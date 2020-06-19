Узбечка Гузаль Мастуфакулова - главная бандитка России, - "МК"

15:56 19.06.2020 Личная жизнь Гагиева: банду Джако связали с женщиной-мафиозо



Новый поворот в истории похищения сына адвоката



На фото. Аслан Гагиев и Гузаль Мастуфакулова в молодости.



Имя Гузаль Мастуфакуловой – жены Аслана Гагиева по кличке Джако (главаря самой кровавой в истории современной России банды, на счету которой около сотни трупов) – за последние дни звучало не один раз. Ей приписывают руководство ОПГ, точнее, тем, что от группировки осталось после разгрома. Женщина-монстр во главе мафии… Но у страха, как говорится, глаза велики. Мы узнали, кто такая Гузаль на самом деле/



Гузаль Мастуфакулову называли в числе возможных заказчиков похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника, проходящего по делу банды Гагиева свидетелем. В распоряжении "МК" оказались интересные документы по делу банды, которые переворачивают все с ног на голову.



"Кровавая" Гузаль



Гузаль Мастуфакуловой отвели роль душеприказчицы своего мужа. Звучало это вполне логично – кто, если не она, будет радеть за супруга, пока он сидит в "Лефортово", а другие члены ОПГ разбросаны по столичным изоляторам (еще восемь человек в розыске). И чуть ли не доказательством ее бурной деятельности стала как раз история с похищением сына Скрыпника – свидетеля по делу банды. Сам адвокат первоначально заявлял, что похитители действовали именно от ее имени.



Итак, что представляет из себя это ставшая почти легендой "женщина-мафиозо"?



- Аслан познакомился с ней, еще когда учился в московском институте, - рассказывает наш источник. - Они вроде бы даже на одном курсе были. Гузаль на два года старше его (она 1968 г.р.), но всегда выглядела моложе своих лет. Симпатичная узбечка из интеллигентной семьи. Если бы вы с ней пообщались, были бы поражены тем, какая у нее красивая правильная русская речь.



На старом фото, попавшем в распоряжении "МК", молодые Гузаль и Аслан обнимаются на Красной площади. Судя по всему, этот снимок сделан уже после окончания института (какое-то время пара жила в Москве, Аслан работал в ЧОП). На другом фото, датированном 2017 годом, - зрелая стильная спортивного вида женщина на яхте.



- Не могу сказать, что они с Асланом были неразлучны все эти годы, – продолжает источник. – У него есть еще как минимум три близкие подруги. Две живут в Москве, одна родом из Владикавказа, а сейчас находится в Австрии.



Кстати, когда Гагиева посадили в тюрьму в Вене, к нему регулярно приходили туда три женщины, в том числе Гузаль.



У Гузаль и Аслана непростые взаимоотношения. Но в любом случае она - официальная жена, родила мужу двоих детей. В Австрию семья переехала из России в 2005 году после убийства банкира Слесарева, в котором также обвиняют людей Джако. С тех пор Гузаль всегда там.



Она живет жизнью австрийской бизнесвумен. Открыла магазин сувениров и картин. Когда-то у нее еще было турагенство. О многих делах мужа она, конечно, знала. На одном из процессов Гузаль обмолвилась, что супруг был знаком с генеральным директором питерского охранного предприятия "Балтик-Эскорт" Романом Цеповым, который скончался в 2004 году при загадочных обстоятельствах (был отправлен медицинским препаратом, назначаемым при лечении лейкемии). Цепова считали "серым кардиналом" города на Неве, его ЧОП охранял и видных чиновников, и криминальных авторитетов. В общем кое-что она знает, и уж точно в курсе круга общения мужа. Но не более. А заправлять она может только тем, что есть у самого Гагиева. Не так много.



"Немного" - это квартира в Австрии за 900 тысяч евро, там же три помещения под магазины, четырехэтажных отель в Черногории, дом ценой в 5 миллионов евро на Майорке, телерадиокомпания и пищевое предприятие в Болгарии.



Банде Гагиева приписывают активы в 1,8 миллиарда евро. Вот их Гузаль якобы пытается вернуть.



- Из этих денег почти миллиард евро – наследство банкира Александра Слесарева, - продолжает источник. - Слесарев выводил деньги из трех банков в Бельгию, там они сейчас и лежат. Когда гангстеры похитили и стали пытать предпринимателя Плытника, разработавшего для Слесарева незаконную схему вывода средств, он дал "ключи" только к нескольким десяткам миллионов, а до остального банда не смогла добраться. И уже не доберется. Деньги бельгийские власти считают своей собственностью и никому не отдадут. И никакие документы, которые могли быть у Скрыпника или других свидетелей, не помогут Гузаль забрать наследство Слесарева у Бельгии. Это знает и она, и сам Гагиев. Поэтому никакого резона похищать сына малоизвестного российского адвоката Скрыпника у нее не было.



Как замяли инсценировку?



