Бездеж (Бельджамен) - золото-ордынский концлагерь для русских и мусульман на Волге (история)

16:01 19.06.2020

Археологические следы монгольского нашествия на Русь: Водянское городище (Бельджамен)



Город Бельджамен. Городище его находится на правом берегу Волги, в 2 км севернее г. Дубовка Волгоградской обл.; общая площадь свыше 500 тыс. кв. м. В археологии этот объект известен под названием Водянское городище. Особый интерес в связи с названием города представляют сообщения русских летописей, упоминающих о неизвестно где располагавшемся золотоордынском Бездеже. Скорее всего, именно Бельджамен русские и называли Бездежем, что косвенно подтверждает анализ различных летописных данных.



Возведение золотоордынского города именно на этом месте было связано с чрезвычайно удобным географическим положением. Дон здесь ближе всего подходит к Волге, и расстояние между ними составляет всего 60 км. Это позволяло купеческим речным караванам, поднимавшимся вверх по Дону из Черного и Азовского морей, с наименьшей затратой сил переправлять товары на Волгу, а также переволакивать суда, откуда они могли направляться в обе золотоордынские столицы и далее в Хорезм, Монголию и Китай.



Продолжительные археологические исследования Водянского городища позволяют обрисовать Бельджамен как один из развитых и благоустроенных городов Золотой Орды. Кроме разнообразных жилых домов, здесь исследованы каменное здание мечети площадью 900 кв. м, три мавзолея, баня с водопроводом и различные ремесленные комплексы. Особый интерес представляет обнаруженный здесь русский квартал, заселенный пленными, превращенными в рабов. Стратиграфия археологических напластований говорит о том, что начало городу положили пригнанные сюда русские пленные, которые жили в землянках. Они использовались в качестве рабочей силы при возведении самого города. В дальнейшем, при его разрастании, русский квартал был ликвидирован и эту площадь заняли монументальные постройки жилого и общественного характера.



В.Л. Егоров. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 2008. С. 109-110



Раскопы на территории русского квартала. Как уже отмечалось, в результате осмотра городища, в его юго-восточном прибрежном углу, было обнаружено большое количество обломков русской керамики черного и серого цвета. Наличие русского квартала, а также некоторые строительные приемы и конструктивные особенности раскопанных построек мусульманских кварталов, имеющие прямые аналогии в архитектуре Волжской Болгарии, позволяют связать Водянское городище с одним из населенных пунктов, лежавших на пути Рубрука в Монголию. Он сообщает, что подъехав к берегу Волги, они нашли здесь поселок, основанный монголами специально для переправы послов, едущих к Бату, на левый берег. При этом Рубрук добавляет, что население поселка составляли пригнанные сюда русские и мусульмане. Это сообщение хорошо увязывается с результатами раскопок Водянского городища, которое, кроме того, было расположено в одном из наиболее удобных пунктов для организации такой постоянно действующей переправы.



Несмотря на пятилетнее исследование памятника и на то, что на территории русского квартала было заложено шесть раскопов, четких границ его не удалось выявить до сих пор. Тем не менее исследование этой территории позволило выявить ряд существенных моментов, характеризующих жизнь его обитателей и изменение границ в процессе разрастания города. Четыре раскопа (II – 1967, II – 1968, IV – 1968, II – 1969), заложенные на самой окраинной, юго-восточной, части городища, выявили здесь незначительный культурный слой (30-40 см), в котором не было остатков каких-либо больших жилых сооружений. Большую часть этого района занимали небольшие хозяйственные постройки и погреба, вынесенные за пределы жилых кварталов. Здесь же обнаружено русское кладбище, частично уже обрушившееся в водохранилище. Метрах в 100 северо-западнее этой группы раскопов были заложены еще два (III – 1968, I – 1969) раскопа, попавшие на территорию русского квартала и позволившие сделать некоторые интересные наблюдения. В стратиграфическом отношении этот район городища четко делится на два слоя. Для верхнего слоя характерны светлые тона (по сравнению с нижним), вызванные примесью большого количества глины, сырцового и обожженного кирпича, извести и штукатурки. По содержащимся здесь находкам и остаткам сооружений он связывается с жизнью в этом районе города мусульманского населения Золотой Орды. Нижний слой имеет черно-серый цвет, резко отличаясь от предыдущего. В нем содержится большая примесь золы, угля, железных шлаков. Отличительной чертой его является также полное отсутствие кирпичей, насыщенность русской керамикой и рыбьими костями. Сделанные в нем находки позволяют связывать этот горизонт с жизнью русских пленных-рабов, бывших основной рабочей силой при строительстве города.



На самой ранней стадии существования города, соответствующей времени посещения его Рубруком, этот участок не был занят жилыми кварталами и использовался под кладбище. Расчищенные здесь четыре погребения совершены в неглубоких узких ямах, вытянутых по линии восток-запад (головой на запад). Никаких вещей при погребенных не было. В заполнении могил встречено несколько обломков русской керамики. В дальнейшем на этом участке возникла ремесленная мастерская, связанная с железоплавильным производством. С производственным комплексом связывается также найденная здесь небольшая землянка, круглая в плане, без печи, в заполнении которой было найдено много осколков русской керамики и рыбьих костей.



Дальнейший рост города привел к ликвидации мастерской и вытеснению живших здесь русских. Исследованный участок был занят мусульманскими жилыми кварталами. Выстроенное здесь здание является типичным для золотоордынской жилой архитектуры. Таким образом, создается впечатление, что в самом начале существования города русский квартал занимал всю прибрежную часть городища, вытянувшись вдоль Волги. Постепенное расширение города вытеснило живших здесь русских, руками которых он строился, и этот район заняли кирпичные и сырцовые дома мусульманских кварталов.



Раскоп IV – 1968. На раскопе было вскрыто 13 погребений. Все они совершены в продолговатых ямах на глубине 80-100 см. Черепа погребенных – европеоидного типа (славяне). Раскоп III – 1968. На раскопе обнаружены остатки сооружений трех строительных периодов. К I строительному периоду относится могила, обнаруженная на участке 16 при зачистке материка. В могиле лежал скелет женщины-европеоида (славянки). Раскоп I – 1969. I строительный период. К нему относятся три погребения, выявленные при зачистке материка. Погребение 1 (женщина-европеоид, славянка); погребение 2 (хорошо сохранились только кости ног); погребение 3 (мужчина-европеоид, славянин). II строительный период. К нему относится несколько ям, выкопанных в материке, особый интерес из которых представляет яма 7. В заполнении найдено большое количество русской керамики, костей животных и рыб, а также осколки золотоордынской неполивной керамики. Эта яма являлась, возможно, землянкой, в которой могли жить превращенные в рабов военнопленные.



В.Л. Егоров, М.Ф. Полубояринова. Археологические исследования Водянского городища в 1967-1971 гг. // Города Поволжья в Средние века. М., 1974



См. тж.:



https://www.litres.ru/sergey-petrov-11700776/moskva-protiv-ordy-duzhina-nozhey-v-spinu-evraziystvu/



https://www.amazon.com/dp/B0772TYVCC



https://ridero.ru/books/moskva_protiv_ordy/