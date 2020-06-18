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В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента банкира Бабарико
20:50 18.06.2020

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель. Несколько часов назад в доме господина Бабарико прошли обыски в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. Иван Тертель уточнил, что задержание предпринимателя не связано с его выдвижением на предстоящих президентских выборах.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов",- сказал журналистам господин Тертель.

Иван Тертель добавил, что сейчас следствие работает по нескольким направлениям: махинации с векселями на сумму свыше $60 млн для вывода средств за рубеж, отмывание денег и получение взяток представителями банка за предоставление кредитов. Всего по возбужденным уголовным делам задержаны около 20 человек.

Защита Виктора Бабарико сообщила "Интерфаксу-Запад", что ей до сих пор неизвестен статус задержанного. "Меня, адвоката, на данный момент никто не уведомил ни о том, в каком статусе подзащитный, ни о том, по какой причине состоялось его задержание, ни о том, какие у них (Департамент финансовых расследований.-"Ъ") намерения и дальнейшие планы",- сказал адвокат Дмитрий Лаевский.

Центризбирком Белоруссии тоже отреагировал на задержание претендента на пост главы государства. В ЦИК заявили, что, несмотря на задержание в рамках уголовного дела, господин Бабарико может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Подписи в свою поддержку претенденты должны сдать с 20 июня по 4 июля.

11 июня в Белгазпромбанке по поручению Александра Лукашенко прошли проверки, были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров банка. При обысках в банке изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс. 14 июня пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила, что задержанные по делу дают признательные показания, в том числе и против Виктора Бабарико. Сам господин Бабарико заявлял, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Источник - kommersant.ru
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