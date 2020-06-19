США построены на расизме, - Исобель Хэдли-Камптц

08:55 19.06.2020

Dagens Nyheter, Швеция



Когда США отделились от Великобритании, прикрываясь красивыми словами о свободе личности, Лондон был в изумлении: почти у всех борцов за свободу были рабы. Отмена рабства не означала внедрения равноправия - его нет и поныне. И даже сегодня многие в США верят, что чернокожие хуже чувствуют боль, пишет DN.

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Расизм США когда-то вписали в конституцию. Он живет и поныне, воплощаясь в убитых полицейскими черных мужчинах и не доживающих до совершеннолетия черных женщинах. Но народ очень хочет покончить с ним



Исобель Хэдли-Камптц (Isobel Hadley-Kamptz)



Человека, которого окрестили отцом гинекологии, звали Марион Симс (Marion Sims). Он был врачом и жил в XIX веке в США. Утверждали, что он разработал процедуры, препятствующие родовым травмам, и "изучил вагину". А сделал он это, без наркоза разрезая половые органы черных рабынь, порой перед публикой, состоявшей из белых мужчин. Вплоть до 2018 года памятник Мариону Симсу стоял в Центральном парке Нью-Йорка.



На этой неделе исполняется четыре года, с тех пор как Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться в президенты. Внешне его с Симсом мало что объединяет, но это только если не заглядывать в пропасть американского расизма.



Многие сейчас говорят, что США построены на расизме, ссылаясь как на судьбу коренного населения континента, так и на черных рабов, которых привозили с собой белые поселенцы. Когда США отделились от Великобритании, прикрываясь красивыми словами о свободе личности, Лондон изумленно отметил, что почти у всех этих велеречивых борцов за свободу есть рабы.



Некоторые историки даже утверждают, что именно рабство стало причиной освободительной войны: американцы боялись, что англичане запретят использовать эту удобную рабочую силу. А право импортировать рабов даже закрепили в Конституции.



Даже после отмены рабства попытки добиться равноправия далеко не ушли. На юге вскоре снова сложились такие условия для черных рабочих, что их труд сильно напоминал рабский. А черные женщины получили право голоса лишь в 1965 году. И по сей день чернокожим бывает трудно проголосовать из-за разнообразных формальных требований и недоступности малочисленных избирательных участков.



Разница между материальным положением черных и белых огромна, но и богатство черных порой провоцирует насилие. Вспомните резню в Талсе в 1921 году, когда богатый район, так называемая "черная Уолл-стрит", был полностью разрушен в результате воздушных налетов и вандализма уличных хулиганов. Пострадавшим гражданам никакой компенсации так и не выплатили.



Часто сталкиваются с насилием чернокожие американские солдаты, возвращаясь домой со службы. Опыт ношения военной формы и привычка к уважительному отношению, приобретенная за границей, делают их более уверенными в себе и придают достоинства, а белые расисты не могут такого стерпеть.



Марион Симс полагал, что черные женщины меньше ощущают боль, чем белые. Персонал медицинских учреждений в США и до сих пор зачастую в это верит, так что боль чернокожих пациентов воспринимается менее серьезно.



Смертность среди черных детей в США в два раза выше, чем среди белых. Черные женщины в три-четыре раза сильнее рискуют умереть от осложнений во время беременности, чем белые. Говорят, что во всем виновата бедность, и, конечно, это связано с тем, что о беременных женщинах, у которых нет средств, система здравоохранения заботится очень плохо. Однако даже самые образованные афроамериканки подвергаются большему риску, чем самые малообразованные белые.

Между прочим, в Швеции рожденные в Южной Африке черные женщины тоже больше рискуют пострадать во время беременности, и одна из причин заключаются в том, что они получают менее качественный уход.