Черно-белая волна. Массовые протесты против расизма перекинулись из США в Европу, - А.Аничкин

16:09 19.06.2020 Черно-белая волна

Массовые протесты против расизма перекинулись из США в Европу



После убийства Джорджа Флойда в Миннесоте массовые протесты перекинулись в Европу. Оказалось, "я не могу дышать" и "черные жизни важны" (Black Lives Matter) так же важны для европейцев, как и для американцев: моментально стали и лозунгами, и чантами на манифестациях, и хештегами в социальных сетях.



Александр Аничкин



Многих комментаторов и в Европе, и в России это удивило. Почему такой широкий массовый отклик? Демонстрации в Англии, Франции, Бельгии, да и чуть ли не повсюду в Западной Европе. Сейчас на все лады об этом спорят, обсуждают. Почему в Европе на этот раз так широко откликнулись?



Первое очевидное объяснение - европейцы выражают солидарность с протестующими американцами. Даже колени преклоняют - take a knee, как придумали американцы, в знак протеста. Поднимать сжатый кулак в воздух сейчас вышло из моды, вроде насилием попахивает, а мы, мол, мирные протестующие - стоим, преклонив колено.



Это на первый взгляд. Но дело не только в шоке от жесткости американской полиции в отношении безоружного, не оказывавшего сопротивления афроамериканца, пусть и не без криминального прошлого. (Об этом не устают напоминать некоторые, словно это как-то оправдывает полицию.) Есть еще не сразу понятный мотив. Европейская солидарность с протестующей Америкой - это еще и протест против Америки Трампа, с его день за днем поражающими наскоками на все "порядочное, доброе, объединяющее" людей. Борьба против расизма и за права и достоинство женщин - из этого ряда.



Есть и еще одно толкование: многие говорят о связи между эпидемией коронавируса и размахом протестов. Это тоже не так просто утрясти в голове. В английском языке есть такое выражение stir-crazy (оно пришло из Америки). Имеется в виду состояние тревожной взбудораженности, даже психологической неуравновешенности, готовности взорваться по малейшему поводу. После долгих недель массового карантина по всей Европе и притом что эпидемия ковида еще толком и не отступила, это может быть фактором.



Ну и, наконец, так называемое объективное обстоятельство: среди погибших от коронавируса в Европе (как и в Америке) намного больше процент представителей расовых и этнических меньшинств, чем среди белых (в Англии эта группа обозначается аббревиатурой BAME - Black, Asian, Minority Ethnic). Точнее, ощутимо больше - даже с поправкой на то, что они занимают большой процент "фронтовых" рабочих мест в здравоохранении, социальной сфере, на общественном транспорте, то есть там, где особо высок риск подхватить ковид. Этому феномену еще ищут внятное научное объяснение. Хотя социально-экономические корни лежат на поверхности. Как правило, хуже, стесненнее жилье, попробуй самоизолируйся. "Низовая" работа - младший медицинский персонал, магазины, общественный транспорт. Именно поэтому в атмосфере, когда так много обсуждают социальные аспекты эпидемии, "черные жизни важны" так сильно срезонировали и в Европе после убийства в Миннеаполисе. Кроме того, и в Европе с расизмом не так все благополучно, как может показаться,- ни безработица, ни дискриминация, ни предрассудки никуда еще не ушли.



Антирасистский чай



Из сообщений российской прессы и телевизионных нарезок может сложиться впечатление, что и в Европе горят города и разграблены магазины. Нет, несмотря на инциденты протесты в массе своей мирные, с большим участием белых европейцев, плечом к плечу шагающих с "черными братьями" по эксплуатации и неравноправию. Много женщин, нередко с детьми. Многие в масках и по большей части соблюдают "социальное дистанцирование" даже в многотысячной толпе…



Кроме маршей и демонстраций расовая война идет и в социальных сетях. Справа говорят о бездельниках, погромщиках и ворах-рецидивистах. Слева - что это не повод душить и стрелять, что корни социально-экономические, что Black Lives Matter и что вообще расизм, как гласила шапка в лондонской газете "Метро",- это тоже страшный вирус, убивает хуже ковида.



Кроме обычного переругивания бывают забавные и в то же время поучительные истории. Вот эпизод про чай, связанный с нынешними волнениями. Все знают чай английский, утром и на файф-о-клок, вековая традиция. И сегодня англичане каждый день выпивают 165 млн чашек против 95 млн кофе. Не все знают, какую роль сыграл чай в индустриализации страны, развитии британского колониализма. Когда европейцы открыли замечательные свойства этого бодрящего напитка в XVII веке, они перестали пить горячительные напитки за деловыми встречами. Переключились на чай. Этот трезвый ЗОЖ и стал важным обстоятельством, послужившим толчком к быстрой индустриализации Британии и колонизации во всем мире. (Кофе тоже был и тогда, но бледный чай с молоком на рубеже XVII–XVIII веков потеснил черный африканский напиток.)



