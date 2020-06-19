Экс-глава КазКНБ Нартай Дутбаев вышел из колонии по УДО

21:10 19.06.2020

Ранее его приговорили к 11 годам лишения свободы.



Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Нартая Дутбаева освободили условно-досрочно, сообщил судья Восточно-Казахстанского областного суда, координатор по работе со СМИ Елдос Жумаксанов, передает zakon.kz.



Судья объяснил, что в соответствии с принятыми поправками в УК РК в декабре 2019 года человек, отбывающий наказание в колонии средней безопасности имеет право на пересчет его срока. Речь идет о том, чтобы один день проведенный в СИЗО засчитать как полтора дня, проведенные в колонии.



Суд обязан произвести перерасчет. Что и было сделано 30 апреля постановлением суда, которое вступило в силу. В последующем уже с учетом этого обстоятельства (отбыл более половины срока) и учитывая возраст (64 года) у суда не было оснований для отказа в условно-досрочном освобождении, - сказал Елдос Жумаксанов.

Постановление об условно-досрочном освобождении вступило в силу вчера, 18 июня. Судебный акт не был обжалован и опротестован.



В 2017 году Нартай Дутбаев был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за разглашение государственных секретов и превышение должностных полномочий. Его лишили воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды, а также запретили работать на госслужбе.



В 2018 году Дутбаева судили по другому делу. За злоупотребление властью, растрате чужого имущества, легализации денег или имущества, которые были получены преступным путем бывшего главу КНБ приговорили к 12 годам лишения свободы.



Спустя год в на заседании кассационной инстанции Верховного суда ему сократили срок до 11 лет колонии.