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Первым приказом. Новый кыр-премьер оштрафовал министров за болтание без масок
13:11 19.06.2020

Президент Киргизии обязал министров заплатить штраф за нарушение масочного режима

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал от членов правительства республики заплатить штраф за несоблюдение масочного режима и безопасной дистанции по коронавирусу, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Члены правительства в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции фотографируются, обнимаются. Все они должны оплатить штраф", - заявил Жээнбеков на заседании Совбеза Киргизии о ситуации с COVID-19.

Речь идет о фотографии министров и сотрудников аппарата правительства после назначения на пост премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова. Боронов возглавил киргизское правительство 17 июня.

"Фотография, на которой запечатлены члены правительства без соблюдения социальной дистанции и масок облетела всю страну. Такие действия сводят на нет все наши усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие меры должны быть приняты не в отношении рядовых сотрудников аппарата правительства. Они, как я полагаю, вышли по команде своих начальников", - сказал Жээнбеков.

Согласно Кодексу Киргизии о нарушениях, нахождение в общественных местах без масок в период ЧС по коронавирусу влечет штраф в размере 1 тыс. сомов ($12) для физических лиц, 5 тыс. сомов ($60) для юридических лиц.

Согласно ст. 280 Уголовного кодекса Киргизии, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию, отравлению людей, наказывается штрафом от 180 тыс. до 220 тыс. сомов ($2,2 тыс. - $2,6 тыс.) или лишением свободы от двух с половиной до пяти лет.

По последним данным, в Киргизии зарегистрированы 2 789 случаев заражения коронавирусом, 32 человека скончались, 1 961 пациент излечился от инфекции.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения COVID-19. В конце мая в стране была возобновлена работа общественного транспорта, летних кафе, ресторанов, театров и музеев. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592561460
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