования Вашингтона, но затем вам предъявят какого-то недовольного бедолагу-сектанта, сделав его поводом санкции не отменять. Религиозные общины других государств провозглашаются в указе Трампа "жизненно важными" партнерами правительства США, с которыми оно вправе взаимодействовать напрямую, в обход политического руководства той или иной страны. Узаконивается право Вашингтона на религиозный интервенционизм.



Бюджет поддержки "религиозной свободы" должен составлять не менее $50 млн (верхний предел не установлен) в год. Координация работы в этой области и ее "интеграция в дипломатию Соединенных Штатов" поднимается на уровень госсекретаря. Все сотрудники Государственного секретариата, а также другие федеральные чиновники, касающиеся этой сферы, должны проходить специальную переподготовку не реже одного раза в три года.



Свой указ Трамп подписал сразу после посещения святилища папы Иоанна-Павла II (Войтылы) в Вашингтоне, активное участие которого в разрушении существовавших в Восточной Европе порядков в интересах Америки хорошо известно. Попутно президент США пытается решить и внутренние проблемы, демонстрируя себя американскому народу поборником веры во всем мире и призывая всех перед выборами сплотиться вокруг него. Свои цели во время этого, по отзывам американской прессы, "бесстыдного шоу" Трамп сформулировал до предела просто: "У нас самая великая страна в мире. Мы будем держать мир в порядке и безопасности".



Ассистирует президенту на религиозном фронте "культурных войн" госсекретарь М. Помпео. По его инициативе с 2018 года в США проводится ежегодное "всемирное богослужение" (ministerial), а точнее сказать, "министерское совещание", в котором участвуют руководители всех американских федеральных органов, в той или иной степени имеющих дело с религиозными объединениями, разработчики политики в этой области, до 1000 высокопоставленных политиков, влиятельных деятелей разных конфессий со всего мира. Это не экуменическое собрание (его участники не ищут сближения религиозных догматов), а чисто политическое, решающее, как воздействовать на те или иные мировые проблемы при одном непременном условии – лидерстве США.



В феврале 2020 года под эгидой Помпео был создан "Международный альянс за свободу вероисповедания" в составе 26 стран. Спекулятивный, даже издевательский характер по отношению к подлинной свободе веры этого нового "Священного союза" настолько очевиден, что, кроме ближайших к США Великобритании и Нидерландов, в него не вошла ни одна уважающая себя страна Западной Европы.



В основном в альянсе оказались тотально зависимые от Вашингтона восточноевропейские страны и образования, включая таких "титанов" защиты религии, как Албания, Косово и Украина. "Создание альянса – первый пример в истории, когда международная коалиция на уровне национальных лидеров собирается продвигать религиозные свободы по всему миру", – заявил Помпео. Госсекретарь США раскрыл и главный мотив создания этого странного объединения: "Бороться за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России". То есть в рамках "культурных войн" искоренять остатки духовной связи стран-членов альянса с российскими верующими.



10 июня, представляя очередной доклад Госдепартамента "О состоянии религиозной свободы в мире", Помпео расставил акценты еще более определенно. Обосновывая право Вашингтона диктовать миру, каким богам и как молиться, он объяснил это тем, что пусть Америка не совершенна, но она остается "величайшей нацией в истории цивилизации (?! – Ред.)". "Но есть также Великая тьма над теми частями мира, где люди веры преследуются или лишены права поклоняться". Понятно, что к "империи мрака" он относит Китай, Россию и вообще всех, кто не приемлет американский мессианизм. Надо сказать, у собравшихся журналистов слова Помпео вызвали скорее сарказм, чем священный трепет.



Майку Помпео задали вопрос: а не кажется ли ему странным, что "эта администрация так громко поддерживает права протестующих за рубежом, а не тех, кто в данный момент протестует в миле от того места, где он сейчас стоит?". Ничего вразумительного госсекретарь ответить не смог.



В докладе Госдепартамента "О состоянии религиозной свободы в мире", во-первых, отстаиваются права тех групп и сект (например, мормонов, иеговистов), чьи центры находятся в США. Во-вторых, составители доклада озабочены положением конфессий, в которых американцы обладают большим или доминирующим влиянием: различных ветвей протестантства, Римской католической церкви, подопечных Константинопольского патриархата. А что касается традиционных религий, к которым США не имеют отношения, их американцы подвергают беспощадной критике за "излишнее сращивание с государством".



В полной мере это относится к российскому разделу доклада. Москва осуждается за то, что пытается "представить себя" в роли всемирного центра защиты "традиционных ценностей" и находит сторонников, в том числе в США. При этом Кремль опирается на поддержку Русской православной церкви, которой он якобы взамен предоставляет "исключительные и чрезмерные привилегии". Как это ущемляет свободу религии в России, доклад не поясняет, критерий там прост, как замешанная на воде маца: лояльны государству, значит, "плохие", нелояльны – тогда "свои". Помимо запрета разного рода деструктивных сект, Москве вменяется в вину запрет поставленной вне закона во многих странах, запрещенной в России радикальной исламистской партии "Хизб ут-Тахрир", причастность которой к терроризму доказана. И это тогда, когда Трамп объявляет "террористической" за бунтарское поведение на митингах действующую по всему миру организацию "Антифа", главный спонсор которой Сорос едва ли похож на Усаму бен-Ладена.



Лицемерием пронизаны и эти оценки, и вся американская политика использования религии в своих целях. В погоне за миражами ускользающего мирового господства Вашингтон спекулирует на таком высокочувствительном для людей предмете, как вера. Однако люди в своем подавляющем большинстве не горят желанием идти на поводу у новоявленных американских пастырей, корыстных и недалеких. Не получается у них с "горячей" войной, не получится и с "культурной".