Немного о программе разрушения Америки: новые культы и табу

14:25 18.06.2020

шоу должно продолжаться



Андрей Ставицкий



Перед вами карта сноса памятников в США.



Показательно. И это только начало. Как сказал бы великий комбинатор: "Лед тронулся".



И не только лед...



Работа предстоит большая. Сносить нужно много: памятники, бюсты, таблички...



Американцы за 200 лет наворотили кучу всего, что режет глаз любому черному или воспитанной на трансгендерной толерантности особи.



Но тут торопиться не надо.



Процесс должен идти публично и образцово-показательно. Чтобы все видели и понимали, как воплощение исторической справедливости.



И на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Шоу должно продолжаться.



Завораживающее и окрыляющее шоу саморазрушения Америки.



Для этого надо менять названия улиц и площадей. Убрать все эти Белые дома и прочие признаки расовой сегрегации. Надо совершенно иначе об американской истории рассказывать в школе. Так рассказывать, чтобы возникало непреодолимое чувство стыда.



Пусть в каждом городе появятся улицы и площади Джорджа Флойда. Пусть ему ставят памятники. Освободившихся мест много. И на его памятниках обязательно крылья. Побольше, побольше. А там, где не получается - хотя бы символ крыла. Иначе нельзя - сакральность требует.



Добавьте к нему и прочих особей, что могут стать объектом нового культа. Лучше педерастов, педофилов, трансгендеров...



Побольше разрушителей культуры, морали...



Надо установить культ разрушения.



Пусть это будет модно. И с них будут брать пример.



Еще надо подчистить от книг расистов библиотеки. Забыть о "Федералисте" и Марке Твене. Ведь вся западная культура создана убийцами.



Понимаю, что работа предстоит большая и, как говорил Ленин, архисложная: "каждому мерзавцу надо найти работу".



Понимаю, что это трудно. Но на коленях стоять - не мешки же ворочать. И американцам нужно через это пройти.



Им нужно платить и каяться, каяться и платить.



Разумеется, ради спасения своей почти загубленной души.



Им надо отречься от своей истории. Заклеймить ее позором. Найти, что в великом было подлого и об этом яростно сожалеть.



Им надо дышать воздухом саморазрушения полной грудью. За Джорджа Флойда. За всех, кого гнобили в США две сотни лет.



И, кстати, особое внимание обратить, на сам английский язык как язык расистов и колонизаторов.



Неужели вы все еще хотите на нем говорить?



Фу! Как можно? Ищите что-нибудь еще проще. Вспомните про язык племени тумбу-юмбу или словарный запас Эллочки-Людоедочки. Разве ей было плохо? И ведь каждый ее понимал.



Что касается страны. Той, что еще пока называется США.



Как там говорил Чубайс?



Ось!



Теперь переиначим.



Каждый снесенный в Америке памятник, каждая переименованная улица, каждый загаженный и разграбленный район - это гвоздь в гроб Америки как таковой.



И несите побольше гвоздей!



Они бывают разные. Несите и забивайте!



Вспомним письмо Аллена Даллеса об плане уничтожения СССР. И не важно, писал он его или нет, рассказывая, как надо разрушать сознание, культуру, память, чтобы завалить страну. Ведь все сбылось прямо по описанному плану.



Но теперь этот бумеранг летит в другом направлении.



А нам как себя в связи с этим вести?



Не беспокойтесь. История дает подсказку и на этот вопрос.



Помните? "Если нас ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно, а если хвалят, то что-то делаем не так".



Так что нам остается их только хвалить.



Браво, Америка! Молодцы!



Правильной дорогой идете, товарищи!



Так держать!



Мысленно мы с вами.



Чешите и царапайте себя ногтями, бередите раны и кусайте свои локти до крови!



Стреляйте себе в ногу и дальше! Только так! Иного не дано! Если не вы, то кто же?...



Да. И еще. Я надеюсь, мы не будем брать с них пример? Мы же не настолько идиоты.



А вы как думаете?



Надеюсь, многие понимают, что я прав.