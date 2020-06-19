Йога - мягкая сила Индии

00:26 20.06.2020

21 июня отмечается Международный день йоги. Понимание йоги в Индии и на Западе достаточно сильно разнится вне зависимости от знаний об индийской цивилизации европейцев, и вряд ли эта граница когда-нибудь сотрется окончательно.



ДМИТРИЙ ШЕЛЕСТ, 19 июня 2020, 17:55 - REGNUM Понимание йоги в Индии и на Западе достаточно сильно разнится вне зависимости от знаний об индийской цивилизации европейцев, и вряд ли эта граница когда-нибудь сотрется окончательно. Йога - это, прежде всего, концентрация тысячелетнего духовного опыта индийского народа, в котором внешняя ориентация на телесное - только малая верхушка айсберга. Конечно, подобное утверждение совершенно не означает, что с самого рождения все индийцы йоги. Скорее, уместно утверждать то, что упомянутая практика становится и отзвуком первой индийской цивилизации Хараппы, и живым дыханием священных текстов-упанишад в повседневной жизни современных народов Индостана.



Такой внушительный багаж порождает и проблемы. Существует множество трактовок конечной цели со стороны условного европейского сообщества, которые, как правило, обретают вид крайностей: либо академическая вивисекция столь многогранного феномена, либо примитивизация со стороны потребителей фитнесс-индустрии. Естественно, что, пытаясь рассказать о йоге, впадаешь в определенный дуализм. С одной стороны, мы говорим о сегодняшней повседневной практике, с другой, об огромной исторической дистанции, которая включает в себя Бхагаватгиту, Йога-сутру и множество других источников.



Современная йога - многоуровневое явление, имеющее социальную значимость как для отдельного человека, так и для общества. Йога как религиозно-философское учение в прошлом и в настоящем рассматривала человека как единое целое. Холистический взгляд предполагает умение владеть всем телом и дыханием, что дает контроль над нервной системой и внутренними процессами организма, а все в целом позволяет управлять психикой и ментальным состоянием человека в таком объеме, что кажется волшебством для непосвященных. Это означает иной подход человека к себе, другим людям и к миру. Поэтому йога для многих наших современников не только определенный досуг, но и образ жизни. Причем не только и не столько в Индии, но и во многих странах на всех континентах вне зависимости от культурных традиций.



Основной "бренд" йоги - элементы статичной физической нагрузки, асаны согласно одной из легенд существовали со времен сотворения мира в количестве 8,4 лакх (840 тысяч). Затем древние мудрецы-риши сократили это число до 84. Как правило, на продвинутом уровне используется 20?30 асан, хотя, как утверждают специалисты центров йоготерапии, даже использование 5?10 упражнений может принести ощутимую пользу. Косвенно подобный тезис подтверждается тем, что они стали и утренней гимнастикой, и растяжкой спортсменов без привязки к другим йогическим практикам. То же самое можно сказать и в отношении пранаямы (упрощенно, дыхательные упражнения), которая используется в подготовке фридайверов и при тренировке атлетов-профессионалов, а медитативные практики стали распространенным элементом в современной психологии. И конечно, мы говорим о личных историях: когда человек сталкивается с йогой в силу тех или иных недугов и постепенно обретает в древней индийской традиции здоровье и уверенность в своих силах. В этом отношении могу лично засвидетельствовать если и не чудодейственное воздействие йоги, то, по крайней мере, ее эффективное влияние на организм при купировании последствий серьезных травм. Тем не менее специфические физические упражнения являются только началом пути и лишь одной из структур в общей системе йоги.



В классической Аштанга-йоге асаны (то, что относят к хатха-йоге) являются лишь частью разветвленной системы правильной жизни для того, кто соотносит себя с древней традицией. Существует еще семь других направлений: реализация принципиальных установок (ненасилие, правдивость, нестяжательство); исполнение определенных обязанностей (соблюдение чистоты как телесной, так и умственной, самодисциплина, готовность к самообучению); контроль над дыханием; разделение чувственного восприятия и устремления мысли; концентрация интеллектуальной деятельности в рамках установленных границ; достижения глубокой концентрации (медитация); достижение просветленного состояния (самадхи) как конечной цели земного развития.



Естественно, что, говоря о йоге, невозможно не замечать и учителей-шарлатанов, приписывающих ей мистическое всесилие, и фанатиков здорового образа жизни, которые доводят любую здравую идею до абсурда, и просто недалеких людей, которые с упорством, достойным лучшего применения, ломают себя в силу невежества. Однако здесь речь идет не столько о йогических практиках, сколько, наоборот, об отходе от самого духа древней индийской традиции. И как раз далее уместно воссоздать реалии далекого прошлого Индии, которые основывались не только на материалистическом видении природы, но и на попытках понять иной, запредельный для человеческого сознания мир.



Индийская цивилизация в ее религиозно-духовном проявлении ориентируется не столько на небеса и попытки избежать вечных мук, не на языческий мир богов и героев античности, сколько на приближение к Абсолюту, выходящему за пределы всякого обыденного мышления. Можно сказать, что первые платоники родились задолго до появления Платона на субконтиненте Индостан. В индийской традиции используется термин Ишвара - высшее, сверхразумное, трансцендентное Начало, обладающее личностными качествами. И к такому Абсолюту человек вполне способен приблизиться при определенных условиях. Он вполне может помыслить себя единосущным Ишваре, освободившись от всего иллюзорного, наносного в себе (достижение мокши).



И уже в этом отношении йога предстает неким инструментом космогонии в руках каждого, кто готов идти к заветной цели. Асаны как объединение умственной деятельности и физической активности становятся картой одухотворенного космоса, в которой находится место и невидимой в масштабах Вселенной пылинке - человеку. Неудивительно, что в "Йога-сутре" Патанджали благодаря практической аскезе и внутренним ограничениям йогины наделялись возможностями управления природными силами и стихиями, но все это было лишь "побочным продуктом" развития самого человека как величины, сопоставимой с разумным Началом Универсума.



Причем значимость личностного развития "незападным" путем стала понятна уже в индустриальную эпоху, во время тотального роста материального потребления. Возможно, поэтому еще в 1960-х годах советский писатель-фантаст Иван Ефремов в "Лезвии бритвы" посвятил значительную часть своего романа йогическим практикам как альтернативному пути движения человека к совершенству. В случае с индийской древней традицией метафизическая основа приобретает конкретные морально-этические посылы в обыденности. Возможно, поэтому стремление к Абсолюту не вытесняет личностного аспекта древней практики. Управление собой не редуцирует ни чувства, ни эстетическое восприятие. Так, йога становится чем-то вроде поэзии, которая выражается неречевыми методами, но стремится к осуществлению удаленного смысла. Перефразируя русского поэта Иосифа Бродского, можно сказать, что задача йоги - закрыть разрыв между душой и телом. Неудивительно, что она упоминается в великих поэмах Индии не только и не столько как физическая активность, но и как духовное возвышение, которое достигается личными усилиями.



Мировой интерес к йоге сегодня вполне объясняется текущим состоянием нашей цивилизации: безудержный рост техносферы; разрыв традиционных (дружеских, семейных) связей; стремительные изменения социальной ткани; психологические перегрузки; утрата смысла жизни. Наш условный современник во многом нуждается в том целостном, холистичном подходе к своей жизни и осознанию себя, которое дает индийская традиция. Речь не идет о том, что древняя индийская практика вне Индии должна заменить какие-либо базовые установки иной культуры, религии или социальных отношений. Однако йога вполне может стать как ключом к обретению здоровья, так и инструментом для работы со своим сознанием и позитивным восприятием мира.