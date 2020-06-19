Матерый кыргызо-басмач "Доо-Чынгыз" (Джумагулов) сурово осужден на 5 лет... за двойное убийство

12:19 19.06.2020

Суд приговорил к 5 годам Чынгыза "Дөө" Джумагулова



"Сводка" (АКИpress) – В Первомайском районном суде Бишкеке 19 июня вынесли решение в отношении криминальный авторитета Джумагулова Чынгыза Адашкановича, известного по кличке "Дөө-Чынгыз".



Судья Адылбек Эсенбаев признал виновным Джумагулова по ст.266 ч.1 ("Хулиганство") УК КР и приговорил его к 5 годам лишения свободы.



Других обвиняемых Марсбека Тентиева и Ильяса Айдакеева признали виновными и приговорили к 13 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 190 тыс. сомов.



Ранее государственные обвинители в прениях попросили признать Джумагулова и других подсудимых виновными по ст.248 ("Создание организованной группы или участие в ней"), ст.138 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") и ст.206 ("Угон автомототранспортного средства") УК КР.



Им просили назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с выплатой штрафа в размере 200 тыс. сомов.



Задержание Чынгыза Жумагулова

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Задержание Чынгыза Жумагулова

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Джумагулов и двое его подельников - Тентиев и Айдакеев - были задержаны в апреле 2019 года. Они подозреваются в жестоком избиении двух мужчин, которые от полученных травм скончались.



В ночь на 9 апреля в частную клинику "Камек" на ул. Московской в Бишкеке неизвестные лица доставили двух мужчин в тяжелом состоянии, их оставили у входа в здание.



Мужчины находились в бессознательном состоянии, имелись множественные следы побоев.



Один из них скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него имелись множественные ушибы и гематомы лица, головы, верхней конечности, открытая черепно-мозговая травма, переломы черепа. Погибшим оказался гражданин А.И., 1974 года рождения, уроженец Бакай-Атинского района Таласской области, проживал в Бишкеке.



Второй мужчина скончался на следующий день, у него также были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом костей черепа.



Им оказался А.У., 1983 года рождения, уроженец Бакай-Атинского района Таласской области, проживал в Аламединском районе Чуйской области.



Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст.138.



По данным Управления по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД, в тот же день у села Кашка-Баш Аламединского района была обнаружена автомашина марки "Ауди С6", принадлежащая А.У. В салоне обнаружили следы крови, пистолет Макарова с двумя магазинами, бинокль, а также сотовые телефоны.



По подозрению в совершении преступления задержаны Т.М., 1984 года рождения, А.И., 1981 года рождения. Оба жители Чуйской области.



По данным СКМ, задержанные лица, ранее неоднократно судимые, состоят на оперативном учете МВД как члены одной из организованных преступных группировок.



В розыск по этому делу был объявлен Чынгыз Джумагулов. В этот же день он был задержан.