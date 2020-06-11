"Голодомор" в Казахстане устроили не чекисты-коммунисты, а сами казахские баи. Ч. 2, - Д.Верхотуров

00:19 19.06.2020

11.06.2020

"Не смейте оскорблять казахов": историк назвал причины голодомора в Казахстане (часть II)

Как появился миф о "голодоморе или геноциде" казахов?



"Голод в изложении "голодоморщиков" стал чуть ли не единственным историческим событием, который соединял казахов", - историк Дмитрий Верхотуров рассказал свою версию событий 30-х – 40-х годов прошлого века в Казахстане.



StanRadar.com: Чем обусловлен интерес к теме голода в Казахстане особенно среди политиков?



- Само по себе появление мифа о "голодоморе" в Казахстане или "казгеноциде", как я его называю, объясняется идеологическими причинами.



Во-первых, став независимым, Казахстан стал нуждаться в идеологии. Но не советской, хотя Республика Казахстан прямо произошла от Казахской ССР. Казахстан должен был стать казахским в националистическом смысле. Отсюда и пошли все эти пляски вокруг Алаш-Орды, пошло все очернение советского периода казахской истории.



Во-вторых, для казахской нации нужна история, ее сплачивающая и объясняющая ее существование и ее права на что-то.



Однако, как хорошо известно, казахи были разделены на роды и жузы, далеко не всегда объединявшиеся. Государство им дали чингизиды, а потом был длинный период пребывания под властью Российской империи. Из такого национальную историю нужного покроя не скроить.



Вот и оказалось, что голод в изложении "голодоморщиков" стал чуть ли не единственным историческим событием, который как-то казахов соединял. Мол, предки столичного бастыка и аульного казаха, между которыми социальная пропасть, одинаково страдали. Ну и казахи имеют сейчас Казахстан не потому, что им товарищ Сталин щедро нарезал земли и дал им статус союзной республики, а потому, что это типа компенсация за "геноцид" - так это можно вывести из мифа о "казгеноциде".



StanRadar.com: Почему это все стало теперь столь популярно и так активно пропагандироваться?



- Видите ли, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался увлечь казахов идеями построения блестящего будущего, чтобы достижениями современности затмить все, что было до этого. Поэтому он и не давал хода этому мифу, хотя он появился еще в конце 1980-х годов. Но блестящее будущее не удалось, это уже теперь ясно.



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Теперь у них выбор: или признать Сталина создателем Казахстана, или напирать на "казгеноцид".



Казахские нацпаты сделали свой выбор, в расчете на то, что их пожалеют, поддержат их претензии к России и попытки срубить с нее компенсации. Остальное казахское общество еще колеблется или отмалчивается.



StanRadar.com: Как Вы оцениваете текущий процесс – это переосмысление истории или ее намеренное искажение?



- Рассмотрев то, как это миф родился, я пришел к однозначному выводу, что это грубое извращение истории, по-сути, замена настоящей истории, весьма интересной и захватывающей, на чистый вымысел. Причем сознательное, умышленное.



Академик Манаш Козыбаев, который руководил всей этой стряпней на рубеже 1980-х и 1990-х годов, все же достаточно хорошо знал историю Казахстана, чтобы понимать, что "голодомор" - чистая фикция и выдумка.



Достаточно сказать, что он был главным редактором Казахской Советской энциклопедии. Он, должно быть, полагал, что политические интересы это все оправдывают.



Однако, первый президент Чехословакии Томаш Масарик, первоклассный историк, однажды сказал: "Великое не может быть великим, если оно ложно". Ложное - не великое, ложное - низкое, мерзкое и постыдное.



Утверждать, что казахи отдали весь свой скот и потом умерли от голода, как это делают "голодоморщики", это неописуемая мерзость, это оскорбление казахов и клевета на них.



По-моему, это все, что должно сказать о мифе о "казгеноциде".



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StanRadar.com: К чему может привести планомерная работа по искажению и переписыванию истории?



- Как я уже однажды говорил в одном интервью, подобное представление об истории Казахстана насаждает острую вражду между Россией и Казахстаном. Коммунисты дали землю и скот всем казахам, построили мощную промышленность, железные дороги, города. За это положено благодарить.



Казахи не умели жечь каменный уголь, их глинобитные печки таяли от угольного жара. Если бы не русские, то казахи просто исчезли бы с лица земли, как и многие народы, которым не повезло с соседями. Россия не выставляла за это счетов и никогда не выступала против казахской независимости и суверенитета. Но вот это обвинение в геноциде - это уже за гранью, это черная неблагодарность. Они что, и вправду хотят быть врагами России?



Сейчас обстановка в мире сильно нагревается, и от былого благодушия уже не осталось и следа. Возникает вопрос - кто друг, а кто враг? Не на словах, а на деле. В России этот вопрос так или иначе будет поставлен и решен.



Справка StanRadar.com: Дмитрий Верхотуров - историк и писатель. Автор более 20 книг: "Ашаршылык. История Великого голода", "Сталинская индустриализация", "Сталинская коллективизация. Борьба за хлеб", "Подземные заводы Третьего Рейха", "Группа советских войск в Германии. 50 лет на грани ядерной войны". Занимается военно-политическим анализом современной международной политики. Специализируется на изучении плановой и военной экономики ХХ века.