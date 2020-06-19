В Казахстане вновь вступили в силу строгие карантинные ограничения

21:00 19.06.2020 Вводимые ограничения преследуют одни и те же цели, но в каждом отдельном регионе они имеют свою специфику.



В выходные дни 20-21 июня по всему Казахстану усиливают ограничения в связи увеличением распространения коронавируса. Ключевая цель дополнительных мер - прервать цепочку распространения опасной инфекции, снизив риски новых случаев заражения. Какие именно ограничения вводятся в том или ином регионе республики, разбирался журналист zakon.kz.



18 июня 2020 года прошло заседание МВК по недопущению распространения коронавируса на территории РК. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня. В частности, эти меры распространяются на города Нур-Султан, Алматы, Караганду, Шымкент, Павлодар и Экибастуз. Также они в той или иной мере затронут населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек. Вводимые ограничения преследуют одни и те же цели, но в каждом отдельном регионе они имеют свою специфику. И об этом стоит рассказать подробнее.



Главный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева рекомендовала астанчанам устроить "домашние выходные" - не выходить из дома без надобности. Все продукты и другие необходимые товары, столичные жители смогут приобрести только в продовольственных магазинах у дома. То есть в магазинах (минимаркетах) расположенных в многоквартирных жилых домах и в частном секторе. Их график работы с 10 до 17 часов.



Все остальные объекты торговли будут закрыты. Как впрочем, и рестораны, кафе, фаст-фуды, фудкорты, столовые и другие места общественного питания, кроме предприятий общественного питания, находящихся на открытом воздухе с количеством посадочных мест не более 50 и сервис доставки.



В эти дни прекратят работу фитнес-центры, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы, бассейны, а также SPA-центры, SPA-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг, общественные бани, бассейны, сауны.



Не будут работать и СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, а также стрельбища и тиры. Приостановят свою работу и строительные компании, за исключением тех, где имеются общежития на строительных площадках для рабочих с возможностью обеспечения режима работы, без выхода за пределы строительной площадки.



Будет ограничен доступ в парки, скверы, набережные, игровые площадки. Не будут работать субъекты финансового рынка и организации, имеющие право на осуществление операции с наличной иностранной валютой.



Кроме того будет закрыт въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городу Нур-Султан.



В эти дни в столице будет ограничена работа общественного транспорта. Передвигаться по городу можно будет от места жительства до работы и обратно, при наличии справки с места работы, для приобретения продовольственных товаров, лекарств магазинах и аптеках, рядом с домом, для выгула собак, экстренного выезда в больницу. Людям старше 65 лет следует ограничить выход на улицу без крайней необходимости.



В Нур-Султане и других регионах полицейскими будет усилено патрулирование и ужесточен контроль за соблюдением введенных ограничений.



Почти все ограничительные меры, принятые в столице, будут действовать и в Алматы. Если говорить в целом, то главное отличие от Нур-Султана заключается в том, что вводимые ограничения не распространяются на такие услуги, как салоны красоты, СТО, автомойки, SPA-центры и SPA-салоны.



В остальном же, отличий практически нет. Как рассказал журналистам главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, на выходных в городе также будут работать только "магазины у дома", все остальные объекты торговли будут закрыты. Прекратят работу и объекты общественного питания, за исключением летних. Общественный транспорт в выходные работать не будет, поэтому горожане смогут передвигаться лишь на такси или личном транспорте. Будет остановлена работа финансового сектора, бизнес-центров, ЦОНов.



Также ограничат доступ к местам массового скопления, в том числе часто посещаемые места (улицы) для пеших прогулок, парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки, площади, детские и спортивные площадки, расположенные в городе туристические зоны, фитнес-центры. Отдельно стоящие и расположенные внутри ТРЦ продуктовые супермаркеты не будут работать в выходные. Зато будет разрешена работа летников, в том числе тех, которые примыкают к ТРЦ. Будет работать доставка еды и товаров.



