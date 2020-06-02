Парковая оборона. В Алматы прошел пикет против передачи земель национальных парков в частные руки

09:33 19.06.2020

Мадина АИМБЕТОВА, 17 июня 2020



Одиночный пикет (кстати, первый согласованный с властями с момента вступления в силу обновленного закона о мирных собраниях) экологического активиста Абая ЕРЕКЕНОВА состоялся на площади Республики у монумента Независимости. Неподалеку расположились полицейские и сотрудники горакимата, которые наблюдали за происходящим, не мешая акции. Она прошла спокойно, без эксцессов.



Поводом для пикета стали намерения властей передать в аренду частникам земли национальных парков для развития экотуризма. Идея чиновников уже начала реализовываться в Иле-Алатауском нацпарке, где участки общей площадью 35 га переданы на 49 лет частной компании (см. "Нацпарк - в аренду", "Время" от 2.6.2020 г.). Напомним, тендер выиграло ТОО "Култау и К" (ныне ТОО "Туранга Групп"), возглавляемое Александром ГУЖАВИНЫМ. Именно он был директором компании Capital Partners, которая изначально занималась проектом строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау, а затем возглавил созданную акиматом Алматы госкомпанию "ГЛК Кок-Жайляу". Ранее предприниматель также руководил ТОО "Шымбулак девелопмент", управлявшим горнолыжным курортом "Шымбулак". А вот нынешняя компания Гужавина опыта в экотуризме не имеет - во всяком случае успешно реализованных проектов в этой сфере у нее нет.

- Тендер был проведен во время карантина, - сказал экоактивист. - Единственным его участником было ТОО "Култау и К", у которого и налоговых платежей толком не было. Требуем назначить новый тендер, на который пригласить компании и организации, в том числе международные, которые реально занимаются в течение минимум 10 лет экологическим туризмом, у которых есть денежные средства на счетах и туристы, которых они готовы привезти в Казахстан.



Ерекенова беспокоит судьба и других земель Иле-Алатауского нацпарка. В ходе пикета он упомянул громкую пикировку юриста Бакытжана БАЗАРБЕКА и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов по поводу передачи земельных участков частникам. Как следует из опубликованного на сайте нацпарка документа под названием "Корректировка технико-экономического обоснования Иле-Алатауского ГНПП в части генерального плана развития инфраструктуры", в границах парка имеются участки постороннего пользования общей площадью 1 304,257 га - всего 167 выведенных из состава гос­лесфонда участков, владельцами которых значатся люди с весьма известными в Казахстане фамилиями.

- Когда чиновники от министерства говорили, что приватизация заповедных земель невозможна, мы предлагали организовать экскурсию и показать им усадьбы, которые охраняют вооруженные люди, - говорит Абай Ерекенов. - И пусть чиновники объяснят, каким образом земли нацпарка перешли в частные руки. Но они отказались. Их утверждения, что приватизация заповедных земель невозможна, я считаю откровенной ложью. И Бакытжан Базарбек сейчас вытаскивает данные о том, что происходит масштабный захват заповедных земель - вопреки законам Республики Казахстан, вопреки Экологическому кодексу, вопреки международным договорам, которые Казахстан подписал, в том числе Орхусской конвенции. Мы требуем эту практику немедленно прекратить и начать антикоррупционное расследование!