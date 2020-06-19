Гималаи раздора – история индийско-китайского конфликта и причины его эскалации

00:40 20.06.2020

Игорь Клевцов



Эксперты предупреждают, что сейчас нет никаких факторов для снижения напряженности между ядерными державами.



Индия и Китай, две самые густонаселенные страны мира. У каждой есть ядерное оружие. И сейчас они находятся в самом тяжелом за последние десятилетия кризисе отношений.



По крайней мере 20 индийских солдат были убиты в стычке с китайскими войсками в долине Галван, спорной территории в Гималаях. Эту информацию дает Индия. Между тем есть неподтвержденные сообщения, что среди китайских войск было 43 жертвы. Тем не менее это самое смертоносное столкновение между двумя странами с 1967 года.



Что случилось на границе



Порядка 80 лет Индия и Китай спорят о границе в Гималаях. Собственно саму границу протяженностью около 3 500 км страны не признают, поэтому она называется "линией текущего контроля". И год из года там происходят стычки. Только за последние десять лет прошло более 15 раундов переговоров, однако все безрезультатно. Гималаи остаются постоянным источником напряженности между Пекином и Нью-Дели.



Последняя эскалация началась в первой половине прошлого месяца. Правительство Индии заявило, что китайские войска бросали камни в индийских солдат, чем и спровоцировали столкновение. Пекин это утверждение опровергает, обвиняя индийские войска в незаконном проникновении на территорию Китая.



Независимо от причины, в двух стычках 5 и 9 мая ранения получили 100 с лишним солдат с обеих сторон. В последние недели было еще несколько небольших стычек, в результате на больничные койки попали десятки солдат. Но обходилось без смертей.



С середины мая стали появляться сообщения, что обе страны начали перебрасывать в Гималаи войска



Тем не менее эксперты надеялись, что повторения вооруженного столкновения 1967 года, которое привело к гибели сотен человек, не будет. Но 16 мая жертвы все-таки случились.



История конфликта



Семена нынешнего пограничного вопроса были посеяны в то время, когда Индия была британской колонией.



В конце 1800-х годов британцы провели две границы, чтобы формализовать еще не определенную границу между Индией и Китаем, одну в "западном секторе", в Кашмире, и другую в "восточном секторе". Но Китай наряду с тогда еще независимым Тибетом не согласился с британскими предложениями, оставив демаркацию открытым вопросом.



После того, как в 1947 году Индия получила независимость, ее лидеры подчеркнули, что границы, нарисованные британцами, были правильными. При этом они заявили, что некоторые из спорных территорий, и в том числе район Аксай-Чин вблизи долины Галван, принадлежат Индии. Первоначально Китай частично признал претензии, но позже изменил курс. В 1957 году, например, китайцы построили дорогу в западном направлении через часть территории, формально принадлежавшей Индии.



Связи между двумя странами оставались дружескими, но в течение следующих нескольких лет стали портиться, и отчасти из-за проблемы на границе.



Перестрелки между индийскими и китайскими патрулями впервые начались в 1959 году, но участились и стали жесткими к октябрю 1962 года, когда китайские войска вторглись в Индию через спорную границу.



Хрупкий мир



После 32 дней боев Китай получил больший контроль в западном секторе и отбросил необученные и плохо экипированные индийские войска примерно на 20 километров.



Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, обе страны в 1996 году приняли "линию текущего контроля" (LAC). Но это не стало окончательным решением - обе были даже не согласны с фактической длиной LAC. Тогда же ими была принята резолюция: "Деятельность ни одной из сторон не должна выходить за линию текущего контроля".



Однако официальный Нью-Дели ранее утверждал, что только в период с 2016 по 2018 год китайские войска пересекали территорию Индии более тысячи раз. И чаще для попыток строительства своей инфраструктуры. Пекин опровергал все обвинения, заявляя, что строит дороги на своей территории. Но с 1975 года ни одна из сторон не стреляла в другую, соблюдая резолюцию 1996 года.



Спутниковые снимки независимой разведывательной фирмы Stratfor, появившиеся в 2018 году, показали, что обе стороны наращивают свои силы в приграничных районах спорных территорий. Индия разместила на аэродроме ударные вертолеты, а Китай на своих авиабазах истребители и ракетные системы. Подобная деятельность продолжается и по сей день.



"И Китай, и Индия наращивают деятельность в Гималаях - строят инфраструктуру и отправляют военные активы, чтобы иметь больший контроль в регионе", - сказал CNN Адам Ни, директор совета Китайского политического центра в Австралии.



В чем истинная причина эскалации



По мнению большинства экспертов, сейчас речь идет не о пограничном споре, а о лидерстве в регионе.



Китай добивается большего контроля над территорией Южной Азии. Но ему мешает размер Индии и ее тесное сотрудничество с Соединенными Штатами.



"Начать борьбу вдоль границы - способ, которым китайцы дают понять индийцам, что могут сделать их жизнь довольно плохой", - сказал FOX Майкл Кугельман, эксперт по Индии из Центра Уилсона в Вашингтоне.



По его мнению, Индия показывает, что не намерена уступать более могучему соседу. Особенно в том районе, где проиграла войну всего несколько десятилетий назад.



Именно поэтому страна инвестирует миллиарды в инфраструктуру в регионе, стремясь к 2022 году построить вдоль границы с Китаем 66 дорог. Одна из них соединяется с военной базой в долине Галван.



"Пока региональное соперничество продолжается и пограничные проблемы остаются нерешенными, стычки, скорее всего, будут продолжаться. Это новый стандарт, который мы, скорее всего, увидим в ближайшие месяцы и годы", - считает Кугельман.



В то же время эксперты отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны. По крайней мере в ближайшее время. Обе страны заняты борьбой с пандемией коронавируса. Пекин также озабочен растущей враждебностью со стороны США и получением большего контроля в Гонконге. В свою очередь Нью-Дели знает, что прямое вооруженное столкновение вряд ли закончится в пользу Индии. А это грозит потерей территорий и контроля над горными хребтами.



Однако с учетом ядерного оружия у обеих стран ситуация может ухудшиться в любой момент.



"Казалось бы, ни одна из сторон не имеет стимулов для эскалации и развязывания войны, - сказал ВВС Випин Наранг из MIT. - Но проблема в том, что националистические силы в обеих странах могут потребовать мести за погибших. И не исключено, что станут оказывать давление на Си и Моди, чтобы они ответили силой".