Будет ограничено посещение туристических мест: Медеу, Кок-Тобе, Шымбулак, набережных на Сайране, Есентае, Теренкур и т.д. Въезд и вход в эти зоны будет перерыт.



Комиссия по недопущению распространения коронавируса настоятельно рекомендует горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям, входящим в группу риска. За нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Для дополнительных справок работает общественная приемная Open Almaty по номеру 1308.



Павлодарская область



Согласно постановлению главгоссанврача Павлодарской области Батырбека Алиева, с 00.00 часов 20 июня 2020 года до 00.00 часов 22 июня 2020 года в Павлодаре и Экибастузе буде приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, непродовольственных магазинов и магазинов строительных товаров.



Данное ограничение не распространяется на продовольственные магазины, магазины у дома и супермаркеты до 2000 кв.м. Также разрешена работа продуктовых отделов, расположенных на территории торговых центров.



Допускается работа объектов общественного питания на открытом воздухе, до 22.00 часов, с ограничением количества людей не более 30 человек одновременно.



Не будет работать сфера услуг (косметология, салон красоты, парикмахерские, СТО, шиномонтажные мастерские, автомойки и др.).



Закроют ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банков второго уровня, микрофинансовых организаций и ломбардов.



Также не будут пропускать людей в парки, скверы, на набережные и пляжи. Будет ограничена работа общественного и прогулочного транспорта. Лицам старше 65 лет ограничат выход на улицу, так же ка и детям до 14 лет без сопровождения взрослых.



Карагандинская область



Как сообщил на брифинге в прямом эфире главный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров, 20 и 21 июня в регионе приостанавливается функционирование общественных мест – парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков, деятельность фитнес-центров.



Закрывается въезд в туристические зоны области, а лицам, находящимся в них, нужно соблюдать социальное дистанцирование.



Запрещается деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, работа объектов общественного питания допускается только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования.



Запрещается передвижение детей до 14 лет и скопление на улицах людей до 3 человек, за исключением членов семьи. Ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.



Акмолинская область



Согласно постановлению главного госсанврача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, в выходные дни 19-21 июня жителям региона запрещается посещение общественных мест, парков, скверов, набережных, проведение семейных мероприятий. Также запрещаются визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 10 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.



Также запрещается выход из дома лицам старше 65 лет без крайней необходимости и передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых.



Вокруг Кокшетау установлены санитарные блокпосты, с проведением на них бесконтактной термометрии и анкетирования лиц, въезжающих и выезжающих в/из карантинной зоны города.



Приостановят функционирование общественных мест, парков, скверов, набережных. Ограничат движение личного автотранспорта с 21.00 до 07.00 часов, и приостановят движение общественного транспорта.



Акимам Бурабайского и Зерендинского районов поручено обеспечить запрет въезда в туристические зоны Бурабайского и Зерендинского районов. По периметру Бурабайской и Зерендинской туристических зон установят блокпосты.



Шымкент



В Шымкенте решили продлить карантин, не только на выходные дни, а до 6 июля. Как сообщил первый заместитель акима города Ербол Садыр, теперь по выходным город будет оставаться без общественного транспорта, а в будние дни автобусы будут ездить: утром - с 7 до 11, вечером - с 17.00 до 20.00.



Также горожанам придется отказаться от прогулок по паркам, скверам и туристическим местам. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, особенно людям старше 65 лет.



Закрыты будут рынки. В субботу и воскресенье под запретом окажутся прогулки на детских и спортивных площадках. Местные власти настаивают на строгой изоляции.



Приостанавливается деятельность крупных торговых сетей – продовольственных и непродовольственных рынков, универсальных базаров, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, бассейнов и спортивных комплексов.



Кроме того, после этих выходных у центров занятости будет новый график работы, - с 8 утра до 12, и исключительно для тех услуг, которые не оказывают в режиме онлайн.



Алматинская область



Здесь согласно постановлению главного госсанврача региона Кайрата Баймухамбетова от 19 июня, карантин также решили усилить не только в выходные дни, но и в целом.



