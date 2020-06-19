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В Балкане Аркадаг показал бестолковым туркм-комбайнерам как надо работать на комбайне (видео)
00:30 20.06.2020

В Балканском велаяте Бердымухамедов снова проехал на комбайне и зачитал пословицы о сельском хозяйстве

Продолжаются рабочие поездки президента Гурбангулы Бердымухамедова по регионам страны. 17 июня состоялся визит в Балканский велаят.

На территорию дайханского объединения "Туркменистан" этрапа Берекет президент прибыл на вертолете. Там его встречали чиновники – сообщает госиформагентство ТДХ.

По пути к полям глава государства ознакомился с состоянием автомобильной дороги Ашхабад-Туркменбаши и дал поручения по контролю за качеством дорожного покрытия и его надлежащей эксплуатации.

Бердымухамедов осмотрел поле арендатора-хлебороба Тагандурды Байрамгулыева. Президент поговорил с дайханином, затем механизатором Гурбанберды Тувакгеловым и, сев в кабину комбайна John Deere, "принял участие в уборке зерновых", отмечает ТДХ.




Затем глава государства побеседовал с руководителями СМИ, "дав поручение популяризировать труд дайхан, водителей и механизаторов", а также зачитал собравшимся пословицы, касающиеся сельского хозяйства.

Вручив подарки арендатору и комбайнеру, президент побеседовал с девушками и женщинами, которые готовили национальные блюда, отметив "роль женщин в сохранении национального достояния и традиций" и вручил им подарки.




После этого президент отправился в дайханское хозяйство "Nurly meydan", которым руководит Тачмырат Туваков. Там расположена птицеферма, земли по выращиванию пшеницы, сои и люцерны, и теплица для цветов.

При выращивании и переработке культур Бердымухамедов поручил "уделять внимание их качеству и экологическому состоянию и внедрять новаторские методы полива".

Осмотрев выставку овощебахчевой продукции и фруктов, глава государства дал профильным руководителям поручение "развивать сельское хозяйство на научной основе и совершенствовать работу НИИ".

Напомним, что днем ранее Бердымухамедов посетил Дашогузский велаят.

Источник - Хроника Туркменистана
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