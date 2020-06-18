Как живут дунгане в СНГ и чем схожи с казахами, узбеками и кыргызами

14:29 18.06.2020

Кыргызстан



Алина Исмаилова, город - Каракол, студентка, @linkas_18



О переезде



Мои родители родились и выросли в городе Каракол. Весь наш род, за исключением дедушки с маминой стороны, из Кыргызстана. Дедушка родился в Китае, но, когда был ребенком, они с семьей переехали в Ташкент. Сейчас все проживают в Кыргызстане.



О жизни в Кыргызстане



Я студентка второго курса Кыргызско-Российского Славянского eниверситета, учусь на специальности "Приборостроение". Любитель фотографировать и ценитель природной красоты.



Каракол - мой родной город, здесь спокойно и тихо. Многие люди уезжают в города побольше, а я хочу остаться здесь. Это маленький город, который можно обойти пешком за один день. Он известен знаменитым блюдом "Каракольское Ашлян-фу", но помимо него в городе много интересного: историко-краеведческий музей, единственный в Кыргызстане зоопарк, дунганская мечеть, построенная без единого гвоздя, горнолыжная база "Каракол", а до озера Иссык-Куль подать рукой. Это город студентов, здесь 15 школ, более 4 колледжей, институты, лицеи, техникумы и даже музыкальное училище.



Люблю Кыргызстан - это удивительная страна с прекрасной природой и богатой культурой



Люблю Кыргызстан - это удивительная страна с прекрасной природой и богатой культурой. Но, как и в любой стране, здесь есть свои минусы: не все жители предрасположены к поддержанию чистоты в городах и за пределами.



Я не променяла бы свою страну ни на какую другую.



О культуре и менталитете



Я не состою в сообществах дунган. Но мы поддерживаем связь с родственниками, помогаем друг другу во всех мероприятиях.



Дунгане - оседлый народ, у нас на первом месте земледелие и скотоводство. Мы запасливы, много работаем, чтобы обеспечить красивое будущее для нас и наших детей. С одной стороны, это хорошая черта. Но, с другой, мы так озабочены этим, что не успеваем наслаждаться жизнью, забываем о настоящем времени.



Все народы разные, у кыргызов и дунган есть большие отличия в традициях и обычаях. Но есть то, в чем мы схожи - как и кыргызы, мы не сторонники скромных свадеб.



Кыргызы - дружелюбный народ, они помогают всем родственникам без исключения. Не отворачиваются от ближнего в трудную минуту.



Дунгане разных регионов Кыргызстана тоже отличаются друг от друга. Например: жители северного Кыргызстана не всегда понимают речь людей из восточной части. Произношение и некоторые слова отличаются. Есть разница в свадебных обрядах и других мероприятиях. Однако это не мешает поддерживать родственные межрегиональные отношения.



Дунгане, которые живут за границей, должны сохранять нашу культуру и традиции. Именно это поможет сохранить народ. Дунгане уже сторонятся многих аспектов, пытаются что-то убрать, упростить, тем самым искореняя то, что предки сохраняли. Я хочу, чтобы люди в других странах, слыша слово "дунгане", понимали, о ком идет речь.



О планах



Моя цель - получить высшее образование, окончить университет на красный диплом. В дальнейшем найти работу и стать хорошей женой и любящей мамой.



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Казахстан



Даяна Жолдасова, город - Тараз, студентка, визажист, @makeup.dayana (на фото)



О переезде



Мои родители родом из Тараза, село Жалпак-тобе. Я родилась и выросла здесь.



О жизни в Казахстане



Учусь в Жамбылском Высшем медицинском колледже на фармацевта. У меня уже есть профессия - я визажист. Работаю второй год и люблю то, чем занимаюсь. Я отучилась на визажиста еще в 11 классе. Благодаря поддержке родителей и упорному труду постепенно осуществляю свои мечты, обучаю других девочек.



Наша семья: мама, папа, дедушка с бабушкой и братья-сестры живут в селе Жалпак тобе, в 15 минутах езды от Тараза. Есть родные в Актобе, Астане и Бишкеке. В нашем селе живут многие национальности: дунгане, казахи, русские. Все друг друга знают, уважают традиции, живут дружно.



