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В Гельзенкирхене (Западная Германия) открывают новый памятник... Ленину
00:39 20.06.2020

17 июня 2020 г.
Жоанна Люйсен | Libération
Германия вновь устанавливает памятник Ленину
"(...) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги ("Шальке 04")...а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета", - пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.

"Спорный памятник, как и участок, на котором он воздвигнут, принадлежит Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статуя высотой 2,15 метра, первоначально отлитая в Чешской Республике в 1957 году, должна была быть торжественно установлена в марте перед зданием национальной штаб-квартиры партии, но из-за эпидемии Covid-19 пришлось отложить это мероприятие", - говорится в статье.

"Сегодня центральный комитет МЛПГ с радостью сообщил, что, наконец, "Ленин прибывает в Гельзенкирхен": "Время памятников, посвященных расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам, явно вышло", - заявляет председатель партии Габи Фехтнер, с отсылкой к императору Вильгельму II, который был "милитаристом, антисемитом и антикоммунистом", и добавляет: "В этом контексте совершенно уместно объявить о том, что в субботу в 2 часа дня в Гельзенкирхене мы устанавливаем первый памятник Ленину в Западной Германии". Партия уточняет, что ожидается приезд СМИ, "в том числе трех телевизионных команд из России", - передает Libération.

"Такая инициатива не встретила единодушного одобрения, - отмечает автор статьи. - Квартальный совет, где должен быть установлен памятник, в принятой единогласно в начале марта резолюции объявил о своем несогласии: "Коммунистический лидер Ленин является синонимом насилия, угнетения, террора и человеческих страданий. Все это [...] делает его символом упразднения нашей демократии. Квартальный совет не одобрит такой недемократический символ и требует, чтобы муниципальная администрация применила все законные средства для предотвращения возведения этой статуи в Гельзенкирхене".

"Тогда мэрия подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, аргументируя ее тем, что памятник может отбрасывать тень на... здание старого банка, построенное в 1930-е годы и отнесенное к разряду исторических памятников. Увы, 10 марта суд отклонил эту жалобу, строго придерживаясь буквы закона об имущественном праве: "Негативная оценка Ленина и его действий, на которых город Гельзенкирхен в значительной степени основывает свое враждебное отношение, не имеет никакого вразумительного отношения к объявлению об установке памятника".

"Вот так произошло громогласное возвращение Ленина в Германию, после того, как в 1992 году на площади, которая раньше называлась площадью Ленина, в Восточном Берлине, была разобрана его 19-метровая гранитная статуя - сейчас это место называется "Площадь Объединенных Наций". В бывшей ГДР еще осталось несколько статуй, но новые памятники не возводились с 80-х годов", - резюмирует издание.

Источник: Libération

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592602740
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