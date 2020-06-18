В США "цветная революция" невозможна - там нет американского посольства

08:51 19.06.2020

Al Araby Al Jadeed, Великобритания



Президент России в телевизионном интервью ясно обозначил позицию в отношении беспорядков в США, назвав их "следствием глубинных кризисов". Автор, не удовлетворившись мнением Путина, решил тщательно изучить реакцию российских экспертов. Однако озвучил он мнения тех, с кем сам, по всей видимости, согласен.

Россия наблюдает за американскими протестами: в поисках заговора и предвзятости к Трампу (Al Araby, Великобритания)

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Рами аль-Кальяваби (رامي القليوبي)



Российские эксперты и политики внимательно следят за протестами против расизма и полицейского насилия в Соединенных Штатах, пытаясь определить степень их влияния на внутриполитическую обстановку и отношения между Москвой и Вашингтоном. Этот вопрос обретает еще большую актуальность в связи с возможностью победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. Не удалось избежать версий о заговоре со стороны тех, кто видит в американских беспорядках пример "цветных революций", организованных для свержения враждебных Вашингтону режимов. Так, эксперт по американской политике в Российском совете по международным делам Алексей Наумов указывает на неизменность позиции Москвы с момента избрания Трампа президентом в 2016 году. Согласно ей, политическую кампанию против Трампа ведут его оппоненты, которые отвергают результаты выборов. При этом нужно признать, что это утверждение может быть недостаточно справедливым, поскольку вопрос требует глубокого и комплексного анализа.



"Россия не склонна видеть какие-либо спонтанные беспорядки. Напротив, она привыкла видеть во всем запланированность, стратегию и бенефициаров. Это ее обычный взгляд на мир, и поэтому в таком же ключе воспринимаются события в Америке. В Москве преобладает мнение, что стойкость Трампа перед лицом протестов будет означать его победу", - сказала Наумов в интервью Al Araby Al Jadeed.



В минувшее воскресенье после длительного молчания по поводу беспорядков в Соединенных Штатах президент России Владимира Путина решил высказаться. В телевизионном интервью он заявил, что считает происходящее следствием глубинных внутренних кризисов, начавшихся в стране после победы Трампа и попыток проигравшей стороны оспорить его легитимность.



Наумов так прокомментировал позицию Кремля и заявление Путина: "Я не думаю, что подобные высказывания основаны на глубоком и комплексном анализе всей ситуации. Скорее это картина, которую Кремль привык видеть. Нет речи о каком-либо автоматическом согласии Москвы с позицией нынешней американской администрации. Напротив, она убеждена в своем видении и пришла к таким выводам, независимо от позиции администрации Трампа".



Со своей стороны директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ожидает, что беспорядки в Америке продолжатся вплоть до президентских выборов, сославшись на высказывание, что "единственная страна, в которой не может состояться цветная революция - это Соединенные Штаты, поскольку там нет американского посольства". В комментариях для российской газеты "Аргументы и факты" Мартынов отметил, что модель цветных революций с учетом американской реальности и местной проблематики уже полностью реализуется в американских городах.



В статье под названием "Раскол углубится: беспорядки в США и их политические последствия" заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Москва) Дмитрий Суслов отмечает, что американские протесты не обязательно приведут к тому, что Трамп покинет Белый дом в январе следующего года, если только демократам не удастся спровоцировать волну общественных протестов, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Как отмечает Суслов в статье, опубликованной на сайте журнала "Россия в глобальной политике", избиратели Трампа, которые ненавидят беспорядки, демонтаж памятников и преклонение колен в знак солидарности с афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым полицией, по-прежнему поддерживают своего президента. Автор публикации описывает происходящее как третью попытку демократов и традиционного истеблишмента избавиться от Трампа после обвинений в сговоре с Россией во время избирательной кампании и провальных мерах по борьбе с пандемией. Тем самым они пытаются мобилизовать электорат и помешать Трампу переизбраться на новый срок.



По словам российского эксперта, главы городов и штатов, причисляющие себя к демократам, не предприняли жестких мер против участников беспорядков, вместо этого выразив солидарность с протестующими, как и демократы в Конгрессе. Среди факторов, которые вызвали волну протестов против полицейского расизма и насилия по всей стране, Суслов упомянул обиду американцев на карантин, объявленный в условиях пандемии коронавируса: чернокожие американцы больше всех пострадали от ухудшения социальных и экономических условий, поскольку в гораздо меньшей степени по сравнению с белыми гражданами имеют доступ к услугам здравоохранения и социальной защиты.



Расизм Трампа и усиление внутреннего раскола во время его президентства мобилизовали против него американских левых и умеренных. По мнению Суслова, Байден является слабым кандидатом из-за своего возраста, проблем со здоровьем и скандалов старой элиты, что ставит под сомнение его способность мобилизовать всех противников Трампа. В то же время Трамп не был и даже не пытался быть президентом для всех американцев, чего не удалось достичь и его предшественнику Бараку Обаме. Если Байден одержит победу, он также не объединит страну.



Что касается влияния нынешних потрясений на американскую внешнюю политику, то ожидается продолжение "политики двойного сдерживания", направленной как против России, так и Китая, особенно если Москву обвинят во вмешательстве в американские протесты и разжигании расистских мятежей. Суслов приходит к выводу, что предотвращение войны должно быть главной целью российской политики в отношении Соединенных Штатов в нынешних условиях и стоит приложить усилия для укрепления связей с союзниками и партнерами Вашингтона в Азии и Европе.



Оригинал публикации: روسيا تراقب الاحتجاجات الأميركية: بحث عن مؤامرة وانحياز لترامبОпубликовано 18/06/2020