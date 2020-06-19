В Казахстане учредили медаль "Халык алгысы" - особо отличившимся в борьбе с корона-вирусом

09:49 19.06.2020

Указ Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №348

О медали "Халық алғысы"

19.06.2020



В целях поощрения граждан Республики Казахстан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить медаль "Халық алғысы".

2. Утвердить прилагаемые:

1) Правила награждения медалью "Халық алғысы";

2) описание медали "Халық алғысы".

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент Республики Казахстан

К. Токаев



УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Республики Казахстан

от 8 июня 2020 года №348



ПРАВИЛА

награждения медалью "Халық алғысы"



1. Настоящие Правила регламентируют порядок награждения медалью "Халық алғысы" (далее – медаль).

2. Медалью награждаются граждане Республики Казахстан, плодотворно работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившиеся в борьбе с пандемией.

3. Представления к награждению медалью вносятся Президенту Республики Казахстан палатами Парламента, Правительством, Конституционным Советом, Верховным Судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также общественными объединениями.

4. Медаль вручается Президентом Республики Казахстан.

5. Медаль от имени и по поручению Президента Республики Казахстан также могут вручать:

1) Государственный секретарь Республики Казахстан;

2) акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также иные уполномоченные Главой государства должностные лица.

6. Вручение медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении.

7. Каждому награжденному одновременно с вручением медали выдается соответствующее удостоверение.

8. Медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград Республики Казахстан располагается после них.

9. О произведенном вручении медали составляется протокол установленной формы, который скрепляется подписью лица, печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан.

10. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.



УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Республики Казахстан

от 8 июня 2020 года №348



Описание медали "Халық алғысы"



Медаль "Халық алғысы" состоит из знака и колодки.

Знак медали представляет собой правильный круг диаметром 32 мм, выполненный из металла золотистого цвета – латуни.

На лицевой стороне (аверсе) медали на первом плане выполнено изображение логотипа "Birgemiz". В верхней части медали расположен национальный орнамент. В нижней части медали расположена надпись "ХАЛЫҚ АЛҒЫСЫ".

На оборотной стороне (реверсе) медали по кругу расположен национальный орнамент. В центральной части расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2020".

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной планкой шириной 32 мм, выполненной из металла золотистого цвета – латуни. В центральной части выполнен национальный орнамент. Фон планки залит эмалью голубого цвета.

Все изображения и надписи на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиками. С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие крепится к одежде.