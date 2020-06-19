Круг замкнулся. Предки казахов - ... викинги, - Стурла Эллингвог

10:32 19.06.2020 Круг замкнулся

Стурла Эллингвог в Казахстане

В 2018 и 2019 годах были опубликованы две важные научные статьи о ДНК множества древних воинских племен Центральной Азии, которые мигрировали на запад в Европу и навсегда изменили сущность европейцев. Нам, в Скандинавии, теперь ясно, что у всех нас есть большое наследие из Центральной Азии, и что более 50% из нас имеют прямых предков по отцовской линии, ведущих свое происхождение из современной России и Казахстана. Кроме того, недавние анализы ДНК неожиданно показали о миграции на восток – из Европы в Центральную Азию во время бронзового и железного веков, что со всей очевидностью лишний раз доказывает многочисленные связи современных жителей Центральной Азии с народами, проживающими в Северной Европе.

Я возглавлял научную группу, которая занималась сбором материала ДНК. Мы сотрудничали с генетиками, лингвистами, археологами и историками. Нам были хорошо известны ранние лингвистические свидетельства и основные теории о предполагаемом происхождении индоевропейцев, так называемую гипотезу урхеймата, повествующую о носителях праиндоевропейского языка, живших на прародине около шести тысяч лет назад тому назад в эпоху медно-каменного и раннего бронзового веков. Но в Казахстане мы не просто достигли успеха; мой личный опыт в этой замечательной стране открыл мне глаза на определение понятия времени, расстояния и истории, и, по сути, усовершенствовал меня и как ученого, и как человека.



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В Казахстане люди говорили мне: "Мы кочевники на суше, а вы кочевники на море". Это действительно так.

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Те из нас в Скандинавии, кто до сих пор помнят древние традиции, обнаруживают много общего между современными скандинавами и кочевниками. В Казахстане люди говорили мне: "Мы кочевники на суше, а вы кочевники на море". Это действительно так. Расстояние от Казахстана до Северной Европы для европейцев может показаться огромным, но это только из-за недостатка знаний и отсутствия географических подходов. Как моряк, живущий в норвежских фьордах, в чьих жилах течет кровь викингов, я не вижу большой проблемы в плавании на большие расстояния. Тысячу лет назад викингам было достаточно пяти дней, чтобы доплыть на своих кораблях до Исландии, столько же, как и современным парусникам. 10 дней нужно было древним скандинавам, чтобы достичь Западной Гренландии. А морской путь от норвежского берега до первого поселения викингов в Америке занимал всего 15 дней плавания.



Сегодняшний морской путь занимает примерно столько же времени, что многократно свидетельствует о технологиях кораблей, которыми управляли викинги. Точно такое же расстояния от Центральной Азии до Северной Европы по суше, что не так уж велико и, как я выяснил вполне по силам, чтобы его преодолеть. У кочевников было сушеное мясо, а у нас – сушеная треска. Мы могли довольно комфортно переносить большие путешествия.



Норвегия и Казахстан имеют общую границу с Россией и являются нефтегазовыми государствами, а тот факт, что у нас общие генетические корни, должен только побудить нас сократить видимое расстояние между нами. Благодаря старым норвежским традициям у нас все еще есть много черт и особая культура, которую люди в Центральной Азии воспримут положительно, несмотря на большой прошедший исторический период. Это вполне типично для воинских и клановых культур с общими корнями.



Исследовательская миссия была осуществлена в тесном сотрудничестве с казахстанскими учеными. Я должен приветствовать наш транснациональный проект и его участников, так как результатом такого сотрудничества станет дружба и успех. Мы посетили несколько важных мест в Казахстане в поисках следов наших древних предков в виде останков древних скелетов. Это Павлодар, Караганда, Костанай, Алматы и, конечно, Нур-Султан. Нам очень повезло, что в поисках нам помогали самые выдающиеся ученые, в основном местные археологи, обладающие большими знаниями о ранних миграциях и основах казахской нации. Мы получили несколько сотен образцов ДНК и несколько образцов древних лошадей, результаты которых приятно удивили нас.