Итак, ни у Аслана, ни у его жены резона похищать парнишку не было. А у кого был? Следствие сегодня склоняется к тому, что нужно было это самому Скрыпнику. Ради спасения себя ему пришлось идти на экстраординарные поступки.



- Ему на днях предъявлено в окончательной редакции обвинение в мошенничестве – говорит представитель следствия. - Это история по делу с аферой ТЦ "Галерея "Водолей". Торговый центр пытались отнять у беглого банкира и кинопродюсера Юрия Глоцера в 2016 году. Дело ведет следователь управления по ЮВАО ГСУ СКР по Москве Боев.



По версии следствия, Скрыпник и полковник ФСБ в отставке Ролан Гагоев пытались "отжать" торговый центр. По нашим данным, Гагоев дал очень важные показания по делу об афере – не самые приятные для Скрыпника. А как проще всего дезавуировать правду? Смешать ее с ложью. Например, заявить, что потерпевший Глоцер связан с Гузаль Мустафалиевой, а экс-чекист Гагоев - и вовсе старый член банды Гагиева. То есть показаниям его доверять нельзя.



Но такое обвинение надо подкреплять фактами.



И вот что произошло. Анастасия Бурлакова, дочь убитого бандой Гагиева капитана и директора немецких верфей Бурлакова – самый важный свидетель по делу против банды, под госохраной. Именно она, как никто другой, знает обо всех связях Гагиева, видела многих его подельников и располагает целым архивом документов по делу банды, который собирала все эти годы, планируя отомстить за смерть отца.



Неожиданно Анастасия получила этой весной перевод на свой банковскую карту в размере 200 тысяч рублей. "Могу предположить, что они были переведены мне за дачу показаний по делу, находящемуся у следователя Боева, с целью привлечения к уголовной ответственности Гагоева и Глоцера … Так же мне мой адвокат Эдуард Гладилин говорил, что Скрыпник всячески пытается уйти от ответственности с моей помощью в деле, которое ведет Боев…" (из объяснений Анастасии Бурлаковой, датированных 12 июня 2020 года).



Ход с Бурлаковой, как говорится, не прокатил. Нужных показаний она давать не стала.



Тогда Скрыпник решил раздобыть документы из дела банды Гагиева. 27 мая 2020 года бумаги, якобы доказывающие связь Гагоева и Гагиева, он передал следователю Боеву. К слову, среди документов был настоящий паспорт Гагиева, исполнительный лист на подельника главаря банды, судебный протокол об экстрадиции Гагиева из Австрии. Вот эти бумаги ему и дал (некоторое считают, что продал) адвокат Гладилин. Бумаги, как уверяют знающие люди, - по сути "пустышка", поскольку они ничего не доказывают и не играют никакой роли, но об этом чуть ниже.



А 3 июня 2020 года Скрыпник пишет заявление в ФСБ о том, что, цитирую, "мне и моей семье от членов банды Гагиева под контролем Гузаль Мастуфакуловой в настоящее время угрожает реальная опасность жизни и здоровью, прошу срочно принять меры". Был свидетелем по одном делу, а стал фактически потерпевшим по другому?



5 июня 2020 года сына Скрыпника похитили (правда, вскоре нашли живым и невредимым). Кто после такого будет сажать отца-"правдолюбца", который пошел против мафии и едва не пожертвовал сыном?



Дальше произошло то, чего никто не ожидал. Задержали адвоката Гладилина, передавшего Скрыпнику документы по делу банды. Но все пошло как-то не по сценарию. А известный телеграм-канал напечатал фото - Скрыпник выходит из "Бентли" возле здания Солнечногорского отдела ГСУ СКР по Московской области с увесистым пакетом. По данным журналистов, там были коньяк и деликатесы. Неужели мимо проходил?



Было это в День России. А уже 15 июня Солнечногорский городской суд арестовал Гладилина по подозрению в организации похищения подростка.



Участвовал ли Гладилин в инсценировке (все-таки назвать это похищением никак не получается) – сложно сказать. По одной из версий, он помог осуществить "похищение" через своего помощника. И близким людям он сообщал, что все это делается в рамках спецоперации. Выходит, солнечногорские правоохранители и суды об этой спецоперации ничего не знают? Живут в своей собственное реальности? И тогда получается, что те, кто контролировали Гладилина, его просто в итоге "слили"?



- Дурак он, что вообще ввязался во все! Может, правда заработать хотел… - рассуждает друг задержанного.



Как бы то ни было, и Скрыпнику вся эта история, как говориться, счастья не принесла. Обвинение в мошенничестве ему уже предъявлено. Бросить тень на Гагоева и дезавуировать его показания тоже не удалось.



Мораль этой истории такова: по громкому дело банды под шумок хотят "списать" старые и новые грешки люди, никакого отношения к ней не имевшие и никак от нее не пострадавшие.



Ева Меркачева Источник - МК

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