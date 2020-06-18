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|Дилшод Ахатов назначен послом Узбекистана в Индии
20:57 18.06.2020
Послом Узбекистана в Индии назначен Дилшод Ахатов, до этого занимавший пост заместителя министра иностранных дел.
Новым послом Узбекистана в Индии назначен Дилшод Хамидович Ахатов. Он отбыл из Ташкента в Дели 18 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
До этого назначения Дилшод Ахатов (1972 г. р.) с мая 2018 года занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2010-2013 годах работал послом Узбекистана в Германии.
Прежним послом Узбекистана в Индии был Фарход Арзиев, в феврале назначенный первым заместителем министра иностранных дел.