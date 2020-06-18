 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.06.2020
00:19  "Голодомор" в Казахстане устроили не чекисты-коммунисты, а сами казахские баи. Ч. 2, - Д.Верхотуров
00:13  Расовый Майдан в США … и киевский Майдан покажется "цветочками", - А.Ганжа
00:04  Каким может оказаться урегулирование индийско-китайского противостояния, - В.Павленко
00:01  Трамп наступил на больную уйгурскую мозоль Си Цзиньпина, - В.Скосырев
Четверг, 18.06.2020
20:57  Дилшод Ахатов назначен послом Узбекистана в Индии
20:50  В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента банкира Бабарико
14:29  Как живут дунгане в СНГ и чем схожи с казахами, узбеками и кыргызами

14:25  Немного о программе разрушения Америки: новые культы и табу, - А.Ставицкий
14:21  Оптимизма уже совсем не осталось. Перспективы Узб-реформ прослеживаются все хуже и хуже, - Ю.Юсупов
13:06  Невежа Трамп, полагал, что Финляндия - это часть России, - Джон Болтон
12:47  Кризис власти Пашиняна: в бой идут одни "лояльные новички", - "МК"
12:13  Америка слишком слаба, чтобы обуздать собственную империю? - Мэтт Перпл
10:24  КазЕлбасы Назарбаев заразился вирусом
10:14  Президент Трамп наделил США правом на религиозный интервенционизм, - Д.Минин
10:11  Кен-Булун. В Киргизии очередной "бытовой межнациональный конфликт" в форме массового мордобоя
10:07  Вирус в Казахстане совершенно не хочет отступать
09:58  Число потерь в индо-китайском Гималайском инциденте выросло до 60-ти "двухсотых"
09:55  Замхокима Кибрайского района Ташобласти Машрапов задержан с взяткой $25 тысяч
09:51  Кто кого "нагрел"? Казахстан продолжает сражаться в шведском суде с румынскими олигархами Стати
09:49  "Манипуляция статистикой". Как каз-вузы занимают высокие места в международных рейтингах
09:46  Зачем глава МИД Ирана Зариф прилетал в Москву?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Расовый Майдан в США … и киевский Майдан покажется "цветочками", - А.Ганжа
00:13 19.06.2020

Расовые протесты в США, на первый взгляд, идут на спад. Во всяком случае их символ, CHAZ (Автономная зона Капиталийского холма, Capitol Hill Autonomous Zone), этот парафраз киевского Майдана 2014 года, съежился вдвое и теперь занимает только три квартала в Сиэтле. Создание подобного рода майданов в Чикаго, Портленде и Нэшвилле до конца доведено не было.

Самых значимых достижений первого этапа протестов, с моей точки зрения, было два:

Появление несистемных мобилизационных лидеров, способных быстро зажечь толпу на свершение новых подвигов. Таких как, например, Кшама Савант, возглавившая 11 июня захват мэрии Сиэтла или Раз Симон, обозначивший себя там как "военачальник" и "комендант".
Участие в протестах, открыто обозначенных как "черные", представителей гражданских организаций латиноамериканцев (Del Barrio), азиатов Тихоокеанского региона (BAYAN USA), коренных аборигенов (American Indian Movement). Создается ощущение формирования единого интеррасового фронта, и это удивительно: еще несколько лет назад противоречия между чернокожими и латинос казались непреодолимыми.
Но это не финиш, а только привал. Расовым протестам, которые тщательно поддерживаются и стимулируются администрациями "синих" (демократических) штатов в США не дадут затихнуть до решения главного политического вопроса этого года - судьбы президентского кресла.

Ведь власть все равно рождает винтовка (Мао Цзэдун). А "винтовка" внутри страны - это в первую очередь полиция, против которой и направлено острие "черных" протестов, в которых подавляющее большинство - белые сторонники Демократической партии. Республиканец Трамп это прекрасно понимает и, дабы не допустить разгона полиции как института, сам становится во главе ее реформирования.

