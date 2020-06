Черное колесо: к каким решениям привела борьба с расизмом в США, - Н.Портякова

00:15 23.06.2020 Негативный подтекст обнаружили даже в отбеливающих кожу кремах и мороженом эскимо



Наталия Портякова



На волне кампании против расизма, поднявшейся вслед за убийством Джорджа Флойда, многие прославленные бренды заявили, что намерены удалить с упаковок своей продукции изображения, ассоциирующиеся с этническими стереотипами. Преимущественно это затронуло товары, на которых изображены темнокожие в качестве шеф-поваров или в образе других профессий в сфере услуг - чтобы исключить коннотации с временами расовой сегрегации и рабства. Но в некоторых случаях движение за искоренение любых намеков на неуважительное отношение к цветным привело к довольно абсурдным решениям.



Еда с привкусом



Борьба с расизмом, захлестнувшая полмира с размахом, вполне сопоставимым с масштабом глобальной акции против сексуальных домогательств #MeToo, захватила в последние дни и крупнейших производителей потребительских товаров. На волне протестного движения Black Lives Matter (BLM) целый ряд компаний принялся корректировать внешний вид своих популярных товаров, чтобы убрать малейший намек на дискриминацию.



Одним из первых "переосмысление" начала компания Mars Inc, владеющая брендом риса быстрого приготовления и линейки соусов Uncle Ben"s. Логотип этой продукции - пожилой афроамериканец в галстуке-бабочке - к слову, хорошо знаком и россиянам: в 1990-е соусы и рис Uncle Ben"s были одними из самых ходовых товаров в нашей стране. В самой же Америке рис этой марки был самым продаваемым на протяжении многих десятилетий.



Но в 2020 году политкорректные граждане США вдруг сочли, что образ дядюшки Бена, прототипом которого стал темнокожий метрдотель из Чикаго в 1940-х годах, отдает расизмом. А панибратское "дядюшка" вместо "мистер" отсылает к позорным временам расовой сегрегации.



- Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с темнокожим сообществом и нашими партнерами в борьбе за социальную справедливость, - заявила компания Mars Inc, сообщая о планах смены своего многолетнего логотипа.



Каким станет новый образ продукции этой марки, компания не рассказала. Но совершенно точно, что он не будет черным.



На "заслуженный отдых" пообещали отправить и еще один хорошо известный американцам персонаж - тетушку Джемайму, украшавшую упаковку популярного бренда сиропа для блинчиков, производимого компанией Quaker Oats (принадлежит PepsiCo). Название сиропа было заимствовано из песни "старая тетя Джемайма", которую когда-то исполняли рабы, и образ не раз критиковали за отсыл к рабовладельческому Югу. До сих пор маркетологи отвечали на все упреки "прихорашиванием" образа Джемаймы (вроде дорисовывания ей белого кружевного воротничка и жемчужных сережек), но на фоне BLM компания сочла более правильным навсегда проститься с логотипом.



Не дожидаясь обвинений в расизме, пересмотреть свои упаковки решили и некоторые другие компании. Например, B&G Foods сообщила об изменениях на коробках быстрорастворимых каш Cream Of Wheat - там долгие годы фигурировал чернокожий малый в поварском колпаке.



О поиске нового имиджа заявили и производители сиропа Mrs. Butterworth’s. Что любопытно, на продукции этой марки вообще не было никаких изображений, однако по форме прозрачная бутылка в форме женщины с коричневатым сиропом родила у некоторых ассоциацию с пожилыми негритянками, которые в эпоху рабства прислуживали белым женщинам. Как пояснила компания-владелец марки Conagra Brands, форма упаковки всегда была призвана вызывать образ любящей бабушки. Но раз она "может быть истолкована таким образом, который полностью противоречит нашим ценностям", ее скоро заменят на что-то более нейтральное.



- У нас по-прежнему отражают роль чернокожих в качестве слуг. По-прежнему используют наследие рабовладельческих времен и демонстрируют, каким должно быть место черных людей в нашем обществе - ваш личный раб в коробке, - пояснила "Известиям" недовольство, которое вызывало использование чернокожих образов у некоторых, эксперт кафедры африканистики Ратгерского университета Наа Ойо Квате.



Дальше больше



Одним из фронтов борьбы против расизма оказались памятники, причем оскверняли или сносили не только монументы тем, кто был прямо связан с рабовладением, но и историческим личностям, виновным, по мнению участником BLM, в угнетении других этносов. На этой волне пострадали, например, монументы первооткрывателю Америки Христофору Колумбу и британскому премьеру Уинстону Черчиллю.



В случае с ребриндингом тоже не обошлось без явных перегибов. Но тут на опережение решили сработать сами владельцы марок. На днях в Санта-Барбаре был переименован последний из оставшихся ресторанов сети "Симбо". Это имя перекликалось с героем детской книжки "История о маленьком черном Самбо", написанной в конце XIX века. Вообще-то книга посвящалась индийскому, а не негритянскому мальчику и изображала детей аборигенов несколько недалекими, хоть и веселыми существами. В целом история была скорее про желание детей шалить и не выполнять скучные наказы родителей. Но в нынешние времена многие увидели в имени Симбо, ставшим нарицательным обозначением лени, расовый подтекст.



Неожиданно расистскими в наши дни оказались и популярные во многих странах Азии кремы для лица, отбеливающие кожу. Компания Johnson & Johnson была даже вынуждена заявить о прекращении выпуска в Азии и на Ближнем Востоке линейки осветляющих кремов Neutrogena Fine Fairness. Лучшая кожа - это здоровая кожа, неважно, какого она оттенка, оправдываясь, пояснила компания, снимая свой продукт с производства.



С аналогичными сложностями столкнулась и компания Unilever, также поставляющая осветляющие кожу кремы на индийский рынок. Свыше 10 тыс. человек подписали петицию в ее адрес с требованием убрать продукт или переименовать его с нынешнего Fair & Lovely.



Но, пожалуй, самым абсурдным оказалось решение дочерней компании концерна Nestle отказаться от производства фирменного мороженого Eskimo Pie, поскольку это может оскорбить народности Крайнего Севера.



Как рассказал "Известиям" жителям Вашингтона Кайл, расовая сегрегация, законодательно отмененная в США более полувека назад, фактически есть в стране до сих пор: во многих городах остались "черные" кварталы, "черные" университеты и места, где белое лицо по-прежнему не увидеть.



- Из некоторых цветных районов полицейские сами вас выпроводят, не дожидаясь неприятностей. Но простым избавлением разной продукции от образов чернокожих накал страстей не сбить. Главный водораздел между черными и белыми - в уровне доходов. Большинство непрестижных и тяжелых работ в городах достаются именно чернокожим. Хотя и белых бедняков, которые живут в трейлерах и не имеют даже элементарной медстраховки, тоже полно, - сказал Кайл.



Впрочем, летом 2020 года в моду вошла борьба с несправедливостью именно в отношении чернокожих и цветных. На днях основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о пожертвовании $10 млн организациям, работающим над достижением расовой справедливости. А один из известнейших американских чернокожих баскетболистов Майкл Джоржан выделил на цели расового равноправия сразу $100 млн. Источник - Известия

