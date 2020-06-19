Подробности индо-китайского боя в Гималаях: ни одного огнестрела, бились ножами и железными прутьями, кидались камнями и толкали в пропасть

09:25 19.06.2020

Британская газета рассказала, как проходило сражение между китайскими и индийскими солдатами

Военнослужащие двух ядерных держав сражались железными прутьями и кидались камнями



Как пишет Daily Mail, столкновение между военнослужащими Индии и КНР на спорном участке границы в Гималаях привело к десяткам жертв с обеих сторон. Издание уточняет, что стороны не использовали стрелковое оружие, а сражение напоминало битву из Средневековья.



Британская газета рассказала, как проходило сражение между китайскими и индийскими солдатами

На спорном участке границы между Индией и Китаем солдаты двух ядерных держав устроили битву насмерть: многие были пронзены железными прутьями, сброшены со скал и оставлены замерзать, сообщает Daily Mail. В общей сложности погибли около 70 пограничников.



Военнослужащие не использовали стрелковое оружие, поскольку по действующему мирному соглашению солдаты не имеют права его носить в пределах 2 км от спорной границы. Но даже несмотря на это, погибли около 20 индусов, были ранены или убиты не менее 43 китайцев. Некоторых военных сбросили с узкой горной тропы, других - забили железными прутьями.



Индийская сторона сообщает, что военнослужащие страны пытались демонтировать китайский лагерь, возведенный на спорной территории. Локальные стычки переросли в полномасштабную драку на вершине хребта над рекой Галван.



После этого инцидента в Нью-Дели и Пекине заявили, что готовы вести переговоры для урегулирования этой ситуации.



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Александр Шляпников