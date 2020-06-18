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КазЕлбасы Назарбаев заразился вирусом
10:24 18.06.2020

Назарбаев заразился коронавирусом
Он самоизолировался и будет работать дистанционно

Назарбаев заразился коронавирусом
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и самоизолировался, сообщила его пресс-служба.

"Поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.

Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Первый президент страны ушел с этого поста в марте 2019 года. Он сохранил должности председателя Совета безопасности и лидера партии власти "Нур Отан".

Также в этот день было объявлено, что глава Минфина Казахстана Ерулан Жамаубаев, поскольку контактировал с людьми, заразившимися COVID-19. У самого министра тесты пока дали отрицательные результаты.

На отчетное пленарное заседание сената парламента в четверг не пришли некоторые министры, отметил корреспондент "Интерфакса". На заседании правительство представило отчет по исполнению бюджета 2019 года. Пять министров и два вице-премьера участвовали в заседании по видеосвязи, остальных представили их заместители. Кроме того, в зале была только часть сенаторов и при рассадке они соблюдали социальную дистанцию.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован. Контактировавший с ним премьер-министр Аскар Мамин ушел на самоизоляцию. Пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился 6 июня, 18 июня он рассказал, насколько тяжело болел.

Кроме того, отправились на самоизоляцию глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом решила на выходные 20-21 июня закрыть въезд в туристические зоны в окрестностях Нур-Султана, Алма-Аты, Караганды, Шымкента, Павлодара и Экибастуза. В самих этих городах на выходные будут усилены ограничения: приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров, парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков, ограничивается работа общественного транспорта. Общепиту разрешат работать только в уличном формате и с соблюдением социального дистанцирования. Лицам старше 65 лет предписано не покидать дом.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592465040
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