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Если быть кратким, то в настоящее время основные дискуссии сконцентрированы на том, переносились ли идеи из региона в регион или же благодаря миграции людей идеи проникали.

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Что касается исследования ДНК, то в 2015 году были опубликованы две основные научные статьи, которые подтвердили историческую миграцию индоевропейцев в Европу. Исследования от ДНК-лабораторий Гарвардского университета в США и Копенгагенского университета в Дании внесли большой вклад в понимание нашего прошлого и миграций между Центральной Азией и Европой. Если быть кратким, то в настоящее время основные дискуссии сконцентрированы на том, переносились ли идеи из региона в регион или же благодаря миграции людей идеи проникали.



С тех пор влияние этих миграционных потоков на европейский континент стало настоящим откровением для большинства из нас, кто интересуется историей. Также было подтверждено степное происхождение индоевропейских народов. Теперь мы знаем, что клановая культура в начале эпохи викингов имела много общего с клановой культурой бронзового века, которая пришла с приходом индоевропейцев. Ученые говорят о континууме или непрерывной связи викингов с людьми из ямной культуры и со знаменитыми саками Казахстана, даже с генетической точки зрения в большом количестве. Тем не менее, были необходимы дополнительные исследования, и в научной публикации 2018 года некоторые важные части стали на свои места.



Свидетельства указывают и на миграцию на восток – из Европы в Центральную Азию в эпоху поздней бронзы и железного века. Это были потомки индоевропейских племен, которые сначала мигрировали из степей на запад, и, что более важно, в течение длительного времени происходило большое смешение народов – индоевропейцев с местным населением в Скандинавии. Проще говоря, предки викингов представляли собой смесь индоевропейцев, представителей раннего неолита и охотников-собирателей. В более поздних миграциях на восток это сочетание генетически внесло свой вклад в население Центральной Азии.



Необходимы дальнейшие исследования по этому вопросу, однако на данный момент есть все основания полагать, что свой вклад в формирование кочевого населения Казахстана внесли не только сакские племена, но и прародители викингов. Другими словами, мы еще больше братья и сестры, чем мы думали раньше! Возможно, это объясняется более поздними великими экспансиями викингов вплоть до современной Волги и Каспийского моря у границ с Казахстаном.



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Как современный викинг, я не могу не согласиться с этим и, как ученый, чувствую, что круг замкнулся, и это хорошо объясняет, почему мы, норвежцы, так хорошо ладим с кочевниками.

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Теперь общеизвестно, что викинги были основателями России, Украины и Белоруссии, а клан викингов – князья Рюриковичи правили из Москвы всей Россией до 1600 года. Викинги были известны своими путешествиями далеко на восток. Они говорили, что хотят отыскать там рай и дом своих предков. Это мы знаем из многочисленных саг о викингах. Как современный викинг, я не могу не согласиться с этим и, как ученый, чувствую, что круг замкнулся, и это хорошо объясняет, почему мы, норвежцы, так хорошо ладим с кочевниками.



Сейчас мы работаем над новым и очень большим проектом в сфере ДНК, который, надеюсь, еще больше соединит все наши находки и поможет понять, что происходило в те ранние времена, как в Скандинавии и Казахстане, так и между ними. В то же время, географическое и временное расстояние между нами с каждым разом уменьшается благодаря такого рода исследованиям, в которых я имею честь участвовать. Через пару лет мы должны узнать гораздо больше, так что нас впереди ждут захватывающие времена.



Об авторе

Стурла Эллингвог – норвежский историк, член Клуба исследователей, лектор, публицист, руководитель экспедиционной команды Explico. В настоящее время исследует исторические корни викингов в большом проекте ДНК, с результатами которого можно ознакомиться на YouTube-канале VikingStories



13 Мая 2020 Автор: Стурла ЭЛЛИНГВОГ | Осло Источник - express-k.kz

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