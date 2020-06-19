Казахстанский народ в реале (разрезе). Очередной уйгуро-казахский ножевой бой в Шонжы (Уйгурский район)

09:56 19.06.2020

В селе Шонжы Уйгурского района молодежь устроила драку с поножовщиной



В селе Шонжы Уйгурского района молодежь устроила драку с поножовщиной

elana.kz

В селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области местная молодежь устроила драку с поножовщиной. По данным полиции, в конфликте участвовали десять человек, пятеро получили ранения и были госпитализированы.



В этом инциденте участвовали как казахи, так и уйгуры в возрасте от 19 до 20 лет, – сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. – В поселок Шонжы выехал глава региона Амандык Баталов, провел там расширенное заседание с активом Уйгурского района, где обсуждалось много вопросов, в том числе и этот. Аксакалы просили рассматривать это происшествие не как межэтнический конфликт, а как бытовой среди молодежи. В полиции начато расследование по статье "хулиганство". К настоящему моменту удалось выяснить, что парни на машинах просто не поделили дорогу на нерегулируемом перекрестке.

Также стало известно, что местные жители ратуют за переименование Уйгурского района в Карадалинский, а райцентра Шонжы – в Альмерек. В областном акимате подчеркивают, что инициатива переименования никак не связана с молодежной потасовкой.



18 Июня 2020 Автор: Лариса ШТОППЕЛЬ | Алматинская область