Вирус играет по-крупному: ждет ли казахстанцев новый карантин? - Анна Величко

20:51 19.06.2020

Автор: Анна Величко



Коронавирус отправил на самоизоляцию половину казахстанского истеблишмента во главе с Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым. В соцсетях люди опасаются нового карантина, но врачи уверяют, что вводить тотальный локдаунв стране – смысла нет. А экономисты считают, что все гораздо проще – казахстанцы его просто не переживут.



COVID-положительный тест Елбасы сегодня вывел новости о Казахстане в тренды если не во всем мире, то в постсоветской его части – точно. Перед Нурсултаном Назарбаевым о том, что им поставлен "модный" диагноз сообщили в Казахстане вице-премьер Ералы Тугужанов, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, министр здравоохранения Елжан Биртанов. Контактировавшие с Биртановым премьер-министр Аскар Мамин, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев самоизолировались с отрицательными тестами.



Не менее сложная ситуация с коронавирусом сложилась и в целом по стране: люди толпятся в очередях, чтобы сдать тесты на COVID-19, а в больницах не хватает мест для всех пациентов с диагнозом "пневмония".



Глава управления здравоохранения Нур-Султана Сауле КИСИКОВА на брифинге в среду призвала горожан к строжайшему соблюдению санитарных норм, так как, по ее словам, "в стационарах находятся 1711 человек, это 90% от коечной мощности". Переводя на менее корректный русский: врачей и коек в стационарах на всех может не хватить. И вовсе не факт, что вы, уважаемые заболевшие, сможете попасть в больницу.



Аналогичная картина, судя по соцсетям, и в других регионах страны. Люди жалуются, что не могут сдать тесты несмотря на все симптомы коронавируса, а также на то, что даже имея COVID-положительный диагноз, не могут попасть в больницу.



По официальной статистике на 18 июня в стране зарегистрировано почти 16 тысяч человек с коронавирусом и выраженными симптомами, 100 человек скончались.



При этом на 95% заполнены стационары в Алматы и на 90% в Нур-Султане, 13 регионов страны ввели дополнительные ограничительные меры, что, судя по всему, свидетельствует о том, что их коечный фонд заполнен на 70% и более.



– Ранее применялся такой термин, как прирост заболеваемости порядка 7%, теперь мы видим, что данные параметры четко не отражают динамику заболевания и не являются критерием для ограничительных мер. Поэтому предложены и другие критерии, в том числе репродуктивный потенциал – число лиц, которые могут быть заражены от одного инфицированного.



В совокупности, если репродуктивный потенциал выше 1,15%, а занятость коек более 70%, то надо говорить об усилении карантинных мер, – объяснила в четверг принципы введения карантина в регионах вице-министр здравоохранения Лязат АКТАЕВА.



При этом в стране поменялись и правила госпитализации коронавирусных больных. Как сообщила Лязат Актаева, стационарно будут лечить тех, у кого кроме подтвержденного диагноза есть такие симпотомы, как головная и мышечная боль, ломота в теле, температура выше 38 градусов, нарушение дыхания, одышка без физической нагрузки.



А главный инфекционист страны Динагуль БАЕШЕВА призвала казахстанцев позаботиться о тех, кто входит в группу риска: о лицах пожилого возраста, имеющих хронические заболевания – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, хронические заболевания легких, сердца, печени и других органов.



Тем не менее, на выходные постановлением правительства в Казахстане вводятся ограничительные меры. В городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз будут закрыты на два дня все парки и набережные, рынки, гипермаркеты, фитнес-центры, не будут ходить автобусы. Также парки и другие места массового скопления будут закрыты во всех городах страны с населением более 50 тысяч человек.



При этом население опасается, что этот двухдневный карантин – лишь репетиция нового локдауна.



Впрочем, эксперты не очень верят в то, что правительство решится на более серьезные ограничения. Казахстанским властям недовольство граждан сейчас совсем не нужно: впереди – выборы в парламент и маслихаты.



Согласен с тем, что в стране и без нового карантина очень сложная ситуация и экономист Айдар АЛИБАЕВ.



– По моим данным, уже сейчас многие граждане не могут платить по своим ипотечным кредитам, и банки у них отбирают залоговое имущество. Во многих городах встали стройки, потому что у застройщиков кончились деньги, а новые кредиты им не дают. Это все – безработица. Из-за коронавируса встало самое крупное наше нефтяное месторождение – Тенгиз. Там работали более 20 тысяч человек в общей сложности. Даже квазигоссектор сокращает своих сотрудников! Все это – последствия коронавируса. И, если будет новый строгий карантин, то негативные процессы в экономике усугубятся, – считает Алибаев.



При этом экономист отмечает, что внешне мегаполисы выглядят достаточно благополучно: после весеннего карантина в первые дни были под завязку заполнены кафе и рестораны, а открывшиеся торгово-развлекательные центры продали товаров больше, чем в предновогодние дни. Но реальная картина последствий карантина будет видна примерно к концу года, когда финансовый регулятор обнародует данные о том, сколько проблемных кредитов накопилось в банках второго уровня.