Америка слишком слаба, чтобы обуздать собственную империю? - Мэтт Перпл

12:13 18.06.2020 Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Германии. Но почему они все еще там - через 75 лет после окончания Второй мировой войны? И не похоже ли это на вывод войск из Сирии в прошлом году, когда американцы ушли только для того, чтобы бумерангом вернуться к защите сирийских нефтяных месторождений?

The American Conservative (США): Америка слишком слаба, чтобы обуздать собственную империю?



Мэтт Перпл (Matt Purple)



Только что по международной безопасности был нанесен серьезный удар. Президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из… Германии. Да, Германии. А почему американские войска находятся в Германии? Потому что мы, видите ли, должны воевать там, чтобы не воевать здесь, и источников терроризма и хаоса, подобных сети берлинских клубов, сегодня в мире немного.



Настоящий сюрприз заключается не в том, что мы выводим войска из Германии, а в том, что они все еще там - через 75 лет после окончания Второй мировой войны. И, по данным Белого дома, их вообще выведут не в полном составе, а только четвертую часть, то есть размещенный там контингент будет сокращен на 9,5 тысяч военнослужащих, а 25 тысяч останутся на территории Германии. А из этих 9,5 тысяч, как сообщил агентству Рейтер (Reuters) высокопоставленный чиновник администрации, по крайней мере, некоторые будут переведены в другое место. Вероятным местом их назначения является Польша, которая расположена ближе к России и которая планирует построить хранилище для американской бронетехники "Форт Трамп".



То есть это не столько вывод войск, сколько очередной "вывод войск" Трампом, театральный элемент реальной драмы, благодаря которому Америка в военном отношении остается такой же чрезмерно растянутой (во времени и в пространстве), как и раньше. Это похоже на "вывод Трампом войск" из Сирии в прошлом году, когда американские войска ушли только для того, чтобы бумерангом вернуться к выполнению циничной миссии - защите сирийских нефтяных месторождений. Однако это не помешало "знакомым все лицам" кричать о том, как Трамп играет в подрывника послевоенного мирового порядка. Критики обвиняют его в том, что он инициировал вывод войск из Германии назло Ангеле Меркель. "Твиттер" на этой неделе разрывается из-за спекуляций о том, что он действовал по указке Путина. Республиканцы Палаты представителей через куклу Ханса Бликса (Hans Blix) из мультфильма "Отряд „Америка": Всемирная полиция" (Team America), отправила Трампу письмо.



Член Атлантического совета Ханс Биннендейк (Hans Binnendijk) в своей статье в издании "ДефенсНьюс" (DefenseNews) предупредил, что вывод американских войск из Германии может отрицательно повлиять на попытки НАТО защитить Европу от России. "Сдерживающая позиция альянса, - заявляет он, - и без того уязвима". Хуже того, "вывод войск станет четким сигналом, указывающим на то, что Трамп несерьезно относится к вопросу защиты Европы. Это дискредитирует саму стратегию сдерживания, которую разработали администрации Обамы и Трампа для сдерживания агрессивной России".



Но кто здесь на самом деле подрывает сдерживание? Кто действительно несерьезно относится к защите от зловещего русского империализма? Может, это Соединенные Штаты, которые влезают в долги, чтобы содержать десятки тысяч солдат на европейском континенте? Это Дональд Трамп, который наращивает военное присутствие США в Польше и отправил в Европу дополнительный контингент численностью 20 тысяч солдат для проведения "антироссийских" военных учений? Или это Германия, которая со времен холодной войны сократила свои вооруженные силы, чтобы финансировать свое великодушное государство всеобщего благоденствия и сбалансировать свои бюджеты? Может быть, это Бундесвер, немецкие вооруженные силы, согласно внутренним отчетам которых выяснилось, что они испытывают проблемы, связанные с обветшанием и системным кризисом? Или это Ангела Меркель, чье правительство два года назад объявило, что оно не только не обеспечит оборонные расходы в объеме 2% ВВП в соответствии с требованиями НАТО, но даже не достигнет целевой отметки в 1,5%, которую оно понизило само?



Германия теперь заявляет, что намерена достичь отметки в 2% к стремительно приближающемуся крайнему сроку - 2031 году. Если Россия действительно является главной угрозой, о которой заявляет внешнеполитический истеблишмент, то такой вывод войск должен был вызвать возмущение у всех - от Минобороны до Госдепартамента. На самом же деле их реакция в основном сдержанная. Позиция элит по-прежнему такова: Дональд Трамп ведет Америку к краху, а Ангела Меркель является новым лидером глобального Союза "Волшебные штаны-талисманы". То, что реальность (во всяком случае, в вопросе военных расходов) выглядит как молекулярная противоположность, особого значения не имеет. То, что присутствие американских войск явно создало условия для возникновения этой проблемы, дав немцам право на защиту без необходимости за это платить, признается редко.

В другом месте, на консервативном новостном сайте "Вашингтон Фри Бикон" (The Washington Free Beacon), воинствующий журналист Мэтью Континетти (Matthew Continetti) выражает свою собственную мрачную оценку "вывода войск" из Германии. Большая часть того, что он пишет - это обычная шумиха в стиле Кагана: когда США уходят, наступает хаос, нервные правительства "принимающих стран" надо постоянно успокаивать и подбадривать и так далее. Но Континетти делает и более поразительное заявление: вывод войск из Германии, по его словам, связан с протестами и беспорядками, последовавшими за убийством Джорджа Флойда. В чем причина? И то, и другое является симптомами "утраты национальной уверенности в себе, вспышки интеллектуальных и нравственных сомнений, и наличия непредсказуемого, сумасбродного руководителя с легкоуязвимым самолюбием".



В том, что Трамп непредсказуем, Континетти, безусловно, прав. И я полагаю, что он прав насчет "интеллектуальных и нравственных сомнений", хотя бы потому, что правильно выстроенные международные отношения редко предполагают абсолютную уверенность. Но жезл в его параде ужасов движется под влиянием "потери национальной уверенности в себе", и вот это уже интересно. Это так и с технической точки зрения - во время социологических опросов огромное большинство американцев говорит, что мы движемся в неправильном направлении - но причин этого Континетти не называет. Он ничего не говорит о нашем вторжении в Ирак и последующих неудачах, постигших нас в этой стране и положивших конец доверию, которым Америка пользовалась в мире, и уверенности, которую она испытывала, после окончания холодной войны. Молчит он и о том, как наши войны на Ближнем востоке отвлекли нас от проблем, нараставших ближе к дому, которые в последнее время дошли до критической точки.



Кризис отсутствия уверенности проявляется не в небольшом сокращении американской империи, а в том, что империя все еще существует, даже после того, как она перестала быть источником позитивного влияния. То, что США по-прежнему направляют солдат в самую могущественную страну Европы и строят там базы, просто абсурдно. То, что через десять с лишним лет после распада Ирака они по-прежнему пытаются исправить ситуацию на Ближнем Востоке, это идиотизм. То, что они по-прежнему обеспечивают оборону Южной Кореи, еще одной богатой и сильной державы, контрпродуктивно и чревато серьезными рисками. Дело не в том, что американцы не хотят возвращать войска домой - именно это предполагала предвыборная программа, позволившая Трампу победить на выборах. Дело в том, что Вашингтону не хватает смелости изменить курс. Он не хочет признавать, что перемены необходимы, и он, конечно же, не хочет браться за неприятное дело - закрывать военные базы и раздражать союзников. Гораздо проще "отпустить ситуацию", чтобы она развивалась "на автопилоте", запускать беспилотники на деньги, взятые в долг, и свести все это к слабому фоновому шуму.



Если бы у нас действительно была наша национальная уверенность в себе, мы бы не боялись реагировать на меняющиеся обстоятельства. Мы бы последовали примеру Дуайта Эйзенхауэра (Dwight Eisenhower), поступив так же, как поступил он после Корейской войны, и начали бы приводить военно-промышленный комплекс в соответствие с нашими потребностями. Мы потребовали бы, чтобы активизировались другие страны, согласились бы с тем, что принцип многосторонних отношений не обязательно противоречит лидерству и даже умеренному национализму. Мы бы перестали изображать из себя спасителя всего мира. Но вместо этого истеблишмент возбужден, поскольку Трамп признал, что Третий Рейх больше не представляет угрозы. Помилуй, Господи, участников этого балагана.



Оригинал публикации: America: Too Weak to Rein in Its Own Empire?Опубликовано 17/06/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592471580

Новости Казахстана

- Нурлан Нигматулин ушел на самоизоляцию

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром КР К. Бороновым

- Мажилис в I чтении одобрил депутатский законопроект для развития "зеленой экономики"

- Роман Скляр и Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией инвестпроектов Карагандинской области

- Кадровые перестановки

- "Манипуляция статистикой"

- Партия "Ак жол" раскритиковала минздрав за ухудшение ситуации с коронавирусом - депутатский запрос

- Шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати

- Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?

- Наталья Малярчук: Основной риск бизнеса – непредсказуемое госуправление