Так вот про расизм. В Йоркшире, на севере Англии, есть популярная видеоблогер Лора Таулер, дама довольно правых взглядов, с расистской подоплекой. На днях она привлекла внимание сотен тысяч англичан стычкой с британскими чайными гигантами - Yorkshire Tea, самый популярный в Англии, и PG Tips, третий по популярности. Лора решила поздравить "Йоркширский чай" в своем блоге за то, что он не поддерживает движение Black Lives Matter.



"Йоркширский чай", у которого свои сетевики сидят в разных Twitter, заметил эту "похвалу", и вскоре ответил прямо Лоре: "Не покупайте больше наш чай, пожалуйста. Мы еще не все понимаем, стараемся изучить вопрос. Но мы против расизма". И не только добавили хештег #blacklivesmatter, но и запустили еще свой - #solidaritea, что по-английски произносится как solidarity, но включает слово чай, получается "чай солидарности". К "Йоркширцам" вскоре присоединился и PG Tips. Лору, правда, это не обескуражило, она даже победно добавила к своему профилю в интернете "дезавуирована "Йоркширским чаем"".



В социальных сетях до сих пор спорят-переругиваются, пить или не пить антирасистский чай. Одни напоминают, что чайные компании и изначально, и до сих пор эксплуатируют полурабский труд сборщиков чая на далеких плантациях. А те, кто против антирасистских "чайников", и вовсе не признают себя расистами. Они хотят выглядеть борцами за права "коренных" белых, которые ущемляются в царстве политкорректности и мультикультурности. Впрочем, и у нас ведь так же. Кто в России сейчас признается, что он расист? Ведь никто.



Над английской чайной перепалкой можно было бы посмеяться, во дают! Возьмем другое, серьезное - массовые беспорядки, столкновения с полицией (хотя в Европе их было намного меньше, чем в Штатах).



Война с монументами по-английски



Прошлая неделя в Британии ознаменовалась своим "ленинопадом": стали свергать и демонтировать памятники историческим фигурам, отмеченным как рабовладельцы и работорговцы, то есть через призму сегодняшних событий - расистам.



Началось в Бристоле, когда толпа свалила с постамента статую местного промышленника и работорговца Эдуарда Колстона (XVII–XVIII века) и торжественно сбросила его с набережной в воду. По драматичности напоминало свержение Железного Феликса на Лубянке.



Полиция не помешала явному произволу и "порче имущества" в Бристоле. Почему? Британские полисмены следуют давнему принципу "policing by consent", то есть без поддержки общества она теряет авторитет и возможность поддерживать порядок, это вам не Америка. Оправдываясь, главный констебль (глава) территориальной полиции Энди Марш пояснял: а вы представьте, как бы на нас смотрели, если бы мы поставили кордон и с дубинками защищали работорговца от протестующих против расизма? Причем протеста без особой угрозы безопасности граждан, пусть и с порчей исторического имущества.



В Лондоне мирный в целом марш не обошелся без инцидентов. На памятнике Черчиллю написали граффити: "Он был расист". Произошли столкновения с полицией. Обычные городские полисмены без оружия, которых забрасывали бутылками, улепетывали со всех ног, пока не подошел местный ОМОН. Насилие осудили и Борис Джонсон, и лидеры оппозиции, отметив, впрочем, что признают право на мирный протест. Многие припомнили: когда Борис Джонсон был мэром Лондона, город в 2011 году пережил волну массовых беспорядков, последовавших после убийства полицией чернокожего молодого человека Марка Даггана. Тогда мэра Бориса упрекали в мягкотелости, нерешительных действиях.



Какие памятники пострадали от борцов с расизмом



Сегодня не происходит ничего похожего на массовые беспорядки того года, грабежи, поджоги и столкновения с полицией. Пока, во всяком случае. А нынешний мэр Лондона Садик Хан (он с пакистанскими корнями), не поддерживая самовольный снос и осквернение памятников старины, все же обещал рассмотреть, кому стоять, а кому лучше отправиться на свалку истории. По мысли Хана, все же нужно больше думать о разъяснениях прошлого, об историческом контексте - о том, что осталось в провалах "монументальной" памяти. До сих пор говорят, например, о необходимости мемориала иммигрантам, приглашенным из британских колоний в 50-е годы. Тем, что помогли Британии подняться с колен в послевоенное время. Или о мемориале сикхам, сражавшимся в британской армии.



Тем временем у Музея лондонских доков демонтирован памятник Роберту Миллигану, крупному промышленнику XVIII–XIX веков, благодаря которому вырос и разбогател портовый Лондон. Но Миллиган был и крупным работорговцем. Памятник демонтирован властями "в ответ на пожелания общественности" и по просьбе мэра.



Теперь много спорят: кто следующий? Споры о памятниках могут показаться чем-то второстепенным, даже ненужным. Но они отражают напряженный пульс общественной жизни - как оценивать свое прошлое? Как быть с "исторической виной" и чем ее искуплять. И нужно ли?



