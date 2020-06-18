Не залечили... Казахстан возвращает карантин, - "Къ"

22:40 18.06.2020

Коронавирусом заразился Нурсултан Назарбаев



Правительство Казахстана, столкнувшегося с ростом заболеваемости коронавирусом, рассматривает вопрос о возврате жестких карантинных мер. Пока ограничения будут введены на выходные. Вновь, как и в начале эпидемии, закроют для посещения общественные места, приостановят деятельность торговых центров, сетевых магазинов и крытых рынков, ограничат выход на улицу гражданам в возрасте старше 65 лет. Разговоры о том, что карантин был снят преждевременно, усилились на фоне роста заболеваемости среди людей в высших эшелонах власти. 18 июня стало известно, что число высокопоставленных чиновников и политиков, заразившихся коронавирусом, пополнил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



О том, что 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, сообщили в его пресс-службе и добавили, что "повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно". Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку своему предшественнику, отметив: "Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет".



Сам президент Токаев, по данным его пресс-службы, здоров и каждый день проходит тестирование на COVID-19. Но список больных пополнил уже целый ряд высокопоставленных чиновников. Так, в четверг о своей болезни объявил вице-премьер Ералы Тугжанов, курирующий социальный блок. До этого коронавирусом заразились министр здравоохранения Елжан Биртанов, спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь действующего президента Берик Уали, депутат Бекболат Тлеухан.













Напомним, что власти Казахстана еще 16 марта, едва ли не первыми на постсоветском пространстве, ввели режим ЧП, в рамках которого постепенно ужесточали карантинные меры. 28 марта в Нур-Султане и Алматы вступил в силу полный карантин, предусматривавший ограничение передвижения граждан, а также приостановку работы предприятий сферы услуг и госучреждений. В мае режим стал постепенно смягчаться - сначала для ряда отраслей, в частности строительной, а с 16 мая и для граждан. В результате режим ЧП был отменен, а регулирование карантинных мер было отдано на усмотрение регионов.



Карантин не слишком сильно ударил по экономике Казахстана.

По данным Министерства национальной экономики, ключевые отрасли - энергетика, нефтегазовая промышленность, металлургия, машиностроение, связь - по итогам пяти месяцев демонстрируют рост по отношению к тому же периоду 2019 года. Спад наблюдается лишь в транспортной сфере, а также в сферах услуг и торговли. Между тем, по данным Министерства социальной защиты Казахстана, за государственной поддержкой в размере 42,5 тыс. тенге (около $100) для граждан, утративших или временно утративших работу, обратились около 4 млн человек, половина трудоспособного населения страны.



Что касается медицинской статистики по COVID-19, то в стране выявлено более 15,8 тыс. заболевших, 9,9 тыс. из них выздоровели. Число летальных случаев достигло сотни.



Хотя с момента снятия жестких карантинных мер не было резких всплесков заболеваемости по стране (колебания были в пределах 2–3%), в регионах ситуация развивалась по-разному.

В конце минувшей и начале нынешней недели о возврате ряда ограничений объявили, в частности, в Акмолинской и Костанайской областях, а также в городе Темиртау. Параллельно с этим о критической ситуации заявили главные санитарные врачи Нур-Султана и Алматы. "За две недели начиная с 3 июня число регистрируемых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе удвоилось. Наполняемость коек в инфекционных стационарах возросла до 95%. Если в марте заболеваемость формировалась за счет завозных случаев, а в апреле за счет того, что мы резко усилили охват диагностики населения и работали по уязвимым группам населения, то в июне отмечается рост заболеваемости за счет самообращения граждан и формирования очагов в организациях",- сообщил в четверг главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. "Если с начала текущего года в день в среднем поступало пять пациентов с пневмонией, то начиная с июня ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем каждый второй с вирусной пневмонией, из них 90 - поступают в среднетяжелом и тяжелом состоянии",- подтвердила негативную тенденцию глава столичного департамента здравоохранения Сауле Кисикова.



На этом фоне межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение ввести дополнительные ограничения на ближайшие выходные, 20–21 июня. В городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз будет приостановлена деятельность ТРЦ, сетевых магазинов, крытых рынков. Кафе и рестораны, лишь недавно открывшиеся после перерыва, смогут обслуживать людей лишь "на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования". Будет ограничена работа общественного транспорта, закроются парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки. Ограничат выход на улицу гражданам в возрасте старше 65 лет. Меры примут и в населенных пунктах меньшего размера (с населением свыше 50 тыс. человек), но они будут менее жесткими: пока лишь закроют для посещения общественные места и ограничат передвижение старшего поколения.



Как Казахстан переживал пандемию коронавируса

"Первая фаза борьбы с вирусом, когда вводили карантин, была вполне разумной и правильной. В Казахстане приняли меры, базируясь на опыте других стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но через какое-то время все начало превращаться в фарс. Власть пытается влиять на людей, ограничивать и пугать их, но у нее нет возможности проконтролировать выполнение своих требований. Правила установлены, а население их массово нарушает. Люди приучаются к формату: мы все равно будем делать так, и вы нам ничего не сделаете",- отметил в разговоре с "Ъ" экс-советник главы Нацбанка Казахстана экономист Айдархан Кусаинов. В результате, по его словам, "и в экономике все хуже и хуже, и с благосостоянием граждан ситуация близка к плачевной, и уважение к решениям власти отсутствует, что отражается на ее авторитете".



Карантин помог отложить вспышку, но не избежать ее. Сейчас вторая (или, скорее, даже первая) волна заражения продолжается, и это связано в том числе с ослаблением карантинных мер и отсутствием тестирования населения",- рассказал "Ъ" глава исследовательского центра "Талап" Рахим Ошакбаев.



Он считает, что "исходя из здравого смысла, карантин нужно было дополнить выполнением рекомендации Всемирной организации здравоохранения по проведению массового тестирования". "К сожалению, его нет, тесты платные и к тому же малодоступные. Всплесков (официальных случаев заболевания коронавирусом.- "Ъ") нет, потому что нет массового тестирования",- уверен Рахим Ошакбаев.



Ситуацию косвенно подтверждают и заявления Сауле Кисиковой. "Идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы, и тем, кто близко контактировал с зараженными. Всем остальным сдавать не нужно во избежание нехватки тестов и для оперативной обработки результатов",- отметила глава департамента здравоохранения Нур-Султана.



Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Казахстане и дальнейшие меры по борьбе с эпидемией будут обсуждаться на заседании правительства, которое запланировано на пятницу.



Александр Константинов, Нур-Султан