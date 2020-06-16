Глобальный разворот от "дивного нового мира" к тоталитарному обществу "1984", - В.Катасонов

00:49 19.06.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 16.06.2020



Две модели "идеального" общества будущего



Уже три-четыре года в мире наблюдается достаточно резкий разворот. Многие связывают его с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, подвергшего радикальной ревизии многие догматы американской и мировой политики. Разворот стал еще более ощутимым в связи с так называемой пандемией коронавируса, стартовавшей в начале 2020 года.



Тот курс, по которому двигался мир после окончания Второй мировой войны, приближал человечество к будущему, нарисованному в антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" (1932 г.). Процесс движения к этому "счастливому" будущему ускорился на рубеже 80 – 90-х годов. Закончился период холодной войны, развалились Советский Союз и социалистическое содружество, движение в будущее продолжилось под флагом всеобщей либерализации и глобализации. Поговаривали о необходимости полного демонтажа национальных границ и создания Мирового Государства – того самого, которое описано в романе О. Хаксли. Того самого Мирового Государства, которое у Хаксли выдвинуло лозунг "Общность. Одинаковость. Стабильность". Один из десяти правителей Мирового Государства ("дивного нового мира") Мустафа Монд признавал, что главное в этой формуле – стабильность, имея в виду стабильность мировой власти. А секрет ее (стабильности власти) прост: "Править надо с умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать". Воздействуя на мозги, можно добиться такого состояния человека, которое, с одной стороны, характеризуется полным довольством жизнью; с другой – полным безразличием, которое можно назвать погружением во "вторую реальность" или состоянием "нирваны".



Народам обещали, что с помощью всеобщей либерализации и глобализации в мире будет окончательно ликвидирован голод, исчезнут войны, все люди станут счастливыми и будут довольны властью, превращающейся на глазах из национальной в наднациональную. Достигнуто это будет с помощью таких средств, как планирование семьи, полная легализация свободной любви (которая со временем сделает семью ненужной), культурное потребление наркотиков, выработка правильных рефлексов у человека с помощью СМИ, школы и университетов, замена сложной культуры поп-культурой (которая будет обслуживать не миллионы "избранных", а миллиарды людей) и т. п.



На фоне этого состояния будут происходить без особого афиширования такие нужные мировой элите (хозяевам денег) процессы, как сокращение численности населения на планете, демонтаж промышленности (деиндустриализация), цифровизация общества (достраивание электронного концлагеря для оставшегося населения), завершение создания мирового правительства.



О. Хаксли был противник "жесткого" тоталитаризма, и в своем романе рисовал общество, которое будет строиться на "мягкой силе": люди с радостью будут принимать "благодеяния" власти, не ощущая, что их медленно, но верно порабощают и убивают – духовно, нравственно и в конечном счете физически. Инструменты "мягкой силы" – евгеника, наркотики, религия "нью-эйдж", пропаганда свободной любви, поп-культура, ювенальная юстиция, специальные методы зомбирования… Все, что погружает человека во "вторую реальность". А власть в это время будет переустраивать "первую реальность", разрушать традиционные ценности, обустраивать планету под "новый мировой порядок".



Спустя 16 лет после "Дивного нового мира" другой английский писатель Джордж Оруэлл написал свою антиутопию – роман "1984". Два романа – две модели будущего "идеального" общества. В чем-то они совпадают, а в чем-то разительно отличаются. И сегодня есть смысл еще раз присмотреться к роману "1984", поскольку начавшийся разворот, о котором я сказал, сопровождается появлением признаков из модели Джорджа Оруэлла.



Итак, первое различие, которое бросается в глаза. У О. Хаксли – мир единый, им правит Мировое Государство, процесс глобализации давно завершился. А вот у Джорджа Оруэлла Мирового Государства нет. В романе "1984" мы видим три супердержавы, называемые Океания, Евразия и Ост-Азия. Никаких признаков того, что они когда-то объединятся. Они постоянно воюют друг с другом. По крайней мере, именно так воспринимают ситуацию обычные граждане Лондона, принадлежащего к юрисдикции Океании (события романа происходят в Лондоне). У Океании и какой-нибудь из других держав идет постоянная война, когда одна держава выступает союзником Океании, другая – противником.