В выходные с 20 по 21 июня будут закрыты все туристические зоны и нацпарки в Карасайском, Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском районах, а также города Капшагая. Тем, кто на этот момент уже там находится, необходимо соблюдать социальное дистанцирование.



Кроме того, если ранее в Талдыкоргане была приостановлена работа парков и бассейнов, то согласно новому постановлению будет приостановлена работа скверов и набережных.



Также, ЦОНы региона перейдут в режим работы онлайн. Услуги, которые невозможно оказать в онлайн формате, нужно будет оказывать по предварительной записи, с электронной очередью. График работы ЦОНов установлен с 10:00 до 16-00 часов.



На базах и зонах отдыха, турбазах, санаторно-курортных организациях отдыхающим запрещено выходить за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей.



В населенных пунктах области, где число жителей более 50 тыс. человек, будет приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков.



При этом жителям Алматинской области разрешается свободное перемещение (передвижение) внутри области и за ее пределы, за исключением граждан старше 65-ти лет. Более того, гражданам старше 65-ти лет ограничивается передвижение внутри населенных пунктов, между районами и городами области, а также за пределы области, кроме передвижения внутри населенных пунктов за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами. Также запрещено самостоятельное передвижение несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.



Костанайская область



В Костанайской области ограничительные меры также распространяются не только на ближайшие выходные. Оперативным штабом принято решение ввести их с 18 по 30 июня. С 00.00 часов 19 июня установлены 3 санитарных поста расположенных на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган" и "Костанай – Рудный", "Аркалык-Амантогай".



Запрещена работа аттракционов и фонтанов, батутов, аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с числом посетителей выше 20 одновременно, расположенных в ТРЦ фуд-кортов. Также запрещена работа караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов.



Запрещена и деятельность кинотеатров, театров, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей "Лесная сказка", "Алтынгүл", "Болашак").



Работа салонов красоты, парикмахерских ограничена с 10-00 до 18-00 и только по записи. Работа образовательных центров, кружков, центров детского развития ограничена с 9-00 до 16-00 часов (заполняемость не более 15 человек).



Также ограничена работа торговых промышленных объектов до 20-00, а работа продовольственных и непродовольственных рынков – с 10-00 до 16-00.



ЦОНы перешли на оказание услуг в режиме онлайн. Услуги ,которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществляются строго по записи с 10-00 до 18-00.



80% госслужащих переведены на дистанционную форму работы.



На ближайшие выходные 20 - 21 июня вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. (города Костанай и Рудный). В них приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.



Северо-Казахстанская область



Постановлением главного государственного санврача региона от 19 июня также вводятся ограничения в целом.



Жителям Северо-Казахстанской области, старше 65 лет, ограничен выход на улицу.



В районах области и Петропавловске приостановлена деятельности кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок при ТРЦ, фуд-кортов, кальянных, компьютерных клубов, детских оздоровительных лагерей и пришкольных, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), батутов, фитнеса, тренажерных залов, спорткомплексов (кружков, секций и др.), бассейнов, аквапарков, ярмарок. Также приостановлен доступ в общественные места: парки, скверы, аттракционы.



ЦОНы переводятся в онлайн-формат. Услуги, которые невозможно оказать онлайн, будут оказываться с 09.00 до 20.00.



Атырауская область



В данном регионе карантин был усилен с 17 июня. Ведены ограничения на передвижение - с 23:00 часов до 6:00 в регионе действует полный запрет на передвижение населения и транспорта. 80% госслужащих переведены в удаленный режим работы. ЦОНы работают в онлайн-режиме. Введены временные ограничения на работу торговых объектов, объектов по оказанию услуг, спортивных учреждений и др.



Запрещено посещение общественных мест, таких как парки, скверы, набережные. Также не работают детские площадки, загородные лагеря.



Примерно такие же ограничения были введены в Туркестанской области 16 июня.



Подготовил Владимир Демидов Источник - zakon.kz

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