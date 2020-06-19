Кыргызстан. Пропали $28 млн, выделенные на судебную реформу, - депутат Жапаров

00:31 20.06.2020

Кыргызстан. Пропали $28 млн, выделенные на судебную реформу

В Кыргызстане нет и не было 28 млн долларов, которые выделил Европейский союз на проведение Судебной реформы. Об этом сегодня, 18 июня, на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат ЖК Акылбек Жапаров.



- Парламентский комитет по бюджету и финансов разбирался где 28 млн долларов, которые пришли от Европейского союза на судебную реформу. Договор подписывало Министерство финансов, Минюст и другие госорганы солидарно участвуют в реализации проекта. Но в Кыргызстане этих денег никогда не было. Мы провели расследование и поняли, что эти деньги осваиваются в Европе, там же проводятся тендеры, там же их выигрывают какие-то организации. А здесь приходят и говорят, что якобы тратят деньги в Кыргызстане. Такого не должно быть, - сказал Акылбек Жапаров.



По его словам, недавно Кыргызстан получил очередной транш по этой же программе. Полученные средства не отражены в бюджете республики.