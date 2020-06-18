COVID опустошил коридоры казахстанской власти, - В.Панфилова

00:15 19.06.2020

В стране усилен санитарный режим



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.06.2020



Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заразился COVID-19, самоизолировался и продолжает работу дистанционно. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал ему скорейшего выздоровления. Тем более что он собирался принять участие 24 июня в Параде Победы в Москве. 6 июля у Назарбаева юбилей – 80 лет.



Заразились ковидом правительство и парламент Казахстана. В Аккорде и Библиотеке (резиденции президента и лидера нации) усилен санитарный режим. Вначале заболел пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали, об этом он сообщил еще 6 июня на своей странице в сети Facebook. Затем COVID-19 был диагностирован у министра здравоохранения Елжана Биртанова, он находится на лечении в госпитале. На самоизоляцию ушел премьер-министр Аскар Мамин и его шесть министров – сельского хозяйства, образования и науки, экологии, геологии и природных ресурсов, финансов, а также министр обороны Нулан Ермекбаев. Положительный тест у председателя нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина и депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана. Заболел также глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.



Вопрос, где и когда могли заразиться первые лица государства, если они не посещают места скопления людей, пешком не ходят, остается открытым. По мнению казахстанского политолога Талгата Калиева, в первую очередь возникает вопрос качества и достоверности используемых для диагностики коронавирусной инфекции тестов. "Согласно применяемому во всем мире протоколу, контакты высших должностных лиц и охраняемых персон возможны лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19. То есть и у Нурсултана Назарбаева и у Нурлана Нигматулина, по статусу также относящегося к числу охраняемых, не могло быть контактов с лицами, не имеющими результатов теста. Учитывая крайне ограниченный круг контактировавших с ними лиц, выявить потенциальный источник заражения представляется несложным. А вслед за этим и партию тестов, давших недостоверный результат, и канал их приобретения, и ответственных за эту поставку лиц. Давно установлено, что у каждой аварии или чрезвычайного происшествия должны быть фамилия и должность", – написал в своем Telegram-канале Калиев. Другой вопрос, по его мнению, об эффективности предложенных Минздравом и комиссией мер по противодействию распространению коронавируса. "Если, несмотря на усиленный двухмесячный карантин, не просто продолжается рост числа инфицированных, но и достиг таких масштабов, что проникает в правительственные круги", – отметил Калиев.



Напомним, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве ввел жесткие карантинные меры по противодействию распространению коронавируса. Эксперт также предлагает задуматься о целесообразности строительства в трех городах дорогостоящих инфекционных госпиталей общей пропускной способностью в сотни коек, если они оказались неспособны обеспечить потребности даже текущего периода, когда еще не говорят о росте числа больных по экспоненте? Кем была определена именно такая минимальная потребность? Зачем было тратить миллиарды тенге на госпитали, от которых оказывается так мало толку? Не эффективнее ли было потратить эти средства на организацию тотального тестирования с последующей локализацией очагов заражения? 18 июня зарегистрировано 15 877 случаев заражения коронавирусом, а также 6831 бессимптомный носитель. От вируса скончались 100 человек. Власти приняли решение вернуть на два дня – 20–21 июня карантинные ограничения в нескольких городах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно во время селекторного заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, будут закрыты торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые рынки, фитнес-центры. Во всех населенных пунктах численностью более 50 тыс. человек закроют доступ в парки, на набережные и пляжи, а также ограничат выход на улицу для людей старше 65 лет.



Тем временем болезнь Назарбаева перечеркнула его планы принять участие в Параде Победы в Москве. "Доподлинно известно, что Нурсултан Абишевич мужественно собирался, так же как и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, присутствовать на параде в Москве 24 июня. Невозможность это сделать теперь заставила злые языки в его стране распространять заведомо ложные слухи про то, что вирусу в Библиотеке даже рады. Однако казахский военный расчет пройдет по московской брусчатке. Уже прибыл и тренируется. Хорошо еще, что не везут на парад в Первопрестольную ветеранов Великой Отечественной войны из Казахстана, а то сидеть бы старикам на карантине", – сказал "НГ" политолог Аркадий Дубнов.



По слухам, под вопросом и поездка в Москву Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане считают, что COVID-19, проникший во власть, с одной стороны, ставит под удар национальную безопасность страны, с другой – внутриэлитный баланс сил. "В Казахстане обсуждался возможный сценарий: что произойдет, если эпидемия нанесет удар по верхушке, поэтому произошедшее не стало неожиданностью. С точки зрения правового поля, если произойдет самое страшное и последствия COVID-19 будут трагическими, то юридически президент в стране есть. Есть новый спикер Сената. Получается, что две ключевые должности по Конституции заняты пока дееспособными людьми. Хотя ситуация с действующим президентом Токаевым не до конца ясна, поскольку вирусом заражено почти все правительство. Можно предположить, что в правящей элите Казахстана зараженных коронавирусом много. В любом случае механизм передачи власти отработан и позволит Токаеву укрепиться в качестве самостоятельного игрока. Другой вопрос, что будет делать назарбаевское окружение, которое потеряет своего босса. Борьба за власть выходит на новый этап", – сказал "НГ" казахстанский политолог Досым Сатпаев.