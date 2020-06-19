|В Сан-Франциско снесли памятник Колумбу - "недостойному расисту"
16:02 19.06.2020
В Сан-Франциско демонтировали памятник Колумбу
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В американском городе Сан-Франциско демонтировали памятник мореплавателю-первооткрывателю Христофору Колумбу, сообщают в четверг американские СМИ.
Городские власти заявили, что "действия первооткрывателя не заслуживают почитания".
В комиссии по искусству Сан-Франциско также посчитали Колумба не соответствующим "приверженности расовой справедливости".
Монумент, который на прошлой неделе трижды подвергся акциям вандализма, демонтировали утром в четверг.
Теперь он будет помещен на хранение.
В США с конца проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе.
В нескольких американских городах участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли памятники первооткрывателю Америки, Христофору Колумбу, в частности, в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.