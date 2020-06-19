Проект железной дороги "Кыргызстан - Китай". Переговоры (вымогательство) продолжаются

21:21 19.06.2020

19 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



По проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан ведутся переговоры на уровне железнодорожных администраций и министерств транспорта Кыргызстана, Китая, Узбекистана и России. Об этом сообщили в ГП "Кыргыз темир жолу".



По данным компании, проект является стратегически значимым для национальной экономики республики. Его скорейшая реализация относится к наиболее приоритетным задачам кыргызской железной дороги. Стороны продолжают диалог по таким техническим вопросам, как маршрут железной дороги, ширина колеи и размещение перегрузочной станции.



"Переговоры проходят в конструктивном русле, имеются точки соприкосновений позиций сторон. В ближайшее время планируется провести ряд переговоров по окончательному согласованию позиций", - говорится в сообщении.



Отметим, накануне на сайте "Кыргыз темир жолу" была размещена новость о том, что строительство дороги начнется через месяц. Но теперь это сообщение удалено с официальной страницы по неизвестным причинам.