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Оптимизма уже совсем не осталось. Перспективы Узб-реформ прослеживаются все хуже и хуже, - Ю.Юсупов
14:21 18.06.2020

ЮЛИЙ ЮСУПОВ: "ОПТИМИЗМА УЖЕ СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ"

Вторник, 16 Июня 2020

По пути автопрома и электротехнической промышленности теперь хотят пойти все отраслевые лоббисты и крутые монополисты.

Всем хочется (кто еще это не сделал) задрать до небес таможенные платежи на импорт аналогичной продукции, получить налоговые льготы и (новая фишка!) ценовые преференции при госзакупках. Оплачивать профиты новоявленных монополистов и коррупционные доходы чиновников придется опять нам - покупателям и налогоплательщикам.

Ассоциацией "Узчармсаноат" (Ассоциация кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана - ред.) вынесен на обсуждение проект постановления президента, в котором предлагается повысить с 10% до 30% пошлину на импортируемую обувь. Минимальный порог импортной пошлины за пару обуви планируется поднять с 1,5 доллара до 5 долларов. Кроме того, к местным компаниям при госзакупках обуви, кожгалантерейной продукции, изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи предлагается применять ценовую преференцию до 20%, то есть покупать за счет бюджетных (внимание: наших с вами!) денег на 20% дороже цен, по которым продается импортная обувь, с уже включенными в цену таможенными платежами. Плюс еще есть пожелания других льгот, причем, некоторые из них - исключительно для членов ассоциации "Узчармсаноат".

Глядя на непрекращающийся процесс наступания на одни и те же грабли, у меня возникают большие сомнения в нашей способности вообще чему-либо и когда-либо учиться.

Нация, неспособная извлечь уроки даже из того безумия протекционизма, которое мы совсем недавно пережили, обречена.

Оптимизма уже совсем не осталось. Перспективы реформ прослеживаются все хуже и хуже. Похоже, мы погружаемся в новый двадцатилетний цикл построения "собственной модели развития". А какие были надежды…

Юлий Юсупов, экономист, директор Центра содействия экономическому развитию

Источник - asiaterra.info
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