Правда, некоторые герои романа догадываются, что на самом деле никакой войны нет: война – это продукт пропаганды (Министерства правды) и власть (партия) поддерживает в обществе ощущение перманентной войны для достижения своих неафишируемых целей. Прежде всего поддержания повышенного "патриотического" тонуса в народе: внешний враг консолидирует массы и отвлекает от внутренних протестов. Недаром в романе "1984" регулярно проводятся "пятиминутки ненависти". Война, как мы узнаем из романа, нужна также для поддержания спроса на военную продукцию (в духе идей английского экономиста Джона Кейнса). Наконец, война нужна для обоснования призыва к народу "подтянуть пояса". Повышать жизненный уровень простого народа (именуемого в романе пролами – пролетариями) ни в коем случае нельзя, ибо это может повысить его интеллектуальный уровень и люди начнут понимать истинные замыслы партии (в романе она является олицетворением власти). Пролы, по твердому убеждению партии, должны денно и нощно думать о хлебе, не отвлекаясь ни на что другое (особенно на политику).



Сегодня мы видим, что глобализация закончилась. По крайней мере, на время. Мир вошел в фазу изоляционизма. Сначала это были акции президента Трампа, подвигнувшего мир к торгово-экономическому протекционизму. А в 2020 году к протекционизму добавился изоляционизм, подогреваемый страшными мифами о коронавирусе. Одни государства обвиняют другие во всех своих бедах (коронавирус, спад экономики, вмешательство в выборы, народные волнения). Сценарий Хаксли, как видим, закончился. Начинается сценарий Оруэлла. Горячих войн пока нет, но вербальные перепалки государственных деятелей накаляют атмосферу. В Интернете мы уже видим картины сражений (наверное, продукция Голливуда, но не всегда отличишь, где съемки студийные, а где – с натуры).



Вспоминается вышедший в конце ХХ века роман американского писателя Ларри Бейнхарта "Хвост крутит собакой" (первоначальное название – "Американский герой"). В 1997 году по мотивам романа в США был снят фильм "Плутовство" (режиссер Барри Левинсон). В фильме, носящем сатирический характер, показано, как в киностудии кинопродюсера Стэнли Мотсса по заказу некоего Конрада Брина, советника американского президента, "создается" война. Затем эта театрализованная война показывается миллионам американцев. Америка верит, что это реальные боевые действия, она переживает, возмущается, пугается… Администрации президента это и надо, чтобы отвлечь страну от скандала, возникшего вокруг президента (сексуальные домогательства), готовящегося к новым выборам.



Смена моделей антиутопий не исчерпывается возвратом к полицентрическому миру. Завершился период спокойного пребывания человечества в состоянии относительного комфорта, подпитываемом обещаниями властей, что "завтра будет лучше, чем сегодня". Теперь власти такого не обещают, и народ это почувствовал. Методы "мягкой силы" на глазах меняются на жесткую силу. А это уже модель Джорджа Оруэлла, в его романе "1984" фигурирует несколько ведомств, но самым важным является Министерство Любви, за вывеской которого скрываются полиция и спецслужбы. В самом здании министерства – камеры, допросы, изощренные пытки.



Несколько месяцев пребывания человечества в состоянии карантина показали, что, опираясь на жесткую силу, можно всех людей засадить за решетку. Камерами заключения стали жилища людей. Тех, кто не желает находиться под домашним арестом, штрафуют и даже перемещают в тюрьмы настоящие. Как мы знаем, в романе "1984" важным средством власти партии является "новояз", который замещает старый, привычный язык. Многие слова являются эвфемизмами, искажающими смысл старых слов. Так вот появился эвфемизм "добровольная самоизоляция" вместо старого грубого "домашний арест".



Люди, пребывая в состоянии комфорта, настолько расслабились, что стали забывать о существовании Старшего Брата. В текущем году он о себе напомнил, и напоминание было очень даже чувствительным. "Старший Брат следит за тобой!" – такие плакаты были развешаны в Лондоне Джорджа Оруэлла. Слежка Старшего Брата под предлогом борьбы с COVID-19 стала резко усиливаться и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в других городах мира.