Это и нам близко. Вспомним хотя бы стелу в Александровском саду Москвы. Была поставлена в честь 300-летия Романовых, потом по ленинскому плану монументальной пропаганды Романовых стерли, написали имена великих революционеров. Сейчас революционеров стерли, снова написали Романовых. И как тут быть, что думать? Получается, что памятники все же не оставляют равнодушными.



Садик Хан уверяет, что Черчилль даже и рассматриваться не будет, нет его в списке из 60 "подозрительных" монументов (это понятно, он в конце концов боролся против фашизма). Но ведь есть еще много неоднозначных фигур. Спрашивают, например: как быть с Уильямом Гладстоном? Мраморная статуя выдающегося либерала XIX века стоит в центральном лобби парламента. Он четырежды был премьером, провел важные социальные реформы. Но в американской гражданской войне поддерживал рабовладельческий Юг, не считал рабство в Америке серьезной проблемой, а отец его был крупнейшим рабовладельцем-плантатором с 2500 рабами. После отмены Британией рабства в 1833 году получил баснословную компенсацию. Убирать Гладстона? Вопрос. В конце концов и Джордж Вашингтон был рабовладельцем, 200 душ имел. У Джефферсона и того больше было - 600 рабов. У Джефферсона! Того самого, который в Декларации независимости писал о равенстве людей и праве на стремление к счастью как о "самоочевидных истинах"… Кому еще грозят борцы со статуями? Среди других кандидатов на удаление - Роберт Пил, премьер в XIX веке, основатель и современной консервативной партии и полиции (это по его имени лондонских полицейских до сих пор называют "бобби"). Но тоже замешан в поддержке рабства.



Да и не только он, многие другие деятели прошлого - тоже. Вот и в Оксфорде прошла мирная манифестация против расизма, а в фокусе дискуссий о свержении памятников - фигура Сесила Родса на здании одного из колледжей. Кто постарше, помнит из школьных учебников истории имя Родса, главного британского империалиста-колонизатора, покорившего пол-Африки. По его имени назывались две Родезии, Северная (сейчас Замбия) и Южная (теперь Зимбабве). Родса еще Ленин ругал. Родс учился в Оксфордском университете и всю жизнь поддерживал связи с альма-матер, а когда умер в 1902 году, в наследстве оставил крупную сумму на "стипендию Родса" - для студентов из развивающихся стран Африки и других колоний.



В ЮАР, где Родс владел алмазными копями, в 2015 году добились - из Кейптаунского университета убрали ему памятник. В Оксфорде, однако, решили оставить, тем более что фонд Родса угрожал прекратить финансирование стипендий. Но это было несколько лет назад. Сейчас вновь требуют, в том числе и стипендиаты Родса. Канцлер университета Крис Паттен возражает: но это же лицемерие! Пусть не самый хороший человек, но ведь еще больше ста лет назад оставил деньги, на которые до сих пор африканские студенты учатся, до ста человек в год. И потом, напомнил Паттен, даже Нельсон Мандела не возражал против посмертного сотрудничества с расистом Родсом, организовал фонд Мандела - Родс для содействия развитию Африки!



В дискуссии канцлера университета с инициаторами движения по сносу "памятника раздора" присутствует пикантный момент: до Оксфорда Паттен был последним губернатором последней британской колонии - Гонконга. Сегодня он говорит: "Нам нужны упорядоченные споры, и пусть будут споры о символах, но пусть будут и споры о более фундаментальных вопросах, затрагивающих "жизни черных важны",- вопросы об образовании, государственном жилье, государственном здравоохранении". Паттен пользуется широким уважением, но что-то сомнительно, чтобы в нынешней обстановке его слова остановили оппонентов.



Из-за пределов Европы может показаться, что весь этот шторм "не настоящий": и расизма там никакого нет, и с правами этнических меньшинств все в порядке, даже слишком, в другую сторону перегнули. Однако это не так. И "исторического гнева" бывших угнетенных народов хватает, и нынешняя ситуация далека от благополучной, а самоорганизущихся сил в обществе достаточно и без конспирологии. Предубеждения против сограждан с "неправильным" цветом кожи или подозрительной религией никуда не делись. Причем предубеждения и в ту, и в другую сторону. С "белой" стороны - что все темнокожие потенциальные преступники и насильники, а с "черной" стороны - опасение, что каждый белый видит в тебе такого.



И потом, расизм, дискриминация - это не только когда "негров линчуют". Это касается жизненных шансов - образования, стабильной высококвалифицированной работы, социального статуса. Во всем этом и в Европе отставание. А что в итоге происходит в головах, об этом нам еще долго спорить…



Антирасизм вышел на улицы



Гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией 25 мая, спровоцировала крупнейшие с 2016 года беспорядки такого рода в стране Источник - Коммерсант

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