Эрдоган, султан Ливии, - Le Figaro

00:42 20.06.2020

19 июня 2020 г.

Жан-Марк Гонен | Le Figaro



"(...) После падения Каддафи в 2011 году ливийский клубок противоречий продолжает усугубляться. В прошлом году все задавались вопросом, когда генерал Хафтар - при поддержке Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов, России и Франции - возьмет Триполи и свергнет Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем и поддерживаемое "Братьями-мусульманами"*, - пишет журналист Le Figaro Жан-Марк Гонен.



"В июне 2020 года наблюдается разительный контраст: во время контрнаступления правительственных войск Хафтар потерял все свои завоевания. Такой поворот событий является делом рук Реджепа Тайипа Эрдогана. Поставив все свое влияние на силы Файеза Сарраджа и предоставив ему офицеров, оружие и тысячи сирийских боевиков, президент Турции полностью изменил ситуацию и позиционировал себя как человека, который принимает решение о будущем этого государства", - говорится в статье.



"Эрдоган также наслаждается своим реваншем над Владимиром Путиным, взявшим над ним верх в Сирии. На этот раз Кремль, который (косвенно) поддержал Хафтара с помощью сотен российских наемников из группы Вагнера, руководимой приближенным российского президента, проиграл партию. По большому счету, как в Сирии, пусть и при балансе сил с обратным знаком, в Ливии соглашение о прекращении кризиса пройдет через Анкару и Москву", - комментирует автор статьи.



"(...) Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она постоянно создает препятствия для этой организации. Анкара блокирует реализацию новой стратегии Североатлантического союза, определенную после аннексии Крыма Россией. По данным немецкого агентства DPA, за то, чтобы дать свое разрешение, Анкара может потребовать компенсацию", - пишет Le Figaro.



"К успехам во внешней политике Реджеп Тайип Эрдоган может добавить победу, одержанную им над Covid-19. С показателями в 4 807 смертей и приблизительно 178 тыс. случаев заражения на более чем 83 млн жителей Турция преодолела пандемию с менее разрушительными последствиями, чем Испания, Италия или Франция. Турецкие чиновники в сфере здравоохранения отреагировали с высокой степенью эффективности, хотя сначала они столкнулись с одним из самых быстрорастущих темпов распространения заболевания в мире. (...) Людям старше 65 лет и моложе 20 лет не разрешалось выходить на улицу, а по выходным был введен комендантский час", - говорится в публикации.



"(...) 1 июня, когда цифры резко упали, Эрдоган объявил о прекращении карантинных мер и восстановил свободу передвижения. Не слишком ли слишком рано "султан" празднует победу? Новый всплеск, хотя и слабый, положительных тестов на коронавирус, наблюдавшийся 14 и 15 июня, заставил власти насторожиться...", - резюмирует Жан-Марк Гонен.



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*Эта организация запрещена в РФ"



Источник: Le Figaro