Во-первых, "партия" призвала всех исполнять свой гражданский долг. В романе "1984" процветало и поощрялось доносительство. Люди не доверяли друг другу, откровенно боялись соседей и коллег по работе, контролировали не только свои действия и слова, но и мимику. Нынешний коронавирус спровоцировал мощную волну доносительства. Вот лишь один из примеров. 30 марта власти Новой Зеландии ввели карантин. В связи с этим местная полиция создала сайт, на котором каждый желающий мог оставить информацию о нарушающих карантин гражданах. Через несколько часов после запуска сайт получил такое количество информации, что безнадежно завис, сообщило МВД Новой Зеландии. "Мы получили 4200 сообщений о нарушениях. Это доказывает, что наши сограждане хотят, чтобы все соблюдали карантин", – заявил префект полиции Майк Буш.



Во-вторых, усилено внешнее наблюдение за гражданами. В романе "1984" обитатели Лондона окружены так называемыми телекранами. Это плоские мониторы, через которые без остановки передаются новости и "просветительская" информация. Одновременно они работают как передатчики, следящие за каждым движением человека. Плюс к этому бесчисленное количество скрытых микрофонов. Главные герои романа Уинстон Смит и Джулия, полюбившие друг друга, договаривались о свиданиях за пределами города, в лесу. И даже там они разговаривали шепотом, ибо их могли прослушивать через скрытые микрофоны. Сегодня, в 2020 году, поступают сообщения о том, что в том же Лондоне, равно как и в других столицах мира, развешиваются дополнительно десятки тысяч видеокамер. Зачем? Оказывается, чтобы выявлять тех, кто инфицирован COVID-19. Методы такой идентификации были разработаны еще до пандемии. Особенно далеко на этом направлении продвинулся Китай.



Мир образца 2020 года переплюнул тот мир, который Джордж Оруэлл нарисовал в романе "1984".



Во-первых, по части лжи. В мире антиутопии "1984" было Министерство правды, которое занималось дезинформацией населения (переписывание истории, фальсификация статистики, передача сводок с театров несуществующей войны и т. п.). В 2020 году, как выяснилось, такие министерства правды, были почти во всех странах мира. Они нагнетали атмосферу страха, ретранслируя откровенные фейки на тему COVID-19. Тема обширная, уже частично освещенная в СМИ, которые пока не попали под полный контроль соответствующих министерств правды. Напомню лишь, что в начале года министерства правды большинства стран мира ретранслировали оценку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой смертность от "пандемии" составит 3,2% (по отношению к общей численности инфицированных), а в абсолютном выражении в мировом масштабе "пандемия" должна унести жизни более 130 миллионов человек! Почти в два раза больше, чем эпидемия "испанки", имевшая место век назад. Последние данные (на начало июня 2020 года) показывают, что средний показатель смертности от COVID-19 составляет 0,16%, а верхний предел находится на уровне в 0,40% в трех горячих точках планеты. С начала года (по состоянию на середину июня) в мире с диагнозом "коронавирус" скончалось 433,87 тыс. человек, это примерно в 10 раз меньше, чем число летальных исходов от ишемической болезни и в 2 раза меньше, чем от рака легких и бронхов. Смертность от COVID-19, по мнению профессиональных и честных медиков, соответствует не самому тяжелому сезонному гриппу. Итак, современные СМИ полностью отвечают стандартам Министерства правды из романа "1984".



Во-вторых, по части контроля за гражданами. Многого из того, что имеется сегодня для такого контроля, в романе Джорджа Оруэлла просто нет. У современных министерств любви качественно иной уровень технического оснащения. Это, например, мобильные телефоны со специальными приложениями. Они, с одной стороны, позволяют сотрудникам Министерства любви отслеживать перемещение владельца телефона и его контакты. С другой стороны, они сигнализируют о том, что к владельцу телефона приближается "нежелательный" объект (например, инфицированный коронавирусом). Нет ничего у Джорджа Оруэлла и по части микрочипов, которые стали навязываться как эффективное средство борьбы с COVID-19. Нет ничего по части создания единых баз данных о каждом человеке (Big Data) и т. д. Сегодня в разряд "нежелательных" объектов попадают лица, имеющие положительные результаты тестов по COVID-19. Завтра в категорию "нежелательных" могут попасть те, кто отклоняется от линии "партии" или не проявляет должной любви к Старшему Брату.



Нынешние строители "нового мира" строят модель тоталитарного общества, которая превосходит нарисованную Оруэллом в романе "1984" как по части лжи, так и по части создания технических средств контроля над человеком. Скоро, наверное, мир догонит и перегонит антиутопию Оруэлла и по такому параметру, как атмосфера страха, взаимного недоверия, ненависти… Источник - fondsk.ru

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