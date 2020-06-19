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Проект железной дороги "Кыргызстан - Китай". Переговоры (вымогательство) продолжаются
21:21 19.06.2020

19 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

По проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан ведутся переговоры на уровне железнодорожных администраций и министерств транспорта Кыргызстана, Китая, Узбекистана и России. Об этом сообщили в ГП "Кыргыз темир жолу".

По данным компании, проект является стратегически значимым для национальной экономики республики. Его скорейшая реализация относится к наиболее приоритетным задачам кыргызской железной дороги. Стороны продолжают диалог по таким техническим вопросам, как маршрут железной дороги, ширина колеи и размещение перегрузочной станции.

"Переговоры проходят в конструктивном русле, имеются точки соприкосновений позиций сторон. В ближайшее время планируется провести ряд переговоров по окончательному согласованию позиций", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне на сайте "Кыргыз темир жолу" была размещена новость о том, что строительство дороги начнется через месяц. Но теперь это сообщение удалено с официальной страницы по неизвестным причинам.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592590860
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