Люблю Казахстан за многонациональность, ценю мир в стране.Казахстанский народ настолько дружелюбный, что способен любить, уважать и ценить каждого, независимо от национальности, вероисповедания и других отличий. Есть разногласия, но не критичные.



Люблю природу Казахстана. У нас чистый воздух, зеленые города, отличная экология. Когда погода не радует, мы успокаиваем себя фразой: "У природы нет плохой погоды".



О культуре



У нас много дунганских сообществ, которые продвигают молодежь и нацию. Сама молодежь активна и стремится к общению между городами. Есть аккаунт в Instagram @wearedungans, где администраторы собирают всех дунган Казахстана и Кыргызстана и часто устраивают встречи. Работают над сплоченностью нации.



Казахи и дунгане похожи. Отличия есть только в некоторых традициях и языке. У нас одна религия. Менталитет схож - обе нации гостеприимны и воспитаны.



Казахи и дунгане похожи



Отличительная особенность казахов, на мой взгляд - гостеприимство. Если поможешь казахам один раз, они заплатят в десятикратном размере.



В ритме современной жизни в нашем обществе постепенно утрачиваются многие национальные традиции. Юное поколение зачастую не знает и не осознает многогранности культуры своего народа. Мы должны сохранять традиции и передавать их из поколения в поколение. Наша нация и так немногочисленна. За границей не все знают о существовании дунган. Поэтому мы должны продвигать нашу нацию вперед.



О планах



Планирую закончить учебу и продолжить развиваться в своей сфере.



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Узбекистан



Манэ Савуров, город - Ташкент, этнограф, Президент Ассоциации дунган Узбекистана



О переезде



Наша семья переехала в Узбекистан в начале 30 годов из Казахстана, Масанчи. Из Масанчи в Кыргызстан, а оттуда в Ташкент.



О жизни в Узбекистане



Я родился в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Мы жили в хуторе, где было всего семь дворов. Каждый гость, проезжающая машина или трактор были для нас событием, праздником. Поэтому, когда мы переехали в Ташкент, в 1983 году, мне он сильно понравился. Я люблю многолюдность, интернациональный состав, а Ташкент как раз такой город.



Я окончил Ташкентский государственный университет по специальности "этнография". Защитил кандидатскую. Проходил часть докторантуры в Москве в институте этнографии, работал учителем, завучем, директором школы. Был младшим, потом старшим научным сотрудником Института истории Академии наук Республики Узбекистан.



Мне нравится Узбекистан. Здесь есть все: пустыни, степи, равнины и горы. И, конечно, замечательные люди. Несмотря на многонациональность, в Ташкенте выработан общий менталитет. Здесь все куда-то торопятся, спешат.



О культуре и менталитете



Я защищал диплом на тему "Дунгане Ташкентской области". В студенческие годы ездил на всесоюзные этнографические конференции. В нашем квартале было всего 37 семей, 199 человек, и я видел, как дунгане теряют свою культуру, национальный колорит, и задумался о будущем народа. Я написал статью о создании национального дунганского центра, где предлагал создать культурные центры в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и объединить их в Ассоциацию дунган Советского Союза. Статья была опубликована в книге "Что делать?". Книга состояла из докладов, рекомендации для ЦК КПСС по укреплению межнационального согласия в Советском Союзе. Мы открыли Ассоциацию и работали вплоть до распада СССР.



Сейчас продолжаем функционировать как культурный центр в Узбекистане. Здесь живет 4000 дунган. Наша задача - сохранение и развитие языка, традиций и культуры, также занимаемся благотворительными проектами. В году проходит минимум 10 заседаний правления нашего центра.



Сейчас продолжаем функционировать как культурный центр в Узбекистане



В культуре дунган и узбеков есть сходства. Это земледельческая культура, трудолюбие, привычка жить в махалле.



Узбеков от других народов отличает воспитание, умение обращаться и вежливость.



Дунганам, живущим в странах мира, важно не потерять традиции, чтобы сохранить национальную идентичность, особенность. Каждая нация со своим языком, культурой и обычаями - это мировое богатство. Важно, чтобы все народности ценили отличительные особенности и гордились ими.