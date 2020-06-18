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Немного о программе разрушения Америки: новые культы и табуНемного о программе разрушения Америки: новые культы и табу
14:25 18.06.2020

шоу должно продолжаться

Андрей Ставицкий

Перед вами карта сноса памятников в США.

Показательно. И это только начало. Как сказал бы великий комбинатор: "Лед тронулся".

И не только лед...

Работа предстоит большая. Сносить нужно много: памятники, бюсты, таблички...

Американцы за 200 лет наворотили кучу всего, что режет глаз любому черному или воспитанной на трансгендерной толерантности особи.

Но тут торопиться не надо.

Процесс должен идти публично и образцово-показательно. Чтобы все видели и понимали, как воплощение исторической справедливости.

И на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Шоу должно продолжаться.

Завораживающее и окрыляющее шоу саморазрушения Америки.

Для этого надо менять названия улиц и площадей. Убрать все эти Белые дома и прочие признаки расовой сегрегации. Надо совершенно иначе об американской истории рассказывать в школе. Так рассказывать, чтобы возникало непреодолимое чувство стыда.

Пусть в каждом городе появятся улицы и площади Джорджа Флойда. Пусть ему ставят памятники. Освободившихся мест много. И на его памятниках обязательно крылья. Побольше, побольше. А там, где не получается - хотя бы символ крыла. Иначе нельзя - сакральность требует.

Добавьте к нему и прочих особей, что могут стать объектом нового культа. Лучше педерастов, педофилов, трансгендеров...

Побольше разрушителей культуры, морали...

Надо установить культ разрушения.

Пусть это будет модно. И с них будут брать пример.

Еще надо подчистить от книг расистов библиотеки. Забыть о "Федералисте" и Марке Твене. Ведь вся западная культура создана убийцами.

Понимаю, что работа предстоит большая и, как говорил Ленин, архисложная: "каждому мерзавцу надо найти работу".

Понимаю, что это трудно. Но на коленях стоять - не мешки же ворочать. И американцам нужно через это пройти.

Им нужно платить и каяться, каяться и платить.

Разумеется, ради спасения своей почти загубленной души.

Им надо отречься от своей истории. Заклеймить ее позором. Найти, что в великом было подлого и об этом яростно сожалеть.

Им надо дышать воздухом саморазрушения полной грудью. За Джорджа Флойда. За всех, кого гнобили в США две сотни лет.

И, кстати, особое внимание обратить, на сам английский язык как язык расистов и колонизаторов.

Неужели вы все еще хотите на нем говорить?

Фу! Как можно? Ищите что-нибудь еще проще. Вспомните про язык племени тумбу-юмбу или словарный запас Эллочки-Людоедочки. Разве ей было плохо? И ведь каждый ее понимал.

Что касается страны. Той, что еще пока называется США.

Как там говорил Чубайс?

Ось!

Теперь переиначим.

Каждый снесенный в Америке памятник, каждая переименованная улица, каждый загаженный и разграбленный район - это гвоздь в гроб Америки как таковой.

И несите побольше гвоздей!

Они бывают разные. Несите и забивайте!

Вспомним письмо Аллена Даллеса об плане уничтожения СССР. И не важно, писал он его или нет, рассказывая, как надо разрушать сознание, культуру, память, чтобы завалить страну. Ведь все сбылось прямо по описанному плану.

Но теперь этот бумеранг летит в другом направлении.

А нам как себя в связи с этим вести?

Не беспокойтесь. История дает подсказку и на этот вопрос.

Помните? "Если нас ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно, а если хвалят, то что-то делаем не так".

Так что нам остается их только хвалить.

Браво, Америка! Молодцы!

Правильной дорогой идете, товарищи!

Так держать!

Мысленно мы с вами.

Чешите и царапайте себя ногтями, бередите раны и кусайте свои локти до крови!

Стреляйте себе в ногу и дальше! Только так! Иного не дано! Если не вы, то кто же?...

Да. И еще. Я надеюсь, мы не будем брать с них пример? Мы же не настолько идиоты.

А вы как думаете?

Надеюсь, многие понимают, что я прав.

Источник - Завтра
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