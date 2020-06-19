Умер от пневмонии экс-глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина за увольнение

08:58 19.06.2020

Как стало известно "Ъ", в Санкт-Петербурге умер бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев. Ему было 58 лет. По данным "Ъ", его госпитализировали с двусторонней пневмонией и с высоким процентом поражения легких в начале мая.



Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил "РИА Новости" исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. "У меня есть подтверждение по официальным каналам",- сказал он агентству.



Чем известен Михаил Игнатьев



Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию в 2010–2020 годы. В январе он был отстранен от должности указом президента в связи с утратой доверия. Перед этим он призвал "мочить" журналистов и заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, за что был исключен из "Единой России". В конце мая Верховный Суд принял к рассмотрению иск Михаила Игнатьева, в котором тот потребовал признать указ об отстранении его от должности незаконным и предоставить ему положенные по региональному законодательству социальные гарантии. Иск был принят к рассмотрению лишь в части оспаривания указа об отрешении Михаила Игнатьева от должности.



По сведениям источников "Ъ", в начале мая господин Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и с тех пор в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, отягощенным хроническими заболеваниями, находился в реанимации на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).