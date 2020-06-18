В Германии обвиняют в расизме Бисмарка и Маркса, - "НГ"

11:18 19.06.2020

Немцы разбираются, кто был большим расистом – Бисмарк или Маркс



В Германии по заокеанскому примеру разгорается охота на памятники

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

18.06.2020



Европейские дебаты по поводу расизма, являющиеся отголоском американских событий, провоцируют низвержение былых кумиров. Жертвами европейских левых уже стали памятники Колумбу, Черчиллю и немецкому канцлеру Бисмарку, считавшемуся до сих пор объединителем Германии.



Созданная левыми в Берлине общественная организация Berlin Postkolonial призывает к устранению многочисленных памятников "железному канцлеру" и прежде всего его статуи у президентского дворца в столице. Хотя, если рассматривать вопрос сугубо исторически, Бисмарк к расизму и колониализму имеет весьма далекое отношение. Понятно, что когда-то существовала германская колониальная империя.



Она была образована в 1880–1890 годах и просуществовала до конца Первой мировой войны, когда колонии были разделены между союзниками согласно Версальскому мирному договору. После объединения Германии в 1870–1871 годах канцлер Отто фон Бисмарк объявил, что колониальная политика не является приоритетной для страны, так как территориальные приобретения на других континентах принесут незначительные финансовые выгоды, но будут сопряжены с ростом политических рисков. Еще в 1864-м после Датско-прусской войны Копенгаген безуспешно предлагал Пруссии и Австрии Датскую Вест-Индию, пытаясь избежать полной потери Шлезвига, который теперь входит в состав Германии. В 1870 году после Франко-прусской войны было отклонено предложение Парижа о передаче Кохинхины в Индокитае.



Германский колониализм в Африке был связан скорее с географическими исследованиями и бизнесом. В 1873-м было организовано Африканское общество в Германии, ставившее целью географическое исследование Черного континента. В 1882-м появилось Немецкое колониальное общество , объединившее свыше 15 тыс. сторонников колониальной политики. В 1887 году оно объединилось с созданным в 1884-м Обществом за немецкую колонизацию. Но с именем Бисмарка все они не связаны. Единственное, в чем можно упрекнуть Бисмарка, – в 1884-м он объявил, что зарубежные владения немецких коммерсантов будут находиться под защитой государства. Имена этих коммерсантов, реализовавших колониальную политику, известны, но, видимо, не немецким левым.



В этой связи заслуживает внимания материал известного немецкого комментатора Вольфрама Ваймера, опубликованный информагентством N-tv, о том, что самым крупным расистом в Германии был Карл Маркс. Ваймер утверждает, что Маркс ненавидел как евреев, так и чернокожих. Он напоминает о фундаментальной работе основателя теории марксизма "К еврейскому вопросу", в которой тот называет еврейство "антисоциальным элементом". Ваймер считает, что нацисты переняли эти высказывания Маркса для своих расистских документов: "Еврейство представляет собой в настоящее время всеобщий антисоциальный элемент".



В главном произведении Маркса "Капитал", говорит Ваймер, указывается, что все товары на самом деле представляют собой "деньги, которые производят евреи, и являются средством для того, чтобы из денег делать деньги". Своего конкурента Фердинанда Лассаля, отмечает Ваймер, Маркс называет "еврейским негром Лассалем". Ваймер цитирует Маркса: " Мне теперь полностью ясно, что форма его головы (Лассаля. – "НГ") и его волосяной покров доказывают, что он происходит от негров". А своего зятя Поля Лафарга, мать которого была кубинской креолкой, Маркс в письме своей дочери называет "отпрыском гориллы".



В Германии именем Маркса названы 52 площади и более 500 улиц. А второй по размеру в мире бюст Карла Маркса высотой 13 м и весом 40 т находится в немецком Хемнице. На родине же Маркса в Трире недавно установили его колоссальную бронзовую статую, подаренную Китаем. В этой связи Ваймер отмечает, что "для многих жертв коммунизма тяжело вынести, что в западногерманском городе снова воздвигнут подобный памятник. С протестами выступила и международная организация за права человека". Однако газета Neues Deutschland, считающаяся рупором немецких левых, на этот счет ограничилась благодарностью КНР.



Ваймер не делает конкретных предложений относительно того, чьи памятники надо свергать в Германии из-за расистских высказываний. Но понятно, что если уж организовывать охоту на ведьм, то сначала левым надо поискать их в своих рядах.