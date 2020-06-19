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Умер сбежавший в США сын главы СССР Никиты Хрущева
09:35 19.06.2020

Умер сын Никиты Хрущева
Сергей Хрущев проживал в США, он был доктором технических наук, профессором

Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила РБК о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей. "Сегодня в Крэнстон, Род-Айленд", - сказала она.

С начала 1990-х годов Сергей Хрущев преподавал в США и постоянно проживал там.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО "Электронмаш".

В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории холодной войны. Позже он получил вид на жительство в Соединенных Штатах.

В 2017 году Сергей Хрущев прокомментировал решение отца передать Крым Украинской ССР в 1954 году. По его словам, оно было продиктовано не политическими, а экономическими соображениями. Сергей Хрущев утверждал, что за присоединения полуострова к Украине выступал Госплан, который объяснял это необходимостью строительства Северо-Крымского канала под одним юридическим лицом.

Авторы: Алена Прохоренко, Артем Филипенок

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rbc.ru
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