16 марта президент подписал "Исполнительный приказ о безопасности полиции для общественной безопасности" (Executive Orderon Safe Policing for Safe Communities). Наиболее яркие моменты этого приказа - запрещение использования удушающих приемов (отчего и погиб Флойд) и создание базы данных для отслеживания случаев чрезмерного проявления силы. В таких условиях копам работать будет, конечно, сложнее - уже дубинкой особо не помашешь, но сам полицейский аппарат сохраняется и даже усиливается значение там генерального прокурора, который является сторонником Трампа.

Вывод напрашивается сам: Трамп отчаянно "сражается за полицию".

И предвыборные "сражения", похоже, происходят не только за копов. Поздно вечером 15 ноября у меня внезапно прервался разговор с моими знакомыми из Лос-Анжелеса. Сначала подумал: "Ну, бывает…". А потом оказалось, что в это время в США "в течение более 10 часов тысячи пользователей мобильных телефонов T-Mobile в городах по всей стране в понедельник испытывали перебои в работе мобильных телефонов". На следующий день Business Insider разместил карту отключений, из которой следует, что "атаке" была подвергнута мобильная связь преимущественно в демократических (синих) штатах США. Причем коснулась она не только T-mobile, но и AT & T, и Verizon, то есть "прима-тройки" операторов сотовой связи в США.

Я спрашивал у знакомых и на восточном, и на западном побережье - и ответ один: такого массового отключения телефонов на всей территории страны в Соединенных Штатах не было никогда. Федеральная комиссия по связи США начала расследование, но демократы не ожидая итогов уже прямо намекнули на роль Трампа в этом инциденте: "В свете этой DDoS-атаки напоминаем о том, что @realDonaldTrump упразднил должность координатора по кибербезопасности в НСК в 2018 году. А в 2019 году по меньшей мере дюжина высокопоставленных чиновников уволились из миссии по кибербезопасности, созданной при Обаме". Можно, конечно, прислушаться к этим словам конгрессмена-демократа Тэда Лиу, но можно и вспомнить Притчи Соломона: "Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним".

В любом случае можно допустить, что "сбой" 15 июня - это попытка тестирования технологии манипулирования (управления) всей сотовой сетью страны с целью контроля инфомационного потока. И вспомнить, что связь - это главная проблема любого майдана. Контролирующий связь может с одинаковым успехом его и мобилизовать, и распустить. Позволю себе небольшой сюжет из истории гонконгского майдана 2014 года: "И сотовую сеть глушить даже не обязательно - достаточно, как делали шутливые китайские ватники, адресно присылать SMS вида "Студент Лю, мы узнали, что Вы отчислены из университета за 5 прогулов подряд. Это не беда - наш сайт о работе поможет Вам найти свое призвание. Вакансии строительных рабочих, официантов, водителей" - и страшный, полный боли крик юного креакла, который при конкурсе 280 человек на одно место поступил год назад на что-нибудь экономическое или юридическое, слышен даже на Мадагаскаре" (Руслан Карманов. Инструкция по предотвращению майданов).

И если моя версия имеет право на жизнь, то Майдан за океаном планируется "на всю Америку". Судя по карте отключения связи - от штата Вашингтон на Западе до города Вашингтон, округ Колумбия, на Востоке. А поскольку победители в "гонке за полицию" не преминут ее использовать, то киевский Майдан покажется цветочками.

18 июня 2020
Андрей Ганжа

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592514780
Новости Казахстана
- Нурлан Нигматулин ушел на самоизоляцию
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром КР К. Бороновым
- Мажилис в I чтении одобрил депутатский законопроект для развития "зеленой экономики"
- Роман Скляр и Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией инвестпроектов Карагандинской области
- Кадровые перестановки
- "Манипуляция статистикой"
- Партия "Ак жол" раскритиковала минздрав за ухудшение ситуации с коронавирусом - депутатский запрос
- Шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати
- Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?
- Наталья Малярчук: Основной риск бизнеса – непредсказуемое госуправление
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  