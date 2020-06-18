Трамп наступил на больную уйгурскую мозоль Си Цзиньпина, - В.Скосырев

00:01 19.06.2020

Американский билль об уйгурах не помешал встрече на Гавайях

Владимир Скосырев

18.06.2020



Госсекретарь США Майкл Помпео и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи попытались притормозить сползание двух держав к холодной войне. Во время переговоров, состоявшихся на американской военной базе на Гавайях, они говорили о том, что мешает нормализовать отношения. Хотя Пекин назвал беседу конструктивной, разногласия по таким проблемам, как автономия Гонконга, притеснение уйгуров в Синьцзяне, судьба Тайваня, торговля, остались неурегулированными.



Характерно, что стороны не смогли даже согласовать вопрос, кто был инициатором встречи. Китайские и американские должностные лица говорили иностранным дипломатам, что о переговорах просила противоположная сторона. Как пишет Washington Post, рандеву тем не менее все же показало, что и Пекин, и Вашингтон обеспокоены тем, что напряженность растет. Ведь независимо от того, кто победит в ноябре на выборах – республиканцы или демократы, антикитайская пропаганда и критика КНР будут усиливаться.



В последний раз Помпео общался с Яном в сентябре прошлого года. На сей раз он надеялся добыть у Пекина информацию по темам, которые много раз поднимал раньше. Имеется в виду происхождение коронавируса. "У нас до сих пор нет доступа к образцам живого вируса, к лабораториям, ученым в Ухане", – сказал газете американский чиновник, который предпочел остаться анонимным.



Помпео также собирался напомнить Китаю о его обязательствах соблюдать автономию Гонконга. Напоминание своевременное. Ведь, как пишет ведущий преподаватель Университета Гонконга Эрик Чэн, окончательное одобрение парламентом КНР закона о национальной безопасности для Гонконга будет обозначать аннулирование формулы "одна страна – две системы", на основе которой британская колония была передана КНР.



В дополнение к этому госсекретарь рассчитывал обсудить ядерный вопрос. Ведь на следующей неделе состоятся переговоры о стратегических ядерных вооружениях между США и Россией. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь к ним Китай.



Таковы были желания главы американской дипломатии. Причем стоит отметить, что по Гонконгу Вашингтон накануне переговоров на Гавайях получил поддержку со стороны министров иностранных дел стран G7. Они призвали КНР не продолжать процедуру одобрения закона о безопасности Гонконга.



Каков же был ответ 70-летнего ветерана дипломатии КНР? Как передал Reuters, Ян сказал Помпео, что Вашингтон должен уважать позицию Пекина по ключевым вопросам, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в таких сферах, как Гонконг, Тайвань и Синьцзян, и начать работу по ремонту китайско-американских отношений.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Смысл встречи – не утратить старые каналы диалога и не сползти к совершенно конфронтационному характеру отношений. Это разумный шаг с обеих сторон – все-таки продолжать разговаривать при понимании того, что разговаривать не о чем. Ведь американцы требуют уступок не только в отношении Синьцзяна, но и Гонконга и Тайваня, которые тоже относятся к категории внутренних дел Китая. Естественно, никаких уступок тут не будет. Более того, американское давление на Китай приводит к росту национализма, антизападничества и антиамериканизма внутри страны".



Воинственный тон выступлений Трампа и Помпео воспринимается в Китае как попытка общаться с ним в духе конца XIX и начала ХХ века. Тогда Китай был вынужден принимать все требования, которые навязывал Запад. А сегодня обвинения по адресу Пекина способствуют внутренней консолидации китайского общественного мнения вокруг председателя КНР Си Цзиньпина, заключил Ломанов.



У Синьбо, декан Института международных исследований в Фуданьском университете (Шанхай), считает, что стабилизация американо-китайских отношений маловероятна. Оснований для оптимизма немного. В день, когда общались Ян и Помпео, Трамп подписал билль, который позволяет налагать санкции на тех китайских чиновников, которые причастны к притеснениям уйгуров в Синьцзяне.