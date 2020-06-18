Последнее антикитайское предупреждение. Помпео поговорил с Пекином с позиции силы, - С.Строкань

23:43 18.06.2020

Последнее антикитайское предупреждение

Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил с Пекином с позиции силы



Госсекретарь США Майк Помпео провел в американском штате Гавайи закрытую встречу с главным пекинским куратором отношений с Вашингтоном, членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Переговоры на военной базе в Гонолулу стали первым двусторонним контактом столь высокого уровня после начала пандемии коронавируса, за время которой стратегическое соперничество двух стран резко обострилось. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Пекин, но при этом не идет на жесткий разрыв с Китаем. Его цель - добиться максимальных уступок в торгово-экономических связях, чтобы в преддверии президентских выборов в США назвать это своим главным внешнеполитическим активом.



Встреча Майка Помпео с представителем высшего китайского руководства Ян Цзечи, завершившаяся в ночь на четверг, проходила в атмосфере строгой секретности и продолжалась около девяти часов. Стороны предпочли не афишировать переговоры, не объявив их повестку, а также отказавшись от пресс-конференции и присутствия прессы.



По итогам встречи официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус ограничилась кратким заявлением о том, что ее целью стал "обмен мнениями по отношениям между США и Китаем". "Госсекретарь Помпео также подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19 и предотвращения будущих вспышек",- добавила госпожа Ортагус.



Реакция Пекина была еще более лаконичной.



В МИД КНР предпочли не делать никаких заявлений, в то время как ведущие китайские СМИ сообщили, что Майк Помпео и Ян Цзечи четко сформулировали свои позиции и согласились, что это был "конструктивный диалог".

Переговоры на Гавайях стали первым личным контактом между Майком Помпео и Ян Цзечи в 2020 году, ставшем самым конфликтным в отношениях двух ведущих мировых держав, которые остаются стратегическими соперниками, но при этом и ключевыми торгово-экономическими партнерами друг для друга.



Еще месяц назад, 15 мая, в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что Америка "могла бы разорвать все отношения с Китаем" и благодаря этому "сэкономить $500 млрд". Столь радикальных оценок не позволял себе ни один предыдущий президент США.



А менее чем за сутки до переговоров на Гавайях Дональд Трамп послал еще один сигнал Пекину. Он подписал принятый обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, ущемляют права уйгуров - самого многочисленного национального меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. В МИД КНР назвали законопроект "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и предупредили, что Белый дом ответит за все негативные последствия, к которым приведет подобное решение.



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В этой ситуации Майк Помпео, который встречался с Ян Цзечи в августе прошлого года в США, а 15 апреля этого года провел с ним телефонный разговор, стал главным проводником генеральной линии Белого дома на оказание максимального давления на Пекин. Стремясь не отстать от президента Трампа в жесткой антикитайской риторике, еще неделю назад Майк Помпео сравнил действия КНР по отношению к Гонконгу с политикой нацистской Германии во время Второй мировой войны, впрочем, добавив, что США "обязаны дипломатично выстраивать отношения с Коммунистической партией Китая".



А перед отлетом на встречу с Ян Цзечи глава Госдепартамента провел видеоконференцию с участниками встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, в том числе верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, главной темой которой стали отношения трансатлантических союзников с Китаем. Обвинив Пекин в том, что он пытается вбить клин между США и Западной Европой, Майк Помпео призвал Европейский союз совместно противостоять угрозам со стороны Китая и России.



Точка зрения госсекретаря заключается в том, что не мы просим ЕС или входящие в него страны сделать выбор между Китаем и Соединенными Штатами. Этим занимается Китай",- пояснил в среду и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.



"ЕС в последние месяцы сделал множество заявлений о том, что Китай является системным противником и конкурентом, но следует искать пути налаживания с ним партнерства, когда это необходимо",- добавил американский дипломат, по словам которого подход Брюсселя "во многом перекликается" с позицией американской администрации.



Обсудив политику западных союзников по отношению к Китаю, Майк Помпео сыграл на опережение, учитывая, что 22 июня в формате видеоконференции пройдет саммит ЕС-КНР.



Между тем первая в этом году встреча высокопоставленных представителей США и Китая вызвала особый интерес в связи с тем, что переговоры на Гавайях совпали с громким скандалом, разразившимся в Вашингтоне после обнародования цитат из мемуаров бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. По версии господина Болтона, которую он изложил в своей еще неопубликованной, но уже анонсированной ведущими американскими СМИ книге о работе в Белом доме, демонстрируя показную жесткость по отношению к Китаю, Дональд Трамп при этом давно ведет тайную игру с председателем КНР Си Цзиньпином. Описывая встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина, прошедшую в июне 2019 года на саммите G20, господин Болтон сообщил, что глава Белого дома якобы тогда пытался уговорить китайского лидера пойти на уступки США в торгово-экономических вопросах, чтобы помочь ему переизбраться на второй срок на президентских выборах. При этом, по версии Джона Болтона, Дональд Трамп внушал своему китайскому собеседнику, что враждебно относится к Китаю не он, а его политические оппоненты демократы. "Дональд Трамп неожиданно перевел разговор на ближайшие американские президентские выборы. Он упомянул о больших экономических возможностях КНР и призвал Си Цзиньпина обеспечить ему победу",- вспоминает Джон Болтон, по словам которого в ходе той встречи Дональд Трамп подчеркнул, насколько важно для американских фермеров добиться увеличения импорта Китаем соевых бобов.



Между тем незадолго до обнародования мемуаров Джона Болтона, которого Дональд Трамп уже обвинил во лжи, глава Белого дома косвенно подтвердил версию своего опального советника.



Рассуждая о своем вероятном сопернике на предстоящих президентских выборах Джо Байдене, Дональд Трамп выразил мнение, что господин Байден не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Китай и Россия.

"Чего, по вашему мнению, добились бы Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны",- написал Дональд Трамп в Twitter в прошлую пятницу.



"В год президентских выборов в США Дональд Трамп стремится показать Америке, что только его линия в отношении Китая может обеспечить национальные интересы США в том виде, в котором он их понимает. Поэтому сегодня ему нужны не долгие переговоры с Пекином, а выдвижение жестких условий руководству КНР. Эта политика сочетает в себе прямое давление с элементами дипломатической игры, чтобы не обрушить фондовый рынок",- пояснил "Ъ" директор Центра политических исследований Андрей Федоров.



Напомнив о подписанной в январе первой фазе торговой сделки между США и Китаем, налагающей на Пекин обязательства покупать больше американских товаров и услуг, господин Федоров указывает на то, что от выполнения договоренностей будет зависеть оценка китайской политики Белого дома. "Игра в Вашингтоне идет на встречных курсах. В то время как оппоненты Дональда Трампа пытаются обвинить его в тайном сговоре с Пекином, сам президент не теряет надежды представить отношения с КНР своим главным внешнеполитическим активом",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань