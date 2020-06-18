Как Пекин шаг за шагом продвигается в Гималаях, - Себастьян Фаллетти

09:53 19.06.2020

18 июня 2020 г.

Себастьян Фаллетти | Le Figaro



"Благодаря "непрекращающимся прорывам" Пекин осуществляет постепенное "отхватывание" территории, стремясь распространить свой контроль до самого Кашмира", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.



"(...) В то время как индийские СМИ неистовствуют по поводу китайской "агрессии" на крыше мира, официальная пресса в Пекине едва упоминает о самом серьезном за последние десятилетия кровавом кризисе между двумя самыми густонаселенными странами планеты. Китайские теленовости CCTV даже не стали сообщать о смертельных боях на большой высоте, произошедших в понедельник, в результате которых погиб 21 индийский военнослужащий, что случилось впервые с 1967 года. Правда, по приказу коммунистического режима пресса не стала упоминать и о каких-либо потерях с китайской стороны, несмотря на распространяемые в Индии свидетельства, сообщающие о нескольких военнослужащих противника, убитых в этих беспощадных каменно-палочных боях в Гальванской долине", - говорится в статье.



"(...) Режим не раскрывает число китайских жертв, "чтобы не разжигать общественные чувства", написал в Twitter Ху Сицзинь, влиятельный редактор Global Times, националистической ежедневной газеты, связанной с Коммунистической партией, а затем предостерег индийского противника: "Не будьте высокомерными, принимая китайскую сдержанность за слабость. Китай не хочет конфронтации с Индией, хотя и не боится ее".



"(...) В понедельник индийские войска серьезно нарушили консенсус, дважды незаконно пересекая границу с целью провокационных нападений на китайских военнослужащих", - лаконично заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян. После чего призвал к "диалогу", чтобы найти выход из эскалации, которая началась в мае в спорном районе Аксайчин, расположенном на окраине региона Кашмир, который оспаривается Индией и Пакистаном. Многие пламенные статьи в мессенджере WeChat были быстро подвергнуты цензуре, тем самым было показано, что "Китай хочет разрешить этот конфликт с сохранением тайны", - считает Лу Ян из Университета Цинхуа.



"Такая дипломатическая умеренность маскирует амбиции второй мировой державы в стратегически важном регионе, расположенном на стыке Южной и Центральной Азии, где она методично продвигает свои пешки, в то время как ее соперник увяз в коронакризисе, - указывает автор статьи. - Благодаря "непрекращающимся прорывам" Пекин осуществляет постепенное "отхватывание" территории, стремясь распространить свой контроль на ту часть Кашмира, которая находится под управлением Пакистана, чтобы лишить Индию окна в Синьцзяне, говорится в бюллетене исследовательской группы Asie21-Futuribles".



"(...) Сдержанность Китая при вступлении в реальные переговоры по определению границы представляется поразительной. Судя по всему, санитарные и экономические трудности, с которыми сталкивается Индия, представляют собой удобный случай, которым Китай хочет воспользоваться", - говорится в этом стратегическом информационном бюллетене.



"Пекин, убежденный в своем тактическом военном превосходстве, находится в благоприятных условиях для того, чтобы разыгрывать умиротворение, однако индийское унижение может повлечь за собой мощный ответный удар, способный загнать Си в угол, - комментирует журналист. "Китай не хочет эскалации. Но он совершенно не хочет показаться слабым", - считает Чэн Сяохэ, профессор Жэньминь университета в Пекине.



Источник: Le Figaro