Кризис власти Пашиняна: в бой идут одни "лояльные новички", - "МК"

12:47 18.06.2020

Спустя два года после революции, Армения вновь вступает в зону жесткой политической турбулентности



Стремительно распространяющаяся в республике эпидемия коронавируса парализовала не только национальную систему здравоохранения, но также стала триггером более глубинных внутриполитических процессов.



8 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о том, что излечился от коронавируса, изрядно удивив всех рекордным сроком своего выздоровления – премьер бессимптомно "проболел" всего одну неделю. Вероятно, рецепт столь быстрого исцеления главы правительства кроется не в сильном иммунитете, а в его обостренном политическом чутье. Ситуация в сегодняшней Армении нестабильна и требуют активного участия Пашиняна в "режиме ручного управления". Так, в стране наблюдаются признаки консолидации парламентской и внепарламентской оппозиции. К числу ярких представителей последней относится бывший глава спецслужб Артур Ванецян, подавший в отставку осенью прошлого года и превратившийся с тех пор в ярого критика действующей власти и лично премьер-министра. Не прекращает выступать с резонансными обвинениями в адрес семьи Пашиняна и бывший посол РА в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян.



В этой непростой ситуации Пашинян объявил 8 июня о серьезных кадровых перестановках в силовых структурах, одновременно сменив главу генштаба, начальника полиции и руководителя Службы Национальной Безопасности. При этом новые назначенцы, судя по всему, отбираются по принципу личной лояльности: главой генштаба стал земляк премьер-министра Оник Гаспарян, а полицию возглавил одноклассник и друг детства Пашиняна Ваге Казарян.



Но самой интересной фигурой стал, пожалуй, новый руководитель СНБ Аргишти Кярамян. Главе армянских спецслужб 29 лет, он женат и является выпускником юридического факультета Ереванского Государственного Университета. В 2013-2016 гг. проработал в органах полиции, затем на протяжении двух лет был прокурором в ереванской прокуратуре. Последним местом его работы до перехода в СНБ был Комитет Государственных Доходов (КГД), где он в 2018-2019 гг. возглавлял оперативно-следственное подразделение. В марте прошлого года Кярамян получил назначение на должность заместителя главы КГД.



В мае этого года началась вторая волна карьерного взлета Кярамяна: в течение суток его сначала назначили заместителем председателя Следственного Комитета Армении (причем, по слухам, эта позиция была специально создана под него), а затем – заместителем директора Службы Национальной Безопасности. Наконец, 9 июня 2020 года Кярамян официально занял должность директора СНБ, что, возможно, и было конечной целью премьер-министра при построении сложной схемы с назначениями молодого чиновника в обход требований соответствующих законодательных актов.



Вызывают вопросы общественности не только профессиональные качества нового главы спецслужб, но и некоторые личные аспекты его жизни. Так, в свое время внимание СМИ привлекло его несоответствующее доходам богатство, происхождение которого Кярамян так и не смог правдоподобно обосновать. В частности, по данным издания www.7or.am, при назначении на должность и.о. руководителя Комитета Государственных Доходов, Кярамян задекларировал "накопления" на сумму более 100 тысяч долларов США. Помимо этого, были задекларированы 6000 долларов в облигациях, 4 земельных участка, 2 частных дома, постройка, гараж, автомобиль и драгоценности. Наличие круглой суммы Кярамян объяснил подарками "проживающего в Европе дяди" и "работающих в России родственников".



Таинственный "дядя", щедро спонсирующий своего племянника в Ереване – это не единственная загадка семьи Аргишти Кярамяна. Пресса утверждает, что отцом нового главы СНБ является глава Котайской епархии Эльбек Кярамян, который по религиозным канонам должен избираться из числа безбрачных священников. Аргишти и Эльбек Кярамяны подтверждают, что являются родственниками, но не уточняют степень родства, лишь отмечая, что не являются отцом и сыном. Однако данные ими опровержения так и не нашли документального подтверждения в паспортной системе РА. Отсутствие отчества в приказе о назначении Аргишти Кярамяна директором СНБ еще больше усиливает имеющиеся подозрения в отношении его прямого родства с Эльбеком Кярамяном.



Эксперты не сомневаются, что Аргишти Кярамян, сделавший за последние пару лет головокружительную карьеру по личной протекции главы правительства – кандидат, в первую очередь, "политический". Как это бывает в подобных случаях, его назначение вызвало недовольство и череду отставок в рядах опытных кадровых офицеров СНБ. Для них 29-летний Кярамян, переведенный в структуру по политическим соображениям из другой системы – чужеродный элемент. Более того, как рассказал источник на условиях анонимности, среди офицерского состава есть и немало тех, кто симпатизирует бывшему директору СНБ, кадровому чекисту Артуру Ванецяну. По словам собеседника, в попытке усилить контроль над СНБ, избавив ее от потенциально нелояльных кадров и превратив в послушный инструмент давления на политических противников, Пашинян все больше расшатывает систему госбезопасности Армении.



Сам Артур Ванецян уже назвал последнее назначение "угрозой национальной безопасности" - по его словам, СНБ должна быть вне политики, и когда структура начнет служить властям, у Армении возникнут серьезнейшие проблемы. Однако не менее серьезные проблемы сегодня испытывает сам Никол Пашинян – и, как известно, интересам власти и государства не всегда по пути. Сможет ли Пашинян справиться с растущими внутриполитическими вызовами теперь во многом зависит от того, удастся ли Кярамяну превратить СНБ в мощный таран, который, в связке с другими силовыми структурами, разгромит противников "революционного" премьер-министра.