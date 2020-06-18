Коронавирус в США: "Все замечательно!" - Мартин Киллиан

09:59 19.06.2020

18 июня 2020 г.

Мартин Киллиан | Tages-Anzeiger

Коронавирус в США: "Все замечательно!"

"Несмотря на приукрашивание действительности, коронавирус продолжает распространяться в США. По политическим и экономическим причинам контроль над пандемией вряд ли будет осуществляться", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.



"Шеф считает, что пандемия затухает, его заместитель говорит о "временных" вспышках, которые быстро берутся под контроль. Возможно, Дональд Трамп и Майк Пенс - мастера приукрашивания действительности, но на самом деле ситуация с коронавирусом в США не радужная. Хотя количество смертей уменьшается, в 18 штатах число обнаруженных случаев заражения продолжает расти", - отмечает журналист Мартин Киллиан.



"В начале недели во время телефонного разговора с губернаторами Пенс скрашивал ситуацию: статистика заражений, по его словам, отражает лишь увеличившееся количество проводимых тестов, поэтому все замечательно. Однако издание The Washington Post пришло в своем анализе к другому выводу: в 6 штатах число заражений выросло, хотя там проводилось меньше тестов, в других 14 штатах число заражений растет быстрее, чем количество проводимых тестов".



"В некоторые дни в стране по-прежнему регистрируется более 20 тыс. случаев заражения, (...) но администрация Трампа и некоторые губернаторы хотят как можно быстрее перейти к обычной жизни. Ведь только так экономика сможет своевременно раскачаться к выборам в ноябре", - отмечает издание.



"Предостережения игнорируются, и даже обязанность носить защитные маски в некоторых регионах воспринимается как неслыханное посягательство на личную свободу. Дональд Трамп подает здесь плохой пример: в конце недели президент хочет снова вживую выступить перед своими сторонниками в городе Талса в Оклахоме, на тесной арене ожидается 19 тыс. посетителей".



Предварительно фанатам Трампа придется подписать согласие, что в случае заражения они не обратятся в суд, при этом ношение масок и соблюдение дистанции не обязательны во время мероприятия, говорится в статье.



"Фан-клуб Трампа в правых СМИ приветствует проведение встречи: президент не должен давать себя запугать "коронавирусным вздором", с жаром заявляла в понедельник ведущая Fox News Лор Ингрэм (...)".



В нескольких штатах в адрес сотрудников органов здравоохранения поступали серьезные угрозы в связи с тем, что они выступали против поспешного снятия ограничений.



"Вопреки приукрашиванию действительности, количество умерших уже осенью, вероятно, достигнет 150 тыс. человек, лишь в домах престарелых от коронавируса уже умерло как минимум 40 тыс. пожилых людей. Однако ограничение общественной жизни и экономики невозможно по политическим причинам. Ни Дональд Трамп, ни губернаторы, такие как Грег Эбботт в Техасе, Брайан Кемп в Джорджии и Рон Десантис во Флориде, не будут в этом участвовать", - пишет Tages-Anzeiger.



Источник: Tages